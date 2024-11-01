https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/polis-kopegi-ares-gorev-basindayken--suphelinin-uzerinden-bulasan-uyusturucudan-zehirlenerek-oldu-1089924403.html

Polis köpeği Ares görev başındayken, şüphelinin üzerinden bulaşan 'uyuşturucudan' zehirlenerek öldü

Polis köpeği Ares görev başındayken, şüphelinin üzerinden bulaşan 'uyuşturucudan' zehirlenerek öldü

Sputnik Türkiye

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda camdan kaçmak isteyen bir şüpheliyi durduran polis köpeği Ares, zanlının üzerinden bulaşan uyuşturucudan... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T12:36+0300

2024-11-01T12:36+0300

2024-11-01T12:54+0300

türkiye

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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkoçelik-44 operasyonunda 3 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ama operasyonda yaşanan üzücü olayın detayları da ortaya çıktı. Baskında görevli dedektör köpek Ares, kaçmaya çalışan bir şüpheliyi etkisiz hale getirirken zanlının üzerine bulaşmış olan uyuşturucudan etkilendi. Ares zehirlenerek olay yerinde öldü. Belçika "Malinois" cinsi 8 yaşındaki Ares, Çanakkale' Emniyeti'nden bu yıl İstanbul Emniyeti'ne getirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-44 adı verilen operasyonunun Büyükçekmece merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlendiği bilgisini paylaşmıştı. Depolara ve tıra düzenlenen operasyon neticesinde 3'ü bir villadaki imalathane olmak üzere toplam 25 şüphelinin yakalandığı aktarılırken, 3 tonun üzerinde metamfetamin, skunk ve eroinin ele geçirildiği açıklanmıştı. Metanfetamin İran'dan getiriliyor, 'doktor' tarafından ayrıştırılıyorAylar süren teknik ve fiziki takiplerin sonucu yüklü miktarda uyuşturucu ile bağlantılı 4 katlı bir villa polisin radarına takıldı. Buna göre, İran'dan Türkiye'ye sokulan metamfetamin türü uyuşturucunun, şebeke içerisinde ‘doktor' denilen kimyacı kişilerce ayrıştırma işleminden geçirileceğini tespit eden polis ekipleri, çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından söz konusu villaya operasyon düzenlendi.Kaçmasını engelledi ama Polisin baskın yaptığı sırada evde bulunan 3 şüpheli, villanın üst katlarından atlayarak kaçmak isterken ekiplerce yakalandı. O sırada operasyona destek veren özel harekat ekiplerinin uyuşturucuya duyarlı ‘Ares' adlı köpek ise bir zanlıyı camdan atlamaya çalıştığı sırada bacağından tutarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin üzerine bulaşmış olan uyuşturucudan etkilenen ve zehirlenen polis köpeği olay yerinde öldü.Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde uzmanlar tarafından eğitilen Ares, uyuşturucuyla mücadele, suçluların yakalanması ve suç delillerinin bulunmasında etkin rol oynuyordu. Arama bulma ve oyun oynama güdüsü gelişmiş köpekler arasından seçilen Belçika Malinois cinsi 8 yaşındaki Ares, bu yıl Çanakkale Emniyeti'nden İstanbul Emniyeti'ne getirilmişti.Tutuklananlar arasında DJ de varEvde yapılan yapılan detaylı aramada suç ağına mensup kişilerin polisin çalışmalarını önceden tespit etmek için evlerine sinyal tespit cihazı aldığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden 17'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında eğlence mekanlarında müzik programı yapan K.Ö. adlı bir DJ'nin de yer olduğu öğrenildi. Öte yandan, 8 şüphelinin polisteki ifade işlemlerinin halen devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/icisleri-bakanligindan-50-ilde-operasyon-580-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-316-kisi-yakalandi-1087927746.html

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