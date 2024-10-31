https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/bakan-tunc-yargiyi-tehdit-etmek-kimsenin-hakki-da-haddi-de-degildir-1089902763.html

Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir

Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T22:25+0300

2024-10-31T22:25+0300

2024-10-31T22:35+0300

türkiye

yılmaz tunç

ahmet özer

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında açılan soruçturma ilgili açıklamalarda bulundu.Açıklamasında Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" ifadelerinde bulundu.Anayasa hatırlatmasıTunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Anayasa'nın 183. maddesine hatırlatmada bulunarak, şöyle söyledi:'Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz'Tunç, hakim ve savcıları etkileme amaçlı beyanların hukuk devleti ile bağdaşmayacağını söyleyerek, "Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz" şeklinde ifadelerde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-esenyurt-mitinginde-konusuyor-1089897953.html

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