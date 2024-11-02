https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/bakan-simsek-dis-ticaret-verilerini-degerlendirdi-daha-ust-siralara-ulasacagiz-1089957055.html
Bakan Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdi: Daha üst sıralara ulaşacağız
Bakan Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdi: Daha üst sıralara ulaşacağız
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DIŞ ticaret verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahmininden daha iyi gerçekleşmesini... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T13:35+0300
2024-11-02T13:35+0300
2024-11-02T13:35+0300
ekonomi
dış ticaret açığı
orta vadeli program
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
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Türkiye'nin dış ticaret verileri açıklandı. Dış ticaret açığında gerileme yaşanırken verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız." dedi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekimde ihracatın yıllık yüzde 3,6 arttığını ve ithalattaki daralmanın 6 aydır devam ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/bakan-bolat-acikladi-turkiyenin-dis-ticaret-acigi-ekimde-geriledi-1089953030.html
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dış ticaret açığı, orta vadeli program, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek
dış ticaret açığı, orta vadeli program, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek
Bakan Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdi: Daha üst sıralara ulaşacağız
DIŞ ticaret verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahmininden daha iyi gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.
Türkiye'nin dış ticaret verileri açıklandı. Dış ticaret açığında gerileme yaşanırken verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız." dedi.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekimde ihracatın yıllık yüzde 3,6 arttığını ve ithalattaki daralmanın 6 aydır devam ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Yıllık dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 35,1 milyar dolar iyileşerek 77,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılında dış ticaret açığının OVP tahminimizden daha iyi gerçekleşmesini bekliyoruz. Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız."