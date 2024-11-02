https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/bakan-bolat-acikladi-turkiyenin-dis-ticaret-acigi-ekimde-geriledi-1089953030.html

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret açığı ekimde geriledi

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret açığı ekimde geriledi

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin dış ticaret açığı ekimde yıllık bazda gerileyerek 5.7 milyar dolar oldu. Yılın ilk on aylık döneminde dış ticaret açığı 65.6 milyar dolar olurken... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

ticaret bakanlığı

ömer bolat

dış ticaret

dış ticaret açığı

ihracat

ihracat hacmi

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Ekim ayına ilişkin Dış Ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklandı. Verilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 0,1 düşüşle 29,4 milyar dolara geriledi. Buna göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı ekimde yıllık bazda gerileyerek 5,7 milyar dolar oldu. Yılın ilk 10 aylık döneminde ise, dış ticaret açığı 65,6 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde açık, 94,3 milyar dolar düzeyindeydi.

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ticaret bakanlığı, ömer bolat, dış ticaret, dış ticaret açığı, ihracat, ihracat hacmi