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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Bakan Şimşek'ten S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu artırmasına ilk yorum
Bakan Şimşek'ten S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu artırmasına ilk yorum
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi kararını yorumladı. Bakan... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T10:26+0300
2024-11-02T10:34+0300
ekonomi
mehmet şimşek
kredi notu
standard&poor's (s&p)
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&amp;Poor's'un (S&amp;P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.S&amp;P'nin Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükselttiğini anımsatan Şimşek, "Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz" bilgisini paylaştı.Şimşek, not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk Lirası'nın istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon sürecinin etkili olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır. Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/sp-turkiyenin-kredi-notunu-yukseltti-1089947243.html
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mehmet şimşek, kredi notu, standard&poor's (s&p)
mehmet şimşek, kredi notu, standard&poor's (s&p)

Bakan Şimşek'ten S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu artırmasına ilk yorum

10:26 02.11.2024 (güncellendi: 10:34 02.11.2024)
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi kararını yorumladı. Bakan Şimşek, "Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükselttiğini anımsatan Şimşek, "Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz" bilgisini paylaştı.
Şimşek, not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk Lirası'nın istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon sürecinin etkili olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır. Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor."
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
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S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
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