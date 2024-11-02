https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/resmi-gazetede-yayimlandi-deprem-bolgelerinde-bazi-alacaklar-yeniden-yapilandirildi-1089948470.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgelerinde bazı alacaklar yeniden yapılandırıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgelerinde bazı alacaklar yeniden yapılandırıldı
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Deprem bölgelerinde devam eden mücbir sebep nedeniyle, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine dair... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T04:11+0300
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6 şubat kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş depremleri
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem bölgesinde bazı alacaklar yeniden yapılandırılarak taksit ödeme süreleri güncellendi.Karara göre, Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek. Buna istinaden, sözü geçen bölgelerde bulunan alacaklı idarelere 6 Şubat 2023 ve 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerden ilkinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona ereceği tarih olan 30 Kasım 2024 tarihini izleyen ayda, sonraki taksitlerin ise bu ayı takip eden ve azami 12 ay olmak koşuluyla aylık dönemler halinde ödenmek üzere uzatıldı. Mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki taksit sayısının 12'den fazla olması durumunda fazla taksitlerin son taksitle birlikte ödenmesine karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/resmi-gazetede-yayimlandi-mevduattan-alinan-stopaj-artirildi-1089910154.html
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resmi gazete, yeniden yapılandırma, 6 şubat kahramanmaraş depremi, kahramanmaraş depremleri, borç, borç yapılandırma
resmi gazete, yeniden yapılandırma, 6 şubat kahramanmaraş depremi, kahramanmaraş depremleri, borç, borç yapılandırma
Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgelerinde bazı alacaklar yeniden yapılandırıldı
Deprem bölgelerinde devam eden mücbir sebep nedeniyle, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem bölgesinde bazı alacaklar yeniden yapılandırılarak taksit ödeme süreleri güncellendi.
Karara göre, Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek.
Buna istinaden, sözü geçen bölgelerde bulunan alacaklı idarelere 6 Şubat 2023 ve 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerden ilkinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona ereceği tarih olan 30 Kasım 2024 tarihini izleyen ayda, sonraki taksitlerin ise bu ayı takip eden ve azami 12 ay olmak koşuluyla aylık dönemler halinde ödenmek üzere uzatıldı.
Mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki taksit sayısının 12'den fazla olması durumunda fazla taksitlerin son taksitle birlikte ödenmesine karar verildi.