Uyuşturucuya geçit verilmedi: Bakan Yerlikaya operasyonlarda 2 bin 587 kişinin yakalandığını açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa'da depresyon görülme sıklığı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yenidoğan çetesi, soruşturmadan haberdar mıydı?’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aile Hekimliği Sendikası: Yeni yönetmelik devam ederse ASM'lerde çalışacak hekim bulamazlar
12:06
83 dk
HABER MASASI
Şarkılarda adı geçen çiçekler
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Shakespeare'in önde gelen 10 eseri ve Yapay Zeka’nın bu eserler için seçtiği şarkılar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALISMA HAYATIM
2025'te asgari ücret ne olacak?
15:22
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Ersan Şen için acı yüzleşme
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:29
18 dk
TÜRK EDEBİYATININ ‘YALNIZ’ ADAMI
Nazım Hikmet’in annesi ile aşk yaşamıştı
20:06
14 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
09:07
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
09:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
09:46
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:04
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:24
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
11:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
16:09
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/uyusturucuya-gecit-verilmedi-bakan-yerlikaya-operasyonlarda-2-bin-587-kisinin-yakalandigini-1089952493.html
Uyuşturucuya geçit verilmedi: Bakan Yerlikaya operasyonlarda 2 bin 587 kişinin yakalandığını açıkladı
Uyuşturucuya geçit verilmedi: Bakan Yerlikaya operasyonlarda 2 bin 587 kişinin yakalandığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Son üç haftada77 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 587 kişi yakalandı, 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T11:01+0300
2024-11-02T11:01+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu satıcısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son üç haftada 77 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-45’ operasyonları çerçevesinde 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 2 bin 587 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hangi illerde ne kadar uyuşturucu madde yakalandığını tek tek açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik 77 ilde son 3 haftada icra edilen ‘Narkoçelik-45’ operasyonlarına dair verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında operasyona ait görüntülere yer veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın gönderisinde şu ifadeler yer aldı:"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 6 bin 497 ekip, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Diyarbakır, Konya, Antalya, Samsun, Mersin, Şanlıurfa, Bursa, Denizli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Manisa, Hatay, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Aydın, Eskişehir, Batman, Ordu, Kahramanmaraş, Karaman, Uşak, Afyonkarahisar, Elazığ, Kütahya, Çanakkale, Edirne, Niğde, Sivas, Mardin, Isparta, Van, Amasya, Bingöl, Düzce, Erzurum, Kırıkkale, Tokat, Yalova, Kilis, Şırnak, Kırklareli, Aksaray, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Zonguldak, Trabzon, Çorum Iğdır, Rize, Karabük, Muş, Bilecik, Burdur, Kars, Kastamonu, Siirt, Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Bolu, Hakkari, Ardahan, Nevşehir ve Gümüşhane olmak üzere 77 ilde ‘NARKOÇELİK-45’ operasyonları düzenlendi. 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 587 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle:Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 561 kilogram skunk, 5 kilogram esrar ve 5 bin 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 12 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 542 kilogram esrar, 6 kilogram skunk ele geçirildi. 9 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 480 kilogram skunk, 235,5 kilogram metamfetamin, 89,5 kilogram esrar, 106 kilogram eroin, 41 kilogram bonzai, 2 kilogram kokain ve 842 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 46 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 128 kilogram metamfetamin, 109,5 skunk ve 5 bin 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 10 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 116 kilogram eroin, 92 kilogram skunk, 14,5 kilogram esrar, 466 bin 949 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 11 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 119,5 kilogram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 99,5 kilogram metamfetamin, 50 kilogram esrar ele geçirildi. 9 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 73,5 kilogram skunk ele geçirildi. 2 Şüpheli zehir taciri yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 70 kilogram metamfetamin, 12 kilogram skunk ve 56 bin 964 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 17 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 68,5 kilogram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 63,5 kilogram skunk ele geçirildi. 11 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 76 kilogram skunk ele geçirildi. 11 şüpheli sokak satıcısı yakalandı.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/polis-kopegi-ares-gorev-basindayken--suphelinin-uzerinden-bulasan-uyusturucudan-zehirlenerek-oldu-1089924403.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_15:0:1510:1121_1920x0_80_0_0_7fce1dcc67a7504b5503de2755268a48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu satıcısı
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu satıcısı

Uyuşturucuya geçit verilmedi: Bakan Yerlikaya operasyonlarda 2 bin 587 kişinin yakalandığını açıkladı

11:01 02.11.2024
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© AA
Abone ol
Son üç haftada77 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 587 kişi yakalandı, 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son üç haftada 77 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-45’ operasyonları çerçevesinde 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 2 bin 587 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hangi illerde ne kadar uyuşturucu madde yakalandığını tek tek açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik 77 ilde son 3 haftada icra edilen ‘Narkoçelik-45’ operasyonlarına dair verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında operasyona ait görüntülere yer veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın gönderisinde şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 6 bin 497 ekip, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Diyarbakır, Konya, Antalya, Samsun, Mersin, Şanlıurfa, Bursa, Denizli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Manisa, Hatay, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Aydın, Eskişehir, Batman, Ordu, Kahramanmaraş, Karaman, Uşak, Afyonkarahisar, Elazığ, Kütahya, Çanakkale, Edirne, Niğde, Sivas, Mardin, Isparta, Van, Amasya, Bingöl, Düzce, Erzurum, Kırıkkale, Tokat, Yalova, Kilis, Şırnak, Kırklareli, Aksaray, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Zonguldak, Trabzon, Çorum Iğdır, Rize, Karabük, Muş, Bilecik, Burdur, Kars, Kastamonu, Siirt, Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Bolu, Hakkari, Ardahan, Nevşehir ve Gümüşhane olmak üzere 77 ilde ‘NARKOÇELİK-45’ operasyonları düzenlendi. 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 587 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle:
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 561 kilogram skunk, 5 kilogram esrar ve 5 bin 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 12 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 542 kilogram esrar, 6 kilogram skunk ele geçirildi. 9 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 480 kilogram skunk, 235,5 kilogram metamfetamin, 89,5 kilogram esrar, 106 kilogram eroin, 41 kilogram bonzai, 2 kilogram kokain ve 842 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 46 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 128 kilogram metamfetamin, 109,5 skunk ve 5 bin 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 10 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 116 kilogram eroin, 92 kilogram skunk, 14,5 kilogram esrar, 466 bin 949 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 11 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 119,5 kilogram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 99,5 kilogram metamfetamin, 50 kilogram esrar ele geçirildi. 9 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 73,5 kilogram skunk ele geçirildi. 2 Şüpheli zehir taciri yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 70 kilogram metamfetamin, 12 kilogram skunk ve 56 bin 964 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 17 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 68,5 kilogram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 63,5 kilogram skunk ele geçirildi. 11 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 76 kilogram skunk ele geçirildi. 11 şüpheli sokak satıcısı yakalandı.”
Ares - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
TÜRKİYE
Polis köpeği Ares görev başındayken, şüphelinin üzerinden bulaşan 'uyuşturucudan' zehirlenerek öldü
Dün, 12:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала