https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/adalet-bakani-tunc-biz-ulkemizde-yargi-bagimsizligi-ve-tarafsizligi-noktasinda-mucadelemizi-1089959497.html

Adalet Bakanı Tunç: Biz ülkemizde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında mücadelemizi sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Tunç: Biz ülkemizde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında mücadelemizi sürdüreceğiz

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Adalet Bakanı Tunç, türlü türlü engellemelerle... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T14:35+0300

2024-11-02T14:35+0300

2024-11-02T14:35+0300

politika

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

anayasa

adalet

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Zonguldak Devrek ilçesine 8. Olağan İlçe Kongresi için gelen Adalet Bakanı Yılmaz, milletin refahı, Türkiye'nin güçlenmesini sağlamak için Cumhurbaşkanı liderliğinde canla başla çalıştıklarını anlatarak, "Ülkemizin demokratik kalkınmasını da ihmal etmedik. Yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çok çalıştık. Büyük reformlar yaptık. Türlü türlü engellemelerle karşılaştık" dedi.'Cumhurbaşkanımıza tuzaklar kuruldu'Parti kurulumu sırasında tuzakların kurulduğundan bahseden Tunç, şunları söyledi: AK Partinin kurulduktan sonra kapatma davası, MİT krizi, Gezi Parkı, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylarla karşılaştığını ve bu tür olayları milletin desteğiyle bertaraf ettiklerinin altını çizen Tunç, Türkiye'nin geleceği için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.Yargı bağımsızlığı vurgusu yaptı"27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de darbecilerin yanında duran, 28 Şubat'ta darbecilere kalkan olan yargı sisteminden bugün milli iradeye sahip çıkan yargı sistemimiz var" diyen Tunç, "Biz ülkemizde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.Türkiye yüzyılında yeni demokratik, sivil bir anayasa hedeflediklerini aktaran Tunç, "Bunun için mecliste uzlaşma gerekiyor. Bu uzlaşmaya 'evet' diyenler milletimiz tarafından takdir görecektir. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizi yeni bir anayasa kavuşturarak demokrasinin standartlarını daha yukarı taşıyacağız" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/bakan-tunc-yargiyi-tehdit-etmek-kimsenin-hakki-da-haddi-de-degildir-1089902763.html

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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, anayasa, adalet