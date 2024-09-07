https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bakan-yumakli-gida-denetimlerinde-13-bin-500-isletmeye-700-milyon-liraya-yakin-ceza-kesildi-1087770818.html
Bakan Yumaklı: 'Gıda denetimlerinde 13 bin 500 işletmeye 700 milyon liraya yakın ceza kesildi'
Bakan Yumaklı: 'Gıda denetimlerinde 13 bin 500 işletmeye 700 milyon liraya yakın ceza kesildi'
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ilk sekiz ayda 900 bine yakın gıda denetimi yapıldığını, 13 bin 500 işletmeye yaptırım uygulandığını ve 700 milyona yakın... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T12:44+0300
2024-09-07T12:44+0300
2024-09-07T12:44+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
gıda
denetim
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Tokat'ta temaslarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimleri hakkında bilgi verdi.Denetimlerin hiç duraksamadan devam ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı şu bilgileri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/15-ton-at-ve-esek-eti-ile-yakalandi-kendini-akrabalarima-dagitacaktim-diye-savundu-1087001817.html
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tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, gıda, denetim
tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, gıda, denetim
Bakan Yumaklı: 'Gıda denetimlerinde 13 bin 500 işletmeye 700 milyon liraya yakın ceza kesildi'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ilk sekiz ayda 900 bine yakın gıda denetimi yapıldığını, 13 bin 500 işletmeye yaptırım uygulandığını ve 700 milyona yakın ceza kesildiğini açıkladı.
Tokat'ta temaslarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimleri hakkında bilgi verdi.
Denetimlerin hiç duraksamadan devam ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı şu bilgileri paylaştı:
"İlk 8 ayda yaklaşık 900 bine yakın gıda denetimi yapıldı. Bunların içerisinde yaklaşık 13 bin 500 işletmeye yaptırımda bulunduk. Bunlara ilişkin yaklaşık 700 milyona yakın ceza kesildi. 310 işletmeye de suç duyurusunda bulunarak yaptırımlara tabi tuttuk.
Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Gıda güvenilirliği ya da güvenilir gıdaya ulaşmak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımızın en tabii hakkıdır. Buna ilişkin bunun aksine herhangi bir uygulamada bulunanların her zaman için karşısında olduk ve bunları denetimlerimizle azaltmaya, yok etmeye kararlıyız. Bu noktada tüketicilerimizin, yani vatandaşımızın en etkili denetçi olduğunun bir kez daha altını çizelim. Vatandaşlarımız herhangi bir şekilde güvenilir gıda ile alakalı uygunsuzluklar tespit ettiklerinde alo 174 hattını kullanarak bize ulaşabilirler. Bu denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Bu konuda herhangi bir toleransımız yok. Olmayacak da."