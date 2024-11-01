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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/prof-dr-orhan-senden-soguk-hava-icin-tarihli-uyari-istanbulda-sicakliklar-birden-dusecek-kar-kapiya-1089928017.html
Prof. Dr. Orhan Şen'den soğuk hava için 'tarihli' uyarı: İstanbul'da sıcaklıklar birden düşecek, 'kar kapıya yaklaştı'
Prof. Dr. Orhan Şen'den soğuk hava için 'tarihli' uyarı: İstanbul'da sıcaklıklar birden düşecek, 'kar kapıya yaklaştı'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava tahmin haritasını güncelledi. Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. İstanbul'da... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T13:55+0300
2024-11-01T14:02+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
orhan şen
kar yağışı
soğuk hava
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Meteorolojik değerlendirmelere göre, pazar gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak ve mevsim normalleri altına inecek. Pazar günü ise İstanbul'da poyraz şiddetlenecek. Megakentte hissedilen sıcaklık 13 dereceye iniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin haritasını güncellemesinin ardından Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek sıcaklıkların yurt genelinde 5 derece birden düşeceğini söyledi. Şen'in uyarılarına göre, birçok kentte kar, karla karışık yağmur ve sağanak etkili olacak. Prof. Dr. Orhan Şen, “Sıcaklıklar mevsim normalinde fakat pazardan itibaren 5-6 derece düşüş ile normalin altına düşecek. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve Güney Doğu’da yağmur var. İstanbul’da sıcaklık 5 derece düşecek. Bugün 20 derece, pazar yağmurlu 15 derece" dedi.'Kar yağışı kapıya kadar yavaş yavaş geliyor'CNN TÜRK'e konuk olan Prof. Dr. Şen uyarılarında şunları kaydetti:"Genel baktığımızda çok kurak bir ay geçirdik. Anadolu'da çiftçiler yağmur bekliyor. Kar yağışı kapıya kadar yavaş yavaş geliyor. Bugün ve yarın Türkiye genelinde hava açık ve sıcaklık mevsim normallerinde olacak.Pazar gününden itibaren kuzey bölgelerinden soğuk hava gelecek. Marmara, Karadeniz bölgelerinde yağışla başlayacak, sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. İstanbul'u örnek verirsek sıcaklık 21 derecelerden 15 dereceye kadar düşecek. Onun için pazar gününe dikkat edelim. Hem yağmur var hem de hava soğuk. İyi giyinelim.Ondan sonraki hafta bu 5-6 derecelik düşüş kendisini tüm Türkiye'de koruyacak. İzmir'de 20 dereceye, Ankara'da 12 derecelere düşecek. Ve Anadolu'nun birkaç yerinde kar yağmaya başlayacak. Şu anda zaten Karadeniz'in yükseklerinde kar 30-40 santimi buldu.İstanbul'a kar yağacak mı?Artık kışlıkları çıkartalım, hasta olmayalım. Özetlersek önümüzdeki hafta sıcaklıklar iyice düşecek. Artık 20 dereceleri görmeyeceğiz. İç Anadolu'nun kuzeyine de kar yağışı sarkabilir. Marmara için kar yağışına henüz zaman var."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/meteoroloji-tarih-verdi-sicakliklar-birden-dusecek-marmara-dahil-kar-yagisi-ve-yagmur-geliyor-1089911969.html
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Prof. Dr. Orhan Şen'den soğuk hava için 'tarihli' uyarı: İstanbul'da sıcaklıklar birden düşecek, 'kar kapıya yaklaştı'

13:55 01.11.2024 (güncellendi: 14:02 01.11.2024)
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Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava tahmin haritasını güncelledi. Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. İstanbul'da hissedilen poyraz etkisini artıracak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının 5 derece birden azalacağını söyledi. Şen, "Kar yağışı kapıya kadar yavaş yavaş geliyor" dedi.
Meteorolojik değerlendirmelere göre, pazar gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak ve mevsim normalleri altına inecek. Pazar günü ise İstanbul'da poyraz şiddetlenecek. Megakentte hissedilen sıcaklık 13 dereceye iniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin haritasını güncellemesinin ardından Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek sıcaklıkların yurt genelinde 5 derece birden düşeceğini söyledi.
Şen'in uyarılarına göre, birçok kentte kar, karla karışık yağmur ve sağanak etkili olacak.
Prof. Dr. Orhan Şen, “Sıcaklıklar mevsim normalinde fakat pazardan itibaren 5-6 derece düşüş ile normalin altına düşecek. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve Güney Doğu’da yağmur var. İstanbul’da sıcaklık 5 derece düşecek. Bugün 20 derece, pazar yağmurlu 15 derece" dedi.

'Kar yağışı kapıya kadar yavaş yavaş geliyor'

CNN TÜRK'e konuk olan Prof. Dr. Şen uyarılarında şunları kaydetti:
"Genel baktığımızda çok kurak bir ay geçirdik. Anadolu'da çiftçiler yağmur bekliyor. Kar yağışı kapıya kadar yavaş yavaş geliyor. Bugün ve yarın Türkiye genelinde hava açık ve sıcaklık mevsim normallerinde olacak.
Pazar gününden itibaren kuzey bölgelerinden soğuk hava gelecek. Marmara, Karadeniz bölgelerinde yağışla başlayacak, sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. İstanbul'u örnek verirsek sıcaklık 21 derecelerden 15 dereceye kadar düşecek. Onun için pazar gününe dikkat edelim. Hem yağmur var hem de hava soğuk. İyi giyinelim.
Ondan sonraki hafta bu 5-6 derecelik düşüş kendisini tüm Türkiye'de koruyacak. İzmir'de 20 dereceye, Ankara'da 12 derecelere düşecek. Ve Anadolu'nun birkaç yerinde kar yağmaya başlayacak. Şu anda zaten Karadeniz'in yükseklerinde kar 30-40 santimi buldu.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Artık kışlıkları çıkartalım, hasta olmayalım. Özetlersek önümüzdeki hafta sıcaklıklar iyice düşecek. Artık 20 dereceleri görmeyeceğiz. İç Anadolu'nun kuzeyine de kar yağışı sarkabilir. Marmara için kar yağışına henüz zaman var."
Karla karışık yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji tarih verdi, sıcaklıklar birden düşecek: Marmara dahil kar yağışı ve yağmur geliyor
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