https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/rekor-ustune-rekor-kirmisti-altin-fiyatlari-gune-dususle-basladi-1089912914.html

Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları güne düşüşle başladı

Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları güne düşüşle başladı

Sputnik Türkiye

Hafta başında 3 bin 70 lirayı gören gram altın cuma gününe düşüşle başladı. 31 Ekim Perşembe günü 3 bin 56 lira olan gram altın 1 Kasım Cuma günü 3 bin 33 lira... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T09:37+0300

2024-11-01T09:37+0300

2024-11-01T10:05+0300

ekonomi

altın

yarım gram altın

gram altın

çeyrek altın

cumhuriyet altını

ekonomi

dolar

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Altın fiyatları haftayı düşüşle tamamlıyor. Hafta başında 3 bin 70 lira seviyesine yükselerek rekorla başlayan gram altın cuma gününe 3 bin 33 liradan başladı.Hürriyet'in haberine göre küresel piyasalardaki hareketlilik ve ekonomiye ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarına düzeltme hareketi getirdi, ons altınla başlayan düşüş hareketi gram altına da paralel olarak yansıdı.Altın fiyatları ne kadar?Gram altın fiyatlarıAlış: 3.033,6040Satış: 3.034,0120ONS altın fiyatıAlış: 2.748,56Satış: 2.748,90Çeyrek altın fiyatıAlış: 4.853,6900Satış: 4.960,7000Cumhuriyet altını fiyatıAlış: 19.417,0400Satış: 19.784,6300Tam altın fiyatıAlış: 20.280,00Satış: 20.501,00Yarım altın fiyatıAlış: 9.672,93Satış: 9.917,03

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/altinda-cifte-rekor-ons-altin-tarihi-seviyelerde-gram-altin-3-bin-70-liranin-uzerine-1089831263.html

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