https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/adalet-bakani-tunc-yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-savci-gorevden-alindi-iddiasina-yanit-verdi-1089941444.html
Adalet Bakanı Tunç, 'Yenidoğan Çetesi soruşturmasında savcı görevden alındı' iddiasına yanıt verdi
Adalet Bakanı Tunç, 'Yenidoğan Çetesi soruşturmasında savcı görevden alındı' iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yenidoğan Çetesi' adıyla bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T19:12+0300
2024-11-01T19:12+0300
2024-11-01T19:12+0300
türkiye
adalet bakanlığı
adalet bakanı
yılmaz tunç
yenidoğan çetesi
yavuz engin
iddia
yanıt
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten savcının görevinden alındığı' iddialarına yanıt verdi.Söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğunun altını çizen Tunç, "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açılmıştır" cümlelerini kaydetti."Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam etmektedir" diyen Bakan Tunç, açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/yenidogan-cetesine-yonelik-sikayet-sayisi-350ye-cikti-savciyi-tehdidin-sebebine-iliskin-kritik-1089795812.html
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Adalet Bakanı Tunç, 'Yenidoğan Çetesi soruşturmasında savcı görevden alındı' iddiasına yanıt verdi
Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yenidoğan Çetesi' adıyla bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten savcının görevinden alındığı' iddialarına yanıt verdi.
Söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğunun altını çizen Tunç, "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açılmıştır" cümlelerini kaydetti.
"Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam etmektedir" diyen Bakan Tunç, açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:
Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı’nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda titizlikle yürütülmektedir.
Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur.