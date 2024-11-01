https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/rekor-ustune-rekor-kirmisti-altin-fiyatlari-gune-dususle-basladi-1089912914.html
Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları güne düşüşle başladı
Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları güne düşüşle başladı
Sputnik Türkiye
Hafta başında 3 bin 70 lirayı gören gram altın cuma gününe düşüşle başladı. 31 Ekim Perşembe günü 3 bin 56 lira olan gram altın 1 Kasım Cuma günü 3 bin 33 lira... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T09:37+0300
2024-11-01T09:37+0300
2024-11-01T10:05+0300
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yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
cumhuriyet altını
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dolar
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Altın fiyatları haftayı düşüşle tamamlıyor. Hafta başında 3 bin 70 lira seviyesine yükselerek rekorla başlayan gram altın cuma gününe 3 bin 33 liradan başladı.Hürriyet'in haberine göre küresel piyasalardaki hareketlilik ve ekonomiye ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarına düzeltme hareketi getirdi, ons altınla başlayan düşüş hareketi gram altına da paralel olarak yansıdı.Altın fiyatları ne kadar?Gram altın fiyatlarıAlış: 3.033,6040Satış: 3.034,0120ONS altın fiyatıAlış: 2.748,56Satış: 2.748,90Çeyrek altın fiyatıAlış: 4.853,6900Satış: 4.960,7000Cumhuriyet altını fiyatıAlış: 19.417,0400Satış: 19.784,6300Tam altın fiyatıAlış: 20.280,00Satış: 20.501,00Yarım altın fiyatıAlış: 9.672,93Satış: 9.917,03
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/altinda-cifte-rekor-ons-altin-tarihi-seviyelerde-gram-altin-3-bin-70-liranin-uzerine-1089831263.html
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Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları güne düşüşle başladı
09:37 01.11.2024 (güncellendi: 10:05 01.11.2024)
Hafta başında 3 bin 70 lirayı gören gram altın cuma gününe düşüşle başladı. 31 Ekim Perşembe günü 3 bin 56 lira olan gram altın 1 Kasım Cuma günü 3 bin 33 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 889 lira iken, 4 bin 853 lira olarak güncellendi.
Altın fiyatları haftayı düşüşle tamamlıyor. Hafta başında 3 bin 70 lira seviyesine
yükselerek rekorla başlayan gram altın cuma gününe 3 bin 33 liradan başladı.
Hürriyet'in haberine göre küresel piyasalardaki hareketlilik ve ekonomiye ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarına düzeltme hareketi getirdi, ons altınla başlayan düşüş hareketi gram altına da paralel olarak yansıdı.
Altın fiyatları ne kadar?