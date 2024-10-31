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Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir
Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında açılan soruçturma ilgili açıklamalarda bulundu.Açıklamasında Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" ifadelerinde bulundu.Anayasa hatırlatmasıTunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Anayasa'nın 183. maddesine hatırlatmada bulunarak, şöyle söyledi:'Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz'Tunç, hakim ve savcıları etkileme amaçlı beyanların hukuk devleti ile bağdaşmayacağını söyleyerek, "Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz" şeklinde ifadelerde bulundu.
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Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir

22:25 31.10.2024 (güncellendi: 22:35 31.10.2024)
© Esra BilginAdalet Bakanı
Adalet Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© Esra Bilgin
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında açılan soruçturma ilgili açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" ifadelerinde bulundu.

Anayasa hatırlatması

Tunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Anayasa'nın 183. maddesine hatırlatmada bulunarak, şöyle söyledi:

"Anayasamızın 138. maddesine göre;

Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez."

'Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz'

Tunç, hakim ve savcıları etkileme amaçlı beyanların hukuk devleti ile bağdaşmayacağını söyleyerek, "Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz" şeklinde ifadelerde bulundu.
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