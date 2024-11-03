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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesim-yeri-daha-ele-gecirildi-1089974138.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim yeri daha ele geçirildi
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim yeri daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Vişnevoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre Ukrayna... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T12:21+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 4 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumları ile yabanca paralı askerleri bozguna uğrattı. Çatışmalarda 30’un üzerinde asker etkisiz hale getirilirken 2 otomobil ve 2 D-30 obüsü imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri, Harkov Bölgesi’nin 4 ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) bir yerleşim bölgesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 460 kadar asker, bir zırhlı piyade aracı, 3 otomobil, ayrıca ABD yapımı bir M198 obüsü ve İngiliz yapımı bir L-119 topu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 3 mühimmat deposu imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/kursk-bolgesinde-operasyon-devam-ediyor-ukrayna-birlikleri-bozguna-ugratildi-1088283825.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme, brifing
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme, brifing

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim yeri daha ele geçirildi

12:21 03.11.2024 (güncellendi: 12:34 03.11.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Vişnevoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre Ukrayna Silahylı Kuvvetleri operasyon bölgesinde bir günde 1.600’den fazla asker kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 4 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumları ile yabanca paralı askerleri bozguna uğrattı. Çatışmalarda 30’un üzerinde asker etkisiz hale getirilirken 2 otomobil ve 2 D-30 obüsü imha edildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri, Harkov Bölgesi’nin 4 ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) bir yerleşim bölgesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 460 kadar asker, bir zırhlı piyade aracı, 3 otomobil, ayrıca ABD yapımı bir M198 obüsü ve İngiliz yapımı bir L-119 topu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 3 mühimmat deposu imha etti.
Kursk bölgesine saldırı püskürtüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
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