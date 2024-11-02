https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/yeni-kanun-teklifi-tbmm-baskanligina-sunulacak-ruhsatsiz-silaha-hapis-cakar-kullanimina-150-bin-tl-1089953451.html
Yeni kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulacak: Ruhsatsız silaha hapis, çakar kullanımına 150 bin TL ceza geliyor
Yeni kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulacak: Ruhsatsız silaha hapis, çakar kullanımına 150 bin TL ceza geliyor
Sputnik Türkiye
AK Parti milletvekilleri, Meclis Başkanlığı'na ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılmasını öngören kanun teklifini sunmaya hazırlanıyor... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T11:29+0300
2024-11-02T11:29+0300
2024-11-02T11:31+0300
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.Bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan teklife göre, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilecek.Ruhsatsız silah taşıma cezası artırılacakRuhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Böylece, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.Çakar kullananlara 150 bin lira cezaYetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımında da caydırıcılığın sağlanması amacıyla idari para cezası artırılacak. Araçlarına çakar ve tepe lambası takanlara 150 bin lira idari para cezası verilecek.Ayrıca teklifte, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenleme de bulunacak.
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ak parti, tbmm, tbmm genel kurulu, çakar, silah, ruhsatsız silahlar
ak parti, tbmm, tbmm genel kurulu, çakar, silah, ruhsatsız silahlar
Yeni kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulacak: Ruhsatsız silaha hapis, çakar kullanımına 150 bin TL ceza geliyor
11:29 02.11.2024 (güncellendi: 11:31 02.11.2024)
AK Parti milletvekilleri, Meclis Başkanlığı'na ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılmasını öngören kanun teklifini sunmaya hazırlanıyor. Bu hafta sunulması beklenen kanun teklifine göre, ruhsatsız silah taşımada hapis cezası artırılacak, yetkisiz çakar kullananlara verilen idari para cezası 150 bin liraya çıkarılacak.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.
Bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan teklife göre, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilecek.
Ruhsatsız silah taşıma cezası artırılacak
Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Böylece, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
Çakar kullananlara 150 bin lira ceza
Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımında da caydırıcılığın sağlanması amacıyla idari para cezası artırılacak. Araçlarına çakar ve tepe lambası takanlara 150 bin lira idari para cezası verilecek.
Ayrıca teklifte, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenleme de bulunacak.