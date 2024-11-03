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Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı
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Yağ hücrelerinden insülin üreten hücrelere: Tip 1 diyabet tedavisinde çığır açan başarı
Yağ hücrelerinden insülin üreten hücrelere: Tip 1 diyabet tedavisinde çığır açan başarı
Sputnik Türkiye
Çin'de bulunan Pekin Üniversitesi bilim insanları, tip 1 diyabetli hastanın yağ hücrelerinden ürettikleri kök hücreyle hastayı tedavi etti. En son tedavisinin... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T14:21+0300
2024-11-03T14:21+0300
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Çinli bilim insanları, ilk kez bir kadının yağ hücrelerini insülin üreten pankreas hücrelerine dönüştürerek tip 1 diyabeti tersine çevirebildi. Bu yeni başarı, yeniden programlanan kök hücrelerinin bir gün içinde kronik hastalıkları tedavi etmede veya iyileştirmede kullanılabileceğine dair umudu artırıyor. Son çalışmada tedavi edilen bir hastanın, prosedürden bir yıl sonra bile insüline ihtiyacının olmadığı gözlemlendi.31 Ekim 2024'te Cell dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, bilim insanları tip 1 diyabetli bir hastadan yağ hücrelerini aldı be bunları kimyasallar kullanarak kök hücrelere dönüştürdüler. Adacık hücrelerine dönüştürülen bu yeni hücreler hastanın karnına nakledildi. Pekin Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen çalışmada, hastanın hücre naklinden 75 gün sonra kan şekerini kontrol etmek için artık insülin enjekte etmesine gerek kalmadığı gözlemlendi.Çalışma sonuçlarına göre, kök hücrelerden türetilen adacık hücrelerin en azından bir süreliğine tip 1 diyabeti tersine çevirebileceğine dair bir kanıt sundu. Nakledilen kök hücrelerin insan vücudunda organ yetmezliğine neden olduğu gözlemlenmedi ancak bilim insanları nakledilen bu adacıkların vücudun bağışıklık sistemi tarafından yok edilmek için bir hedef olabileceğini düşünüyor. Yeni tedavinin diğer insanların tedavisinde kullanması için, uzmanların bağışıklık baskılayıcıları kullanmadan kök hücre nakillerini bağışıklık sistemi için görünmez hale getirmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/bebekken-tuketilen-seker-miktari-diyabet-ve-yuksek-tansiyon-riskini-tetikliyor-ilk-binguncokonemli-1089943883.html
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Yağ hücrelerinden insülin üreten hücrelere: Tip 1 diyabet tedavisinde çığır açan başarı

14:21 03.11.2024
© AFP 2023 / NIKLAS HALLE'NDiyabet
Diyabet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© AFP 2023 / NIKLAS HALLE'N
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Çin'de bulunan Pekin Üniversitesi bilim insanları, tip 1 diyabetli hastanın yağ hücrelerinden ürettikleri kök hücreyle hastayı tedavi etti. En son tedavisinin üstünden bir sene geçen hastanın, gün içinde insülin enjekte etmesine gerek kalmadı. Yeni çalışma, kök hücre tedavisiyle kronik hastalıkların tedavi edilmesine dair umutları artırıyor.
Çinli bilim insanları, ilk kez bir kadının yağ hücrelerini insülin üreten pankreas hücrelerine dönüştürerek tip 1 diyabeti tersine çevirebildi. Bu yeni başarı, yeniden programlanan kök hücrelerinin bir gün içinde kronik hastalıkları tedavi etmede veya iyileştirmede kullanılabileceğine dair umudu artırıyor. Son çalışmada tedavi edilen bir hastanın, prosedürden bir yıl sonra bile insüline ihtiyacının olmadığı gözlemlendi.

Tip 1 diyabet nedir?

Tip 1 diyabet pankreasın çok veya hiç insülin üretmediği bir otoimmün hastalığıdır. Özellikle kalıtsal olarak çocuklarda ve gençlerde görülür. Tedavi edilmemesi durumunda vücutta kan şekeri seviyesinde yüksek oranda artış görülür.

Hastalığı önlemenin bilinen herhangi bir yolu olmamakla birlikte hastaların hayatta kalmaları için düzenli olarak insülin ile tedavi edilmeleri gereklidir. İnsülin enjekte edilmesi, sağlıklı yaşam, diyet, egzersiz gibi yollarla hastalık yönetilebilir.

31 Ekim 2024'te Cell dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, bilim insanları tip 1 diyabetli bir hastadan yağ hücrelerini aldı be bunları kimyasallar kullanarak kök hücrelere dönüştürdüler. Adacık hücrelerine dönüştürülen bu yeni hücreler hastanın karnına nakledildi.
Pekin Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen çalışmada, hastanın hücre naklinden 75 gün sonra kan şekerini kontrol etmek için artık insülin enjekte etmesine gerek kalmadığı gözlemlendi.
Çalışma sonuçlarına göre, kök hücrelerden türetilen adacık hücrelerin en azından bir süreliğine tip 1 diyabeti tersine çevirebileceğine dair bir kanıt sundu. Nakledilen kök hücrelerin insan vücudunda organ yetmezliğine neden olduğu gözlemlenmedi ancak bilim insanları nakledilen bu adacıkların vücudun bağışıklık sistemi tarafından yok edilmek için bir hedef olabileceğini düşünüyor.
Yeni tedavinin diğer insanların tedavisinde kullanması için, uzmanların bağışıklık baskılayıcıları kullanmadan kök hücre nakillerini bağışıklık sistemi için görünmez hale getirmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor.
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