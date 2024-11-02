https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/bakan-simsek-dis-ticaret-verilerini-degerlendirdi-daha-ust-siralara-ulasacagiz-1089957055.html

Bakan Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdi: Daha üst sıralara ulaşacağız

Bakan Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdi: Daha üst sıralara ulaşacağız

Sputnik Türkiye

DIŞ ticaret verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahmininden daha iyi gerçekleşmesini... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T13:35+0300

2024-11-02T13:35+0300

2024-11-02T13:35+0300

ekonomi

dış ticaret açığı

orta vadeli program

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

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Türkiye'nin dış ticaret verileri açıklandı. Dış ticaret açığında gerileme yaşanırken verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız." dedi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekimde ihracatın yıllık yüzde 3,6 arttığını ve ithalattaki daralmanın 6 aydır devam ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/bakan-bolat-acikladi-turkiyenin-dis-ticaret-acigi-ekimde-geriledi-1089953030.html

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dış ticaret açığı, orta vadeli program, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek