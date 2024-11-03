https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/trabzonspor-fenerbahce-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-muhtemel-11ler-belli-oldu-mu-1089972883.html

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

trabzonspor

jose mourinho

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Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.Trabzonspor-Fenebahçe maçı muhtemel 11'leriTrabzonspor'un muhtemel 11'i:· Uğurcan· Malheıro· Mendy· Lundstram· Eren· Okay· Ozan· Visca· Cham· Draguş· BanzaFenerbahçe'nin muhtemel 11'i:· Livakovic· Mert (Osayı)· Çağlar· Djiku· Kostic· Amrabat· Fred· Szymanski· Tadic· Maximin· En-Nesyri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ip-tv-izleyenler-hapis-cezasi-alabilir-mi-1088411711.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/fenerbahce-baskani-ali-koctan-galatasaraya-sert-sozler--1089960090.html

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