https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/ankarada-arac-kiralama-sirketlerini-hedef-aldilar-calinti-araclardakileri-taktilar-1089971170.html
Ankara'da araç kiralama şirketlerini hedef aldılar: Çalıntı araçlardakileri taktılar
Ankara'da araç kiralama şirketlerini hedef aldılar: Çalıntı araçlardakileri taktılar
Sputnik Türkiye
Ankara'da, kiraladıkları araçların GPS modülünü sökerek yakalamalı, çalıntı, kaçak veya depremde hasar gören araçlarla "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla 5... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T09:58+0300
2024-11-03T09:58+0300
2024-11-03T09:58+0300
türkiye
ankara
kiralık
kiralık araç
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Kiralık araçların malzemelerini çalıntı araçlarla değiştiren çeteye operasyon yapıldı. 47 motor, 7 şanzıman ile 2 yakalamalı, 2 şasi numarası silinmiş, bir kaçak ve 3 çalıntı araca el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.Araç kiralama şirketleri hedef alındıAnkara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık çetesinin araç kiralama şirketlerini hedef aldığını tespit etti.Change işlemi yaptılarEkipler, çetenin farklı kişilere kiralattıkları araçları Ankara'ya götürdüklerini ve üzerlerinde takılı GPS modüllerini sökerek yakalamalı, çalıntı, kaçak ve depremde hasar gören araçlarla "change" işlemi yaptıklarını belirledi.Son olarak Kayseri'den kiralanan 3 aracın GPS modülünün söküldüğünü tespit eden ekipler, Ankara'da takibe aldıkları iş yerlerine getirilen araçları saptayarak "change" işlemi yapılamadan el koydu.Çalışmalarını derinleştiren ekipler, hırsızlık çetesiyle ortak hareket edebileceklerini düşündükleri otomobil yedek parçası satılan 5 iş yerinde de arama yaptı.Aramalar kapsamında "change" işlemi için çalındığı belirlenen araçlardan söküldüğü değerlendirilen 47 motor, 7 şanzıman ile 2 yakalamalı, 2 şasi numarası silinmiş, bir kaçak ve 3 çalıntı araca el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/umraniye-belediye-baskani-yildirim-yasa-disi-yollarla-barinagimizdan-151-kopek-ve-144-kedi-calindi-1089304033.html
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ankara, kiralık, kiralık araç
ankara, kiralık, kiralık araç
Ankara'da araç kiralama şirketlerini hedef aldılar: Çalıntı araçlardakileri taktılar
Ankara'da, kiraladıkları araçların GPS modülünü sökerek yakalamalı, çalıntı, kaçak veya depremde hasar gören araçlarla "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kiralık araçların malzemelerini çalıntı araçlarla değiştiren çeteye operasyon yapıldı. 47 motor, 7 şanzıman ile 2 yakalamalı, 2 şasi numarası silinmiş, bir kaçak ve 3 çalıntı araca el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Araç kiralama şirketleri hedef alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık çetesinin araç kiralama şirketlerini hedef aldığını tespit etti.
Ekipler, çetenin farklı kişilere kiralattıkları araçları Ankara'ya götürdüklerini ve üzerlerinde takılı GPS modüllerini sökerek yakalamalı, çalıntı, kaçak ve depremde hasar gören araçlarla "change" işlemi yaptıklarını belirledi.
Son olarak Kayseri'den kiralanan 3 aracın GPS modülünün söküldüğünü tespit eden ekipler, Ankara'da takibe aldıkları iş yerlerine getirilen araçları saptayarak "change" işlemi yapılamadan el koydu.
Çalışmalarını derinleştiren ekipler, hırsızlık çetesiyle ortak hareket edebileceklerini düşündükleri otomobil yedek parçası satılan 5 iş yerinde de arama yaptı.
Aramalar kapsamında "change" işlemi için çalındığı belirlenen araçlardan söküldüğü değerlendirilen 47 motor, 7 şanzıman ile 2 yakalamalı, 2 şasi numarası silinmiş, bir kaçak ve 3 çalıntı araca el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.