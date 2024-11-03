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EKONOMİ
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/maliye-bakanligi-arac-kiralama-sirketlerini-mercek-altina-aldi-luks-segment-arac-kiralayanlardan-1089976267.html
Maliye Bakanlığı araç kiralama şirketlerini mercek altına aldı: Lüks segment araç kiralayanlardan başlandı
Maliye Bakanlığı araç kiralama şirketlerini mercek altına aldı: Lüks segment araç kiralayanlardan başlandı
Sputnik Türkiye
Maliye, lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlayarak sektördeki denetimlerini artırdı. 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T13:16+0300
2024-11-03T13:17+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
araç kiralama
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Araç kiralama şirketleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimlerine takıldı. 5 bin 600 firmaya 500 milyon lira ceza verildi.Araç kiralamadaki hasılatlar sonrası bakanlık incelemeye aldıBakanlıktan edindiği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.Araç kiralama sektörünün hızla büyümesi, bu alandaki firma sayısı ve hasılatlarında yaşanan artışlar, Maliyenin radarını bu alana yöneltmesine neden oldu.Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği, operasyonel araç kiralama sektörünün bu yılın ilk 6 ayında 43,4 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak filosuna 34 bin aracın katıldığını açıklarken, denetimlerde bu veriler de dikkate alındı.Bakanlık, sektörün gelirlerinin daha etkin denetlenmesi için yeni bir çalışma başlattı. Lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlanarak denetimler yoğunlaştırıldı.500 milyon lira cezaGİB tarafından, araç kiralama şirketlerinin gelir beyanları ve mali kayıtları ile Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan veriler kapsamlı analiz edildi.Bu kapsamda 5 bin 600 araç kiralama işletmesi mercek altına alındı. Sektörde beyan edilmemiş gelirler, kayıt dışı çalışanlar ve faaliyetler belirlendi.Denetimler sonucu 500 milyon lira ceza kesilirken, 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat saptandı. Gelir vergisi matrahında 637 milyon lira, kurumlar vergisi matrahında 195 milyon lira fark tespit edildi.Denetimlerde, KDV'de 904 milyon liraya varan matrah farkı belirlenirken yaklaşık 4 bin tutanak düzenlendi.Denetimler sıklaşacakHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için denetimlerin artacağını belirterek, "Özellikle hizmet sektöründe yapılan denetimler, şeffaflığı ve rekabeti de destekleyecek. Bu tarz denetimler özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren işletmelerden başlayarak devam edecek. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz hız kesmeden sürecek." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/ankarada-arac-kiralama-sirketlerini-hedef-aldilar-calinti-araclardakileri-taktilar-1089971170.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bakan-yumakli-gida-denetimlerinde-13-bin-500-isletmeye-700-milyon-liraya-yakin-ceza-kesildi-1087770818.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine bakanlığı denetim, maliye araç kiralama
hazine ve maliye bakanlığı, hazine bakanlığı denetim, maliye araç kiralama

Maliye Bakanlığı araç kiralama şirketlerini mercek altına aldı: Lüks segment araç kiralayanlardan başlandı

13:16 03.11.2024 (güncellendi: 13:17 03.11.2024)
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© AA
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Maliye, lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlayarak sektördeki denetimlerini artırdı. 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit edildi, 500 milyon lira ceza uygulandı.
Araç kiralama şirketleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimlerine takıldı. 5 bin 600 firmaya 500 milyon lira ceza verildi.

Araç kiralamadaki hasılatlar sonrası bakanlık incelemeye aldı

Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.
Araç kiralama sektörünün hızla büyümesi, bu alandaki firma sayısı ve hasılatlarında yaşanan artışlar, Maliyenin radarını bu alana yöneltmesine neden oldu.
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği, operasyonel araç kiralama sektörünün bu yılın ilk 6 ayında 43,4 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak filosuna 34 bin aracın katıldığını açıklarken, denetimlerde bu veriler de dikkate alındı.
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Bakanlık, sektörün gelirlerinin daha etkin denetlenmesi için yeni bir çalışma başlattı. Lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlanarak denetimler yoğunlaştırıldı.

500 milyon lira ceza

GİB tarafından, araç kiralama şirketlerinin gelir beyanları ve mali kayıtları ile Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan veriler kapsamlı analiz edildi.
Bu kapsamda 5 bin 600 araç kiralama işletmesi mercek altına alındı. Sektörde beyan edilmemiş gelirler, kayıt dışı çalışanlar ve faaliyetler belirlendi.
Denetimler sonucu 500 milyon lira ceza kesilirken, 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat saptandı. Gelir vergisi matrahında 637 milyon lira, kurumlar vergisi matrahında 195 milyon lira fark tespit edildi.
Denetimlerde, KDV'de 904 milyon liraya varan matrah farkı belirlenirken yaklaşık 4 bin tutanak düzenlendi.

Denetimler sıklaşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için denetimlerin artacağını belirterek, "Özellikle hizmet sektöründe yapılan denetimler, şeffaflığı ve rekabeti de destekleyecek. Bu tarz denetimler özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren işletmelerden başlayarak devam edecek. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz hız kesmeden sürecek." ifadelerini kullandı.
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