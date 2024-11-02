https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/fenerbahce-baskani-ali-koctan-galatasaraya-sert-sozler--1089960090.html

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: 'Hiç mi Google'a bakmadınız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: 'Hiç mi Google'a bakmadınız'

Sputnik Türkiye

Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray için sert sözler sarf etti. Başkan Koç, "Karaborsa bilet, maaşlar... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T15:47+0300

2024-11-02T15:47+0300

2024-11-02T16:02+0300

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ali koç

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fenerbahçe spor kulübü

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklama yaptı. Koç, teknik direktör Jose Mourinho'ya güvendiklerinin altını çizerken ezeli rakipleri Galatasaray'a da sert göndermelerde bulundu.Mourinho'yu hedef haline getirdilerFenerbahçe'nin en büyük sorununun yıllardır futbolda başarı yakalayamamak olduğunu söyleyen Ali Koç, "Bizden önceki yönetimin de sorumluluğu, hataları olduğu aşikardır. Bir diğer unsur ise teknik direktörlerimize ihtiyaç duyduğu süreyi, sabrı tanımayan camiamız da pay sahibidir. Yönetimimiz, bu sabırsızlığı kırabilmek için dünya tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho'yu getirmiştir. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum imkanlar çerçevesinde. Hatta bir nebze ayağımızı yorganımıza göre uzatmadan hareket ettik." dedi.Başkan Koç sözlerini şöyle sürdürdü:Bana yapılan saldırı görmezden gelindiBaşkan Koç'un sözlerinden önemli satır başları şöyle :"Geçen hafta Galatasaray muhabirine tokat atan kişi apar topar tutuklandı. Biz ayrıcalık istemiyoruz ama neden adil muamele görmüyoruz? Fenerbahçe Başkanı'na Göztepe'de yapılan kalleşçe saldırıyı ise görmezden geliyorlar. Hukuk kime göre, neye göre işliyor?Biz Türkiye'nin dev markalarıyla iş birliği yaparak sponsorluk gelirimizi artırırken, bir rakibimiz yasa dışı bahis sitesini haber sitesi gibi gösterip gayrı ahlaki kaynak yaratırken üstelik bu karaborsa skandalı içerisinde buna cüret ederken kimsenin yeterince ses çıkarmaması? Resmi mercilerin bunun üstüne tüm güçleriyle gitmemesi adil midir? Savcının Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı olmaz.'Yapı budur'Hakemler konusunda sabrımız daha çok sınanmasın. Acun Bey çok önemli bir mücadele ediyor. 'Yapı var mı? Hayali yapı kuruyorsunuz. Sahadaki sonuçları mazeretlerle kamufle etmeye çalışıyorsunuz.' diyorlar. Biz 25 yıldır sıkıntı yaşıyoruz. Bu yapı camiaların kaderleriyle oynuyor. Sadece şampiyonluk yarışı değil, düşenlerin kaderiyle oynuyor. En çok bize zarar veriyor, toplumun sinir uçlarıyla oynuyor. Türk futbolunun kaderiyle oynuyor. Defalarca anlattım. Kendi tarihimizin görülmemiş sezon yaşıyoruz. 99 puan topluyoruz. 6 derbinin 4'ünü kazanıyoruz. Deplasmanda sadece 1 beraberliğimiz var ama yine şampiyon olamıyoruz. Biz yapı deyince ortalık kaynıyor. Biraz açıklayayım; saha içinde ısrarla bir takımı kollayarak, ittirerek bir takım destekleniyorsa, aynı hakemler ısrarla maçlara veriliyorsa yapı budur. Hakem hatalarının hepsi bir takımın lehine oluyorsa işte yapı budur. Bir teknik direktör, hakemleri saha içerisinde tehdit etmesine rağmen raporlara yazılmıyorsa işte yapı budur. Bu yapıya biraz çomak sokulduğu zaman malum kişiler ayaklanıyorsa işte yapı budur. Bu konuşmalarımızı öfkeyle dinleyenler, içlerine korku düşenler işte yapının parçaları bunlardır. İllegal işlerle ilgili dosyalar kapatılıyorsa işte yapı budur. Tüm bunları bile bile, 'bu yapıyı açıklayın' diyenler, işte yapı bunlardır. Uyanın Fenerbahçeliler uyanın. Bir derbide 6 sarı kart, 2 kırmızı kart, bütün otoritelerin imza attığı bir olay yaşanıyorsa; işte yapı budur! Bir teknik direktör hakemleri saha içerisinde tehdit ederken, dördüncü hakemin gözü önünde yaşanırken bu olay raporlara girmiyorsa işte yapı budur!Gerekli incelemeler başlatıldıBiz adil rekabet peşindeyiz. TFF seçimlerinde açıkça anlattım. Haksız rekabet en çok saha dışında yaşanıyor. Karaborsa bilet! Bu iş gerçektir, öyle mi böyle mi, lamı cimi yok! Kapatılacak mı üstüne mi gidilecek? İlgili arkadaşlarım, devletin ilgili mercilerine gidiyor. Bir tanesi 'Bu sizi niye ilgilendiriyor' diyor. Niye bizi ilgilendirdiğini anlatınca, 'Haklısınız ben bu şekilde bakmadım' diyor. Karaborsa bilet kendi içlerinden çıktı. Bir üyesi anlattı, bir üyesi savcılığa başvurdu, bir gazetecisi devamlı gündemde tuttu. Vahim bir olay. Başkanları ne dedi? Savcılığa başvurduk dedi. Artık neredeyse söylediklerinin daha çok gerçek dışı olduğu bir başkandan söz ediyoruz. Müracaatı şikayeti açanlara dava açmakmış. Hepimizi tatmin etmesi gereken açıklamalar yapmalıyken manevralarla süreci kurtarma peşindeler. Biz bunun sonuna kadar gideceğiz. Biz ne yaptık? Baktık ki olayın üstü kapatılmaya çalışılıyor. Biz de ihbar hakkımızı kullandık. Fenerbahçeliler uyanın, bunu da kapatacaklar. Bu çerçevede müracaat ettiğimiz bazı merciler gerekli incelemeleri başlattılar. Bunu kulübümüze bildirdiler. Gençlik ve Spor Bakanlığı, soruşturmayı başlattılar. Biz de bildiklerimizi anlattık. Hatta bir adım öteye gittik, bizi de inceleyin dedik. İnceleyin ki karşılaştırın dedik. İnşallah bu önerimizi kale alırlar. İnceledikleri konunun dibine daha çabuk inerler. Hem Bakanlık müfettişlerinin hem savcılık makamının çok önemli bilgilere ulaştığını gayet iyi biliyoruz. Bizim beklediğimiz, devletimiz devletliğini mi gösterecek yoksa bu konuyu örtbas mı edecek? Biz buna bakıyoruz. Bahsedilen rakam 56 milyon euro.'Hiç mi Google'a bakmadınız'İllegal bahis sponsorluğu. Aynı camia bir başka gayrı yasal olay. Ciddi bir suç. Sosyolojik bir olay. Bu illegal bahis işinden ailelerimizi çökmek üzere. Ekonomik sıkıntılardan dolayı binlerce üniversite talebesi banka hesaplarını kiralamaktır. Bir rakibimizin üç beş kuruş haksız gelir elde ettiğini bırakın. Türkiye'nin sosyolojik yapısını bozmak için en büyük tehditlerden biri budur. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak hepimizin üstüne sorumluluk düşmektedir. Ancak bu söz konusu oluşum, tamamen illegal. Bu işin sonuna bir 'news' kelimesi eklenerek konu legalleştirilmeye çalışılıyor. Rakip takım başkanına sordum, 'Hiç mi Google'dan bakmadınız? 2 ay evvel kurulmuş site, hiç reklam geliri yok, 14 milyon euro nasıl sponsorluk yapar, hiç mi aklınızdan geçmedi?' diye sordum.Bunlar nasıl fonlanıyor? Ya aradaki farklar karaborsa işiyle ödeniyorsa? Bankalar Birliği anlaşmamız var, her kuruş yarı yarıya. Sistemin dışında kazanılan bir para bu. Harcama limitleri var, daha da önemlisi. Biz harcama limitine sokmak için hocayı kadroyu, binbir hesap kitap yapıyoruz. 4.350, 7-8 diyor. 3 milyon fark var, vergisiyle 4.5 fark bir futbolcuda. Bu girmiyor harcama limitine. Harcama limitlerini bir şekilde manipüle ediyorsun, vergi kaçırıyorsun, Banka yapılanmasını bypass ediyorsun. E beyefendi diyor, 'Sizi niye ilgilendiriyor', bizi bu yüzden ilgilendiriyor. Benim bir lafım vardı, 'Fenerbahçe'yi kimse dışarıdan yıkamaz, biz yıkılırsak içeriden yıkılırız.' Birbirimizi yıkmaktansa o enerjiyi Fenerbahçe menfaatlerine odaklarsak daha güçlü oluruz. Aziz Yıldırım'ın kızı böyle olurSayın başkanımız dün maça geldi çok mutlu olduk, o da mutlu oldu. Yaz'a da teşekkür ediyorum, bir gazeteci yazmış 'Koca camianın yapamayacağını bir küçücük kız yaptı diye.' Doğru yazmış. Aziz Yıldırım'ın kızı böyle olur dedirtecek bir Fenerbahçeli. Allah bağışlasın. Aziz Yıldırım bu toplara girse, tüm Fenerbahçeliler bu toplara girse ne kadar güçlü oluruz düşünebiliyor musunuz?"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/dogum-gunu-anonsu-aziz-yildirimi-duygulandirdi-ali-koc-ile-birlikte-tum-tribun-ayaga-kalkti-1089950911.html

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ali koç, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, galatasaray sk