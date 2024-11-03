https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/trabzonspor-fenerbahce-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-muhtemel-11ler-belli-oldu-mu-1089972883.html
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T11:34+0300
2024-11-03T11:34+0300
2024-11-03T11:34+0300
spor
fenerbahçe
trabzonspor
jose mourinho
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Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.Trabzonspor-Fenebahçe maçı muhtemel 11'leriTrabzonspor'un muhtemel 11'i:· Uğurcan· Malheıro· Mendy· Lundstram· Eren· Okay· Ozan· Visca· Cham· Draguş· BanzaFenerbahçe'nin muhtemel 11'i:· Livakovic· Mert (Osayı)· Çağlar· Djiku· Kostic· Amrabat· Fred· Szymanski· Tadic· Maximin· En-Nesyri
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trabzonspor-fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? derbinin muhtemel 11'leri belli oldu, trabzonspor fenerbahçe maçı, trabzonspor fenerbahçe maçı hangi kanalda, trabzonspor fenerbahçe maçı izle, trabzonspor fenerbahçe maçı hangi kanalda, trabzonspor fenerbahçe maçı saat kaçta
trabzonspor-fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? derbinin muhtemel 11'leri belli oldu, trabzonspor fenerbahçe maçı, trabzonspor fenerbahçe maçı hangi kanalda, trabzonspor fenerbahçe maçı izle, trabzonspor fenerbahçe maçı hangi kanalda, trabzonspor fenerbahçe maçı saat kaçta
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan Fenerbahçe 20 puanla üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor ise 12 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor-Fenebahçe maçı muhtemel 11'leri
Trabzonspor'un muhtemel 11'i:
· Uğurcan
· Malheıro
· Mendy
· Lundstram
· Eren
· Okay
· Ozan
· Visca
· Cham
· Draguş
· Banza
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
· Livakovic
· Mert (Osayı)
· Çağlar
· Djiku
· Kostic
· Amrabat
· Fred
· Szymanski
· Tadic
· Maximin
· En-Nesyri