https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/valilik-duyurdu-ankara-yolu-hiz-limitleri-dusuruldu-1089906074.html

Valilik duyurdu: Ankara yolu hız limitleri düşürüldü

Valilik duyurdu: Ankara yolu hız limitleri düşürüldü

Sputnik Türkiye

Eskişehir Valiliği Ankara-Bursa kara yolunda hız limitlerinin düşürüldüğünü açıkladı. 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek yeni limitlere göre Ankara-Bursa kara... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T00:27+0300

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türkiye

ankara

bursa

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otoyol

trafik

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trafik cezaları

trafik polisi

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Ankara-Bursa D-200 kara yolunda 1 Kasım tarihinden itibaren hız limitleri Eskişehir Valiliği'nin kararına göre düşürüldü.1 Kasım 2024 tarihinden itibaren Eskişehir Valiliği UKOME kararı ile Ankara-Bursa D-200 kara yolunda 14'üncü 35'inci kilometrelerinde otomobil (M1) (M1G), minibüs (M2), kamyonet (N1) (NGT) ve panelvan (N1) türü araçlarda saatte 82 km, kamyon (N2), çekici (N3) ve otobüs (M2) (M3) L3 L4 L5 L7 sınıfı motosikletler için 70 km olarak hız limiti olacak. 'Yeni hız limitlerine uyulsun'Eskişehir Valiliği 'yeni hız limitlerine uyulsun' çağrısında bulundu. Çağrıya uymayan araçların idari para cezasına uğrayacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/suruculerin-radar-cezalari-iptal-edildi-paralar-iade-edilecek-1088531652.html

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