https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesim-yeri-daha-ele-gecirildi-1089974138.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim yeri daha ele geçirildi

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim yeri daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Vişnevoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre Ukrayna... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T12:21+0300

2024-11-03T12:21+0300

2024-11-03T12:34+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

rus silahlı kuvvetleri

donbass

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 4 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumları ile yabanca paralı askerleri bozguna uğrattı. Çatışmalarda 30’un üzerinde asker etkisiz hale getirilirken 2 otomobil ve 2 D-30 obüsü imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri, Harkov Bölgesi’nin 4 ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) bir yerleşim bölgesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 460 kadar asker, bir zırhlı piyade aracı, 3 otomobil, ayrıca ABD yapımı bir M198 obüsü ve İngiliz yapımı bir L-119 topu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 3 mühimmat deposu imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/kursk-bolgesinde-operasyon-devam-ediyor-ukrayna-birlikleri-bozguna-ugratildi-1088283825.html

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