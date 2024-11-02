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Eski IMF İcra Direktörü Mojin: IMF Batı'nın dış politikasının aracı haline dönüştü
Eski IMF İcra Direktörü Mojin: IMF Batı'nın dış politikasının aracı haline dönüştü
Sputnik Türkiye
Eski IMF İcra Direktörü Aleksey Mojin, IMF'nin Batı dış politikasının bir aracı haline dönüştüğünü belirtti. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T19:46+0300
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uluslararası para fonu (imf)
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Rusya’nın eski IMF İcra Direktörü Aleksey Mojin, Sputnik’e verdiği demeçte Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) NATO'nun mali bir uzantısı ve Batı dış politikasının aracına dönüştüğünü söyledi.Mojin, “IMF, NATO'nun mali bir uzantısı, Batılı ülkelerin dış politikasının bir yönlendiricisi ve aracı haline geldi” dedi.IMF Yönetim Kurulu'nda ‘fonun artık dürüst ve adil olmadığı için saygı duymanın imkansız hale geldiğini’ defalarca dile getirdiğini belirten Mojin, “Çok sayıda üye ülkenin maruz kaldığı ayrımcılığı kastediyorum” diye konuştu.Yeni bir dünya düzenine geçişin gerekli olduğunu ve IMF gibi bir kuruma ‘tüm dünya ekonomisinin durumuna dikkat ve özen gösteren’ uluslararası bir kurum olarak ihtiyaç duyulmaya devam ettiğine vurgu yapan Mojin, “En azından tüzüğü gereği bunu yapmalı. Küresel ekonomi incelenmeli, analiz edilmeli, bundan sonuçlar ve tavsiyeler çıkarılmalı” dedi.Mojin ayrıca, IMF'nin temelde dürüst olmadığını belirterek, “Fon, değerlendirmelerinde ve analizlerinde tamamen dürüst olmayan bir hale geldi. Temelde dürüst değil. Ne yazık ki tüm bunlar mevcut. Fonun hayatta kalıp kalmayacağını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
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uluslararası para fonu (imf), batı, nato, araç, yeni dünya düzeni, ekonomi, analiz, rusya
uluslararası para fonu (imf), batı, nato, araç, yeni dünya düzeni, ekonomi, analiz, rusya

Eski IMF İcra Direktörü Mojin: IMF Batı'nın dış politikasının aracı haline dönüştü

19:46 02.11.2024
© AA, Uluslararası Para Fonu (IMF)
, Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© AA
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Eski IMF İcra Direktörü Aleksey Mojin, IMF'nin Batı dış politikasının bir aracı haline dönüştüğünü belirtti.
Rusya’nın eski IMF İcra Direktörü Aleksey Mojin, Sputnik’e verdiği demeçte Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) NATO'nun mali bir uzantısı ve Batı dış politikasının aracına dönüştüğünü söyledi.
Mojin, “IMF, NATO'nun mali bir uzantısı, Batılı ülkelerin dış politikasının bir yönlendiricisi ve aracı haline geldi” dedi.
IMF Yönetim Kurulu'nda ‘fonun artık dürüst ve adil olmadığı için saygı duymanın imkansız hale geldiğini’ defalarca dile getirdiğini belirten Mojin, “Çok sayıda üye ülkenin maruz kaldığı ayrımcılığı kastediyorum” diye konuştu.
Yeni bir dünya düzenine geçişin gerekli olduğunu ve IMF gibi bir kuruma ‘tüm dünya ekonomisinin durumuna dikkat ve özen gösteren’ uluslararası bir kurum olarak ihtiyaç duyulmaya devam ettiğine vurgu yapan Mojin, En azından tüzüğü gereği bunu yapmalı. Küresel ekonomi incelenmeli, analiz edilmeli, bundan sonuçlar ve tavsiyeler çıkarılmalı” dedi.
Mojin ayrıca, IMF'nin temelde dürüst olmadığını belirterek, “Fon, değerlendirmelerinde ve analizlerinde tamamen dürüst olmayan bir hale geldi. Temelde dürüst değil. Ne yazık ki tüm bunlar mevcut. Fonun hayatta kalıp kalmayacağını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
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