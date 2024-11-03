Yağ hücrelerinden insülin üreten hücrelere: Tip 1 diyabet tedavisinde çığır açan başarı

Tip 1 diyabet nedir?

Tip 1 diyabet pankreasın çok veya hiç insülin üretmediği bir otoimmün hastalığıdır. Özellikle kalıtsal olarak çocuklarda ve gençlerde görülür. Tedavi edilmemesi durumunda vücutta kan şekeri seviyesinde yüksek oranda artış görülür.

Hastalığı önlemenin bilinen herhangi bir yolu olmamakla birlikte hastaların hayatta kalmaları için düzenli olarak insülin ile tedavi edilmeleri gereklidir. İnsülin enjekte edilmesi, sağlıklı yaşam, diyet, egzersiz gibi yollarla hastalık yönetilebilir.