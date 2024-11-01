https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/resmi-gazetede-yayimlandi-mevduattan-alinan-stopaj-artirildi-1089910154.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Mevduattan alınan stopaj artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Mevduattan alınan stopaj artırıldı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre faiz ürünlerinden alınan stopaj oranı yükseltildi. Buna göre altı ay vadeli mevduatta yüzde 7.5 olan stopaj yüzde 10’a... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T07:50+0300

2024-11-01T07:50+0300

2024-11-01T07:50+0300

ekonomi

resmi gazete

stopaj oranı

stopaj

mevduat

mevduat faizi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faiz ürünlerinden alınan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Stopaj oranları yüzde 2,5 artırıldı.6 ay vadede oran yüzde 10 oldu6 ay vadeli mevduatta yüzde 7.5 olan stopaj yüzde 10’a, 1 yıl vadeli mevduatta yüzde 5 olan stopaj ise yüzde 7.5’e çıkarıldı.1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak belirlendi. Daha önce bu oran yüzde 2.5 seviyesindeydi.31 Ocak'a kadar geçerli̇ olacakDüzenleme 31 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/hazine-ve-maliye-bakanligi-2025-yili-ongorulerini-yayimladi-1089909641.html

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resmi gazete, stopaj oranı, stopaj, mevduat, mevduat faizi