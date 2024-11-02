https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/bakan-simsekten-spnin-turkiyenin-kredi-notunu-artirmasina-ilk-yorum-1089952016.html

Bakan Şimşek'ten S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu artırmasına ilk yorum

Bakan Şimşek'ten S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu artırmasına ilk yorum

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi kararını yorumladı. Bakan... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T10:26+0300

2024-11-02T10:26+0300

2024-11-02T10:34+0300

ekonomi

mehmet şimşek

kredi notu

standard&poor's (s&p)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089653165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0681864dabb4f32dbc987e2ad6cb2e7.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükselttiğini anımsatan Şimşek, "Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz" bilgisini paylaştı.Şimşek, not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk Lirası'nın istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon sürecinin etkili olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır. Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/sp-turkiyenin-kredi-notunu-yukseltti-1089947243.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, kredi notu, standard&poor's (s&p)