https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/bakan-bolat-acikladi-turkiyenin-dis-ticaret-acigi-ekimde-geriledi-1089953030.html
Bakan Bolat açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret açığı ekimde geriledi
Bakan Bolat açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret açığı ekimde geriledi
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin dış ticaret açığı ekimde yıllık bazda gerileyerek 5.7 milyar dolar oldu. Yılın ilk on aylık döneminde dış ticaret açığı 65.6 milyar dolar olurken... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T11:11+0300
2024-11-02T11:11+0300
2024-11-02T11:11+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
ömer bolat
dış ticaret
dış ticaret açığı
ihracat
ihracat hacmi
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Ekim ayına ilişkin Dış Ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklandı. Verilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 0,1 düşüşle 29,4 milyar dolara geriledi. Buna göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı ekimde yıllık bazda gerileyerek 5,7 milyar dolar oldu. Yılın ilk 10 aylık döneminde ise, dış ticaret açığı 65,6 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde açık, 94,3 milyar dolar düzeyindeydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/bakan-simsekten-spnin-turkiyenin-kredi-notunu-artirmasina-ilk-yorum-1089952016.html
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ticaret bakanlığı, ömer bolat, dış ticaret, dış ticaret açığı, ihracat, ihracat hacmi
ticaret bakanlığı, ömer bolat, dış ticaret, dış ticaret açığı, ihracat, ihracat hacmi
Bakan Bolat açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret açığı ekimde geriledi
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'nin dış ticaret açığı ekimde yıllık bazda gerileyerek 5.7 milyar dolar oldu. Yılın ilk on aylık döneminde dış ticaret açığı 65.6 milyar dolar olurken geçen yılın aynı döneminde açık 94.3 milyar dolar olarak açıklanmıştı.
Ekim ayına ilişkin Dış Ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklandı. Verilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 0,1 düşüşle 29,4 milyar dolara geriledi. Buna göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı ekimde yıllık bazda gerileyerek 5,7 milyar dolar oldu. Yılın ilk 10 aylık döneminde ise, dış ticaret açığı 65,6 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde açık, 94,3 milyar dolar düzeyindeydi.