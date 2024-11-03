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Ameliyatlarda çığır açan teknik: Kaşta açılan kesiyle 'tenis topu büyüklüğündeki' bir beyin tümörü çıkarıldı
Ameliyatlarda çığır açan teknik: Kaşta açılan kesiyle 'tenis topu büyüklüğündeki' bir beyin tümörü çıkarıldı
Sputnik Türkiye
İskoçya'da bir hasta, kaş üzerinden yapılan küçük bir kesi ile tenis topu büyüklüğünde bir beyin tümöründen kurtuldu. Bu yeni yöntem sayesinde hasta kısa süre... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T20:03+0300
2024-11-03T20:03+0300
sağlik
avrupa
iskoçya
modified eyebrow keyhole supraorbital approach
beyin tümörü
ameliyat
kaş kesisi ile supraorbital anahtar deliği yaklaşımı
yeni gelişme
tümör
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İskoçya'da bir hastanın kaşında açılan küçük bir çizikten tenis topu büyüklüğünde bir beyin tümörü çıkarıldı. Son zamanlarda yapılan kayda değer çalışmalardan biri olan bu ameliyatta, NHS Grampian'da görevli danışman beyin cerrahı Anastasios Giamouriadis, hastaların kaşlarından büyük beyin tümörlerini çıkarmak için geliştirdiği yenilikçi teknikle dikkatleri üzerine çekti.Genellikle uzun iyileşme süreleri olan zorlayıcı ve invaziv olan beyin tümörü ameliyatlarında geleneksel yöntemlere olan ihtiyaç kaldırılabilir. Kaşın üzerinden açılan bir kesi sayesinde elma büyüklüğündeki tümörler artık çıkarılabilecek. Dr Giamouriadis, beyin tümörlerine sahip olan hastalar için potansiyel olarak devrim niteliğinde olduğunu öne süren bu yeni yaklaşım sayesinde kafatasını kesmek yerine yakındaki dokuya daha az zarar vererek kaşın içinden çalışılabileceğini kanıtladı.Daha önce kraniyotomi işlemi ile tümörlere ulaşmanın uzun zaman sürdüğünü belirten cerrah, tümöre ulaşmak için iki ila üç saat harcamak yerine bu yöntem sayesinde daha hızlı ve daha az risk taşıyan bir ameliyatın gerçekleştirilebildiğini belirtti. Yeni yöntemle ameliyat olan hastalardan biri olan 75 yaşındaki Doreen Adams, beyninden çıkan tümörü 'tenis topuna' benzetti. Daha önce kraniyotomi ameliyatı olan hastanın sağlık problemleriyle uğraştığını ancak Dr. Giamouriadis gözetiminde gerçekleşen ameliyattan sonra normal hayatına geri dönebildiğini belirtti. Adams, "Gece ile gündüz kadar fark var. Ameliyattan sadece iki gün sonra ayağa kalktım ve çok hızlı bir şekilde normal hayatıma döndüm" dedi.Kaş kesisi ile Supraorbital anahtar deliği yaklaşımı (Modified Eyebrow Keyhole Supraorbital Approach) olarak bilinen prosedür sadece İskoçya'da değil küresel olarak büyük ilgi görmekte. Şu ana kadar 48 hastada başarıyla kullanılması nedeniyle ilgi gören teknik, hastaların hızlı bir şekilde ayağa kalkabilmesi ve minimum kesiyle normal yaşamlarına geri dönebilmesi açısından büyük önem taşıyor.
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avrupa, iskoçya, modified eyebrow keyhole supraorbital approach, beyin tümörü, ameliyat, kaş kesisi ile supraorbital anahtar deliği yaklaşımı , yeni gelişme, tümör
avrupa, iskoçya, modified eyebrow keyhole supraorbital approach, beyin tümörü, ameliyat, kaş kesisi ile supraorbital anahtar deliği yaklaşımı , yeni gelişme, tümör

Ameliyatlarda çığır açan teknik: Kaşta açılan kesiyle 'tenis topu büyüklüğündeki' bir beyin tümörü çıkarıldı

20:03 03.11.2024
© Fotoğraf : Sergey Bobylev, StenincontestAndrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı yarışmasının kazananları
Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© Fotoğraf : Sergey Bobylev, Stenincontest
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İskoçya'da bir hasta, kaş üzerinden yapılan küçük bir kesi ile tenis topu büyüklüğünde bir beyin tümöründen kurtuldu. Bu yeni yöntem sayesinde hasta kısa süre içinde, belirgin bir ameliyat izi olamadan günlük yaşamına geri dönebildi.
İskoçya'da bir hastanın kaşında açılan küçük bir çizikten tenis topu büyüklüğünde bir beyin tümörü çıkarıldı. Son zamanlarda yapılan kayda değer çalışmalardan biri olan bu ameliyatta, NHS Grampian'da görevli danışman beyin cerrahı Anastasios Giamouriadis, hastaların kaşlarından büyük beyin tümörlerini çıkarmak için geliştirdiği yenilikçi teknikle dikkatleri üzerine çekti.
Genellikle uzun iyileşme süreleri olan zorlayıcı ve invaziv olan beyin tümörü ameliyatlarında geleneksel yöntemlere olan ihtiyaç kaldırılabilir. Kaşın üzerinden açılan bir kesi sayesinde elma büyüklüğündeki tümörler artık çıkarılabilecek. Dr Giamouriadis, beyin tümörlerine sahip olan hastalar için potansiyel olarak devrim niteliğinde olduğunu öne süren bu yeni yaklaşım sayesinde kafatasını kesmek yerine yakındaki dokuya daha az zarar vererek kaşın içinden çalışılabileceğini kanıtladı.
Daha önce kraniyotomi işlemi ile tümörlere ulaşmanın uzun zaman sürdüğünü belirten cerrah, tümöre ulaşmak için iki ila üç saat harcamak yerine bu yöntem sayesinde daha hızlı ve daha az risk taşıyan bir ameliyatın gerçekleştirilebildiğini belirtti.
Yeni yöntemle ameliyat olan hastalardan biri olan 75 yaşındaki Doreen Adams, beyninden çıkan tümörü 'tenis topuna' benzetti. Daha önce kraniyotomi ameliyatı olan hastanın sağlık problemleriyle uğraştığını ancak Dr. Giamouriadis gözetiminde gerçekleşen ameliyattan sonra normal hayatına geri dönebildiğini belirtti. Adams, "Gece ile gündüz kadar fark var. Ameliyattan sadece iki gün sonra ayağa kalktım ve çok hızlı bir şekilde normal hayatıma döndüm" dedi.
Kaş kesisi ile Supraorbital anahtar deliği yaklaşımı (Modified Eyebrow Keyhole Supraorbital Approach) olarak bilinen prosedür sadece İskoçya'da değil küresel olarak büyük ilgi görmekte. Şu ana kadar 48 hastada başarıyla kullanılması nedeniyle ilgi gören teknik, hastaların hızlı bir şekilde ayağa kalkabilmesi ve minimum kesiyle normal yaşamlarına geri dönebilmesi açısından büyük önem taşıyor.
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