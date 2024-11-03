https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesim-yeri-daha-ele-gecirildi-1089974138.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim yeri daha ele geçirildi
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim yeri daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Vişnevoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre Ukrayna... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T12:21+0300
2024-11-03T12:21+0300
2024-11-03T12:34+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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rus silahlı kuvvetleri
donbass
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 4 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumları ile yabanca paralı askerleri bozguna uğrattı. Çatışmalarda 30’un üzerinde asker etkisiz hale getirilirken 2 otomobil ve 2 D-30 obüsü imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri, Harkov Bölgesi’nin 4 ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) bir yerleşim bölgesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 460 kadar asker, bir zırhlı piyade aracı, 3 otomobil, ayrıca ABD yapımı bir M198 obüsü ve İngiliz yapımı bir L-119 topu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 3 mühimmat deposu imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/kursk-bolgesinde-operasyon-devam-ediyor-ukrayna-birlikleri-bozguna-ugratildi-1088283825.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme, brifing
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme, brifing
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim yeri daha ele geçirildi
12:21 03.11.2024 (güncellendi: 12:34 03.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Vişnevoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre Ukrayna Silahylı Kuvvetleri operasyon bölgesinde bir günde 1.600’den fazla asker kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 4 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumları ile yabanca paralı askerleri bozguna uğrattı. Çatışmalarda 30’un üzerinde asker etkisiz hale getirilirken 2 otomobil ve 2 D-30 obüsü imha edildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri, Harkov Bölgesi’nin 4 ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) bir yerleşim bölgesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 460 kadar asker, bir zırhlı piyade aracı, 3 otomobil, ayrıca ABD yapımı bir M198 obüsü ve İngiliz yapımı bir L-119 topu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 3 mühimmat deposu imha etti.