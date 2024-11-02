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Adalet Bakanı Tunç: Biz ülkemizde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında mücadelemizi sürdüreceğiz
Adalet Bakanı Tunç: Biz ülkemizde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında mücadelemizi sürdüreceğiz
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Türkiye'nin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Adalet Bakanı Tunç, türlü türlü engellemelerle... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T14:35+0300
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yılmaz tunç
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Zonguldak Devrek ilçesine 8. Olağan İlçe Kongresi için gelen Adalet Bakanı Yılmaz, milletin refahı, Türkiye'nin güçlenmesini sağlamak için Cumhurbaşkanı liderliğinde canla başla çalıştıklarını anlatarak, "Ülkemizin demokratik kalkınmasını da ihmal etmedik. Yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çok çalıştık. Büyük reformlar yaptık. Türlü türlü engellemelerle karşılaştık" dedi.'Cumhurbaşkanımıza tuzaklar kuruldu'Parti kurulumu sırasında tuzakların kurulduğundan bahseden Tunç, şunları söyledi: AK Partinin kurulduktan sonra kapatma davası, MİT krizi, Gezi Parkı, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylarla karşılaştığını ve bu tür olayları milletin desteğiyle bertaraf ettiklerinin altını çizen Tunç, Türkiye'nin geleceği için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.Yargı bağımsızlığı vurgusu yaptı"27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de darbecilerin yanında duran, 28 Şubat'ta darbecilere kalkan olan yargı sisteminden bugün milli iradeye sahip çıkan yargı sistemimiz var" diyen Tunç, "Biz ülkemizde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.Türkiye yüzyılında yeni demokratik, sivil bir anayasa hedeflediklerini aktaran Tunç, "Bunun için mecliste uzlaşma gerekiyor. Bu uzlaşmaya 'evet' diyenler milletimiz tarafından takdir görecektir. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizi yeni bir anayasa kavuşturarak demokrasinin standartlarını daha yukarı taşıyacağız" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/bakan-tunc-yargiyi-tehdit-etmek-kimsenin-hakki-da-haddi-de-degildir-1089902763.html
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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, anayasa, adalet
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, anayasa, adalet

Adalet Bakanı Tunç: Biz ülkemizde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında mücadelemizi sürdüreceğiz

14:35 02.11.2024
Adalet Bakanı
Adalet Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
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Türkiye'nin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Adalet Bakanı Tunç, türlü türlü engellemelerle karşılaştıklarını söyledi.
Zonguldak Devrek ilçesine 8. Olağan İlçe Kongresi için gelen Adalet Bakanı Yılmaz, milletin refahı, Türkiye'nin güçlenmesini sağlamak için Cumhurbaşkanı liderliğinde canla başla çalıştıklarını anlatarak, "Ülkemizin demokratik kalkınmasını da ihmal etmedik. Yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çok çalıştık. Büyük reformlar yaptık. Türlü türlü engellemelerle karşılaştık" dedi.

'Cumhurbaşkanımıza tuzaklar kuruldu'

Parti kurulumu sırasında tuzakların kurulduğundan bahseden Tunç, şunları söyledi:
"Partimize, Cumhurbaşkanımıza tuzaklar kuruldu. Henüz daha partimiz kurulurken kapatma davasıyla karşı karşıya kaldık. Başörtülü kurucu üyemiz var diye ihtar davası açıldı. 'Başörtülü birisi partinin kurucu üyesi olamaz' dediler. O günlerden bu günlere geldik. Sonrasında seçim kararı alındı. 14 aylık bir parti seçimlere girecek. Milletimizde büyük bir heyecan var. 90'lı yılların kronik sorunlarından milletimiz bir an önce kurtulmak istiyor. Erdoğan iş başına gelmesi lazım. Partisi iktidar olması lazım diyor ama o vesayetçi, darbeci anlayış, demokrasi düşmanları sahneye çıkıyor. Erdoğan milletvekili olamaz diyor. Muhtar bile olamaz diyen manşetlerin atıldığı o günlerde bu günlere geldik. O seçim kurulu Erdoğan'ın adaylığını iptal ediyor ve listeden seçilmesini sağlıyor. Genel başkanı milletvekili adayı olmayan bir parti seçimlere gidiyor. 3 Kasım'da Anadolu yeni bir dönemi başlatıyor. Türkiye'de AK Parti dönemi başlıyor."

AK Partinin kurulduktan sonra kapatma davası, MİT krizi, Gezi Parkı, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylarla karşılaştığını ve bu tür olayları milletin desteğiyle bertaraf ettiklerinin altını çizen Tunç, Türkiye'nin geleceği için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Yargı bağımsızlığı vurgusu yaptı

"27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de darbecilerin yanında duran, 28 Şubat'ta darbecilere kalkan olan yargı sisteminden bugün milli iradeye sahip çıkan yargı sistemimiz var" diyen Tunç, "Biz ülkemizde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye yüzyılında yeni demokratik, sivil bir anayasa hedeflediklerini aktaran Tunç, "Bunun için mecliste uzlaşma gerekiyor. Bu uzlaşmaya 'evet' diyenler milletimiz tarafından takdir görecektir. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizi yeni bir anayasa kavuşturarak demokrasinin standartlarını daha yukarı taşıyacağız" şeklinde konuştu.
Adalet Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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