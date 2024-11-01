https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/resmi-gazetede-yayimlandi-mevduattan-alinan-stopaj-artirildi-1089910154.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mevduattan alınan stopaj artırıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mevduattan alınan stopaj artırıldı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre faiz ürünlerinden alınan stopaj oranı yükseltildi. Buna göre altı ay vadeli mevduatta yüzde 7.5 olan stopaj yüzde 10’a... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T07:50+0300
2024-11-01T07:50+0300
2024-11-01T07:50+0300
ekonomi
resmi gazete
stopaj oranı
stopaj
mevduat
mevduat faizi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faiz ürünlerinden alınan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Stopaj oranları yüzde 2,5 artırıldı.6 ay vadede oran yüzde 10 oldu6 ay vadeli mevduatta yüzde 7.5 olan stopaj yüzde 10’a, 1 yıl vadeli mevduatta yüzde 5 olan stopaj ise yüzde 7.5’e çıkarıldı.1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak belirlendi. Daha önce bu oran yüzde 2.5 seviyesindeydi.31 Ocak'a kadar geçerli̇ olacakDüzenleme 31 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/hazine-ve-maliye-bakanligi-2025-yili-ongorulerini-yayimladi-1089909641.html
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resmi gazete, stopaj oranı, stopaj, mevduat, mevduat faizi
resmi gazete, stopaj oranı, stopaj, mevduat, mevduat faizi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mevduattan alınan stopaj artırıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre faiz ürünlerinden alınan stopaj oranı yükseltildi. Buna göre altı ay vadeli mevduatta yüzde 7.5 olan stopaj yüzde 10’a çıkarıldı. 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faiz ürünlerinden alınan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Stopaj oranları yüzde 2,5 artırıldı.
6 ay vadede oran yüzde 10 oldu
6 ay vadeli mevduatta yüzde 7.5 olan stopaj yüzde 10’a, 1 yıl vadeli mevduatta yüzde 5 olan stopaj ise yüzde 7.5’e çıkarıldı.
1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak belirlendi. Daha önce bu oran yüzde 2.5 seviyesindeydi.
31 Ocak'a kadar geçerli̇ olacak
Düzenleme 31 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak.