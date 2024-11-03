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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.Trabzonspor-Fenebahçe maçı muhtemel 11'leriTrabzonspor'un muhtemel 11'i:· Uğurcan· Malheıro· Mendy· Lundstram· Eren· Okay· Ozan· Visca· Cham· Draguş· BanzaFenerbahçe'nin muhtemel 11'i:· Livakovic· Mert (Osayı)· Çağlar· Djiku· Kostic· Amrabat· Fred· Szymanski· Tadic· Maximin· En-Nesyri
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trabzonspor-fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? derbinin muhtemel 11'leri belli oldu, trabzonspor fenerbahçe maçı, trabzonspor fenerbahçe maçı hangi kanalda, trabzonspor fenerbahçe maçı izle, trabzonspor fenerbahçe maçı hangi kanalda, trabzonspor fenerbahçe maçı saat kaçta
trabzonspor-fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? derbinin muhtemel 11'leri belli oldu, trabzonspor fenerbahçe maçı, trabzonspor fenerbahçe maçı hangi kanalda, trabzonspor fenerbahçe maçı izle, trabzonspor fenerbahçe maçı hangi kanalda, trabzonspor fenerbahçe maçı saat kaçta

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?

11:34 03.11.2024
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Dünya Kupası'nda 64 maçlık mücadelenin yarısı tamamlandı: 32 maçta 81 gol - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan Fenerbahçe 20 puanla üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor ise 12 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
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3 Ekim, 11:28

Trabzonspor-Fenebahçe maçı muhtemel 11'leri

Trabzonspor'un muhtemel 11'i:
· Uğurcan
· Malheıro
· Mendy
· Lundstram
· Eren
· Okay
· Ozan
· Visca
· Cham
· Draguş
· Banza
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
· Livakovic
· Mert (Osayı)
· Çağlar
· Djiku
· Kostic
· Amrabat
· Fred
· Szymanski
· Tadic
· Maximin
· En-Nesyri
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