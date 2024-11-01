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Valilik duyurdu: Ankara yolu hız limitleri düşürüldü
Valilik duyurdu: Ankara yolu hız limitleri düşürüldü
Sputnik Türkiye
Eskişehir Valiliği Ankara-Bursa kara yolunda hız limitlerinin düşürüldüğünü açıkladı. 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek yeni limitlere göre Ankara-Bursa kara... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara-Bursa D-200 kara yolunda 1 Kasım tarihinden itibaren hız limitleri Eskişehir Valiliği'nin kararına göre düşürüldü.1 Kasım 2024 tarihinden itibaren Eskişehir Valiliği UKOME kararı ile Ankara-Bursa D-200 kara yolunda 14'üncü 35'inci kilometrelerinde otomobil (M1) (M1G), minibüs (M2), kamyonet (N1) (NGT) ve panelvan (N1) türü araçlarda saatte 82 km, kamyon (N2), çekici (N3) ve otobüs (M2) (M3) L3 L4 L5 L7 sınıfı motosikletler için 70 km olarak hız limiti olacak. 'Yeni hız limitlerine uyulsun'Eskişehir Valiliği 'yeni hız limitlerine uyulsun' çağrısında bulundu. Çağrıya uymayan araçların idari para cezasına uğrayacağı açıklandı.
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eskişehir hız limitleri, ankara hız limitleri, radar cezası ödeme ekranı, radar cezası hız limitleri
eskişehir hız limitleri, ankara hız limitleri, radar cezası ödeme ekranı, radar cezası hız limitleri

Valilik duyurdu: Ankara yolu hız limitleri düşürüldü

00:27 01.11.2024 (güncellendi: 00:29 01.11.2024)
© AAOtoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor
Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
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Eskişehir Valiliği Ankara-Bursa kara yolunda hız limitlerinin düşürüldüğünü açıkladı. 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek yeni limitlere göre Ankara-Bursa kara yolunun 14'üncü 35'inci kilometrelerinde otomobil, minibüs, kamyonet ve panelvan türü araçlarda hız limiti 82 km olarak belirlendi. Kamyon, çekici, otobüs ve motosikletler için 70 km olacak.
Ankara-Bursa D-200 kara yolunda 1 Kasım tarihinden itibaren hız limitleri Eskişehir Valiliği'nin kararına göre düşürüldü.
1 Kasım 2024 tarihinden itibaren Eskişehir Valiliği UKOME kararı ile Ankara-Bursa D-200 kara yolunda 14'üncü 35'inci kilometrelerinde otomobil (M1) (M1G), minibüs (M2), kamyonet (N1) (NGT) ve panelvan (N1) türü araçlarda saatte 82 km, kamyon (N2), çekici (N3) ve otobüs (M2) (M3) L3 L4 L5 L7 sınıfı motosikletler için 70 km olarak hız limiti olacak.

'Yeni hız limitlerine uyulsun'

Eskişehir Valiliği 'yeni hız limitlerine uyulsun' çağrısında bulundu. Çağrıya uymayan araçların idari para cezasına uğrayacağı açıklandı.
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