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Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları güne düşüşle başladı
Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları güne düşüşle başladı
Sputnik Türkiye
Hafta başında 3 bin 70 lirayı gören gram altın cuma gününe düşüşle başladı. 31 Ekim Perşembe günü 3 bin 56 lira olan gram altın 1 Kasım Cuma günü 3 bin 33 lira... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
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Altın fiyatları haftayı düşüşle tamamlıyor. Hafta başında 3 bin 70 lira seviyesine yükselerek rekorla başlayan gram altın cuma gününe 3 bin 33 liradan başladı.Hürriyet'in haberine göre küresel piyasalardaki hareketlilik ve ekonomiye ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarına düzeltme hareketi getirdi, ons altınla başlayan düşüş hareketi gram altına da paralel olarak yansıdı.Altın fiyatları ne kadar?Gram altın fiyatlarıAlış: 3.033,6040Satış: 3.034,0120ONS altın fiyatıAlış: 2.748,56Satış: 2.748,90Çeyrek altın fiyatıAlış: 4.853,6900Satış: 4.960,7000Cumhuriyet altını fiyatıAlış: 19.417,0400Satış: 19.784,6300Tam altın fiyatıAlış: 20.280,00Satış: 20.501,00Yarım altın fiyatıAlış: 9.672,93Satış: 9.917,03
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Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları güne düşüşle başladı

09:37 01.11.2024 (güncellendi: 10:05 01.11.2024)
© AAAltın fiyatları
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
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Hafta başında 3 bin 70 lirayı gören gram altın cuma gününe düşüşle başladı. 31 Ekim Perşembe günü 3 bin 56 lira olan gram altın 1 Kasım Cuma günü 3 bin 33 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 889 lira iken, 4 bin 853 lira olarak güncellendi.
Altın fiyatları haftayı düşüşle tamamlıyor. Hafta başında 3 bin 70 lira seviyesine yükselerek rekorla başlayan gram altın cuma gününe 3 bin 33 liradan başladı.
Hürriyet'in haberine göre küresel piyasalardaki hareketlilik ve ekonomiye ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarına düzeltme hareketi getirdi, ons altınla başlayan düşüş hareketi gram altına da paralel olarak yansıdı.

Altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatları

Alış: 3.033,6040
Satış: 3.034,0120

ONS altın fiyatı

Alış: 2.748,56
Satış: 2.748,90
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.853,6900
Satış: 4.960,7000
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 19.417,0400
Satış: 19.784,6300
Tam altın fiyatı
Alış: 20.280,00
Satış: 20.501,00
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.672,93
Satış: 9.917,03
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
EKONOMİ
Altında çifte rekor: Ons altın tarihi seviyesinde, gram altın 3 bin 70 liranın üstünde
30 Ekim, 09:33
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