https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/suruculerin-radar-cezalari-iptal-edildi-paralar-iade-edilecek-1088531652.html
Sürücülerin radar cezaları iptal edildi: Paralar iade edilecek
Sürücülerin radar cezaları iptal edildi: Paralar iade edilecek
Sputnik Türkiye
İzmir Menemen'de bir avukat trafikte hız sınırını 3 km farkla aştığı için aldığı radar cezasına itirazda bulundu. Mahkeme, itirazı haklı bularak hız sınırını... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T18:19+0300
2024-09-27T18:19+0300
2024-09-27T18:19+0300
türkiye
radar
radar sistemi
trafik cezası
mahkeme
mahkeme kararı
trafik
trafik kontrolü
trafik ihlali
trafik cezaları
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Mahkemeden çıkan emsal karar ile radar cezalarında 3 km farkla alınan hız cezaları iptal edilecek.Sözcü'de yer alan habere göre İzmir’de bir avukat, sadece 3 kilometre farkla hız sınırını aştığı için aldığı cezaya itiraz etti ve Menemen Sulh Ceza Hakimliği, bu itirazı kabul etti. Mahkeme, radar cihazlarının yüzde 2'lik hata payını dikkate alarak verilen radar cezasını iptal etti. Mahkemenin bu emsal kararı ile hız tespit cihazlarındaki yüzde 2 hata payı ve yüzde 10 hız toleransı birlikte değerlendirildiğinde, belirli sınırları az farkla aşan sürücülerin cezalarının iptali mümkün olabilecek.Cezaların iadesi yasal yolla alınabilecekMahkeme kararı sayesinde sürücüler, artık küçük hız aşımı cezalarına karşı haksız yere ödedikleri cezaların iadesi için yasal yolları kullanabilecek. Milyonlarca sürücü için emsal olacak bu kararın radar cezalarına itiraz yolunu açacağı ifade edildi.Radar hız cezaları ne kadar?Hız sınırını yüzde 10-30 oranlarına kadar aşma: 1.506 TL Hız sınırını yüzde 30- yüzde 50’ye kadar aşma: 3.135 TL Hız sınırını yüzde 50 oranından fazla aşma: 6.439 TLTrafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar?Trafik cezasının tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içerisinde peşin ödeme yapan sürücülere yüzde 25 indirim uygulanacağı ifade edildi.
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radar cezası iptal, radar cezaları iade, radar cezası hız sınırı, radar cezası itiraz hakkı, emsal kararlar
radar cezası iptal, radar cezaları iade, radar cezası hız sınırı, radar cezası itiraz hakkı, emsal kararlar
Sürücülerin radar cezaları iptal edildi: Paralar iade edilecek
İzmir Menemen'de bir avukat trafikte hız sınırını 3 km farkla aştığı için aldığı radar cezasına itirazda bulundu. Mahkeme, itirazı haklı bularak hız sınırını sadece 3 kilometre aşan sürücüler için radar cezalarının iptal edilmesine hükmetti. Bu karar, tüm sürücüler için emsal teşkil edecek ve radar cezalarına itiraz yolu açılacak.
Mahkemeden çıkan emsal karar ile radar cezalarında 3 km farkla alınan hız cezaları iptal edilecek.
Sözcü'de yer alan habere göre İzmir’de bir avukat, sadece 3 kilometre farkla hız sınırını aştığı için aldığı cezaya itiraz etti ve Menemen Sulh Ceza Hakimliği, bu itirazı kabul etti. Mahkeme, radar cihazlarının yüzde 2'lik hata payını dikkate alarak verilen radar cezasını iptal etti. Mahkemenin bu emsal kararı ile hız tespit cihazlarındaki yüzde 2 hata payı ve yüzde 10 hız toleransı birlikte değerlendirildiğinde, belirli sınırları az farkla aşan sürücülerin cezalarının iptali mümkün olabilecek.
Cezaların iadesi yasal yolla alınabilecek
Mahkeme kararı sayesinde sürücüler, artık küçük hız aşımı cezalarına karşı haksız yere ödedikleri cezaların iadesi için yasal yolları kullanabilecek. Milyonlarca sürücü için emsal olacak bu kararın radar cezalarına itiraz yolunu açacağı ifade edildi.
Radar hız cezaları ne kadar?
Hız sınırını yüzde 10-30 oranlarına kadar aşma: 1.506 TL
Hız sınırını yüzde 30- yüzde 50’ye kadar aşma: 3.135 TL
Hız sınırını yüzde 50 oranından fazla aşma: 6.439 TL
Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar?
Trafik cezasının tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içerisinde peşin ödeme yapan sürücülere yüzde 25 indirim uygulanacağı ifade edildi.