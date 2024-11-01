https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/meteoroloji-tarih-verdi-sicakliklar-birden-dusecek-marmara-dahil-kar-yagisi-ve-yagmur-geliyor-1089911969.html

Meteoroloji tarih verdi, sıcaklıklar birden düşecek: Marmara dahil kar yağışı ve yağmur geliyor

Meteoroloji tarih verdi, sıcaklıklar birden düşecek: Marmara dahil kar yağışı ve yağmur geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahminini paylaştı. Hava sıcaklıkları pazar gününden başlayarak azalışa geçecek ve mevsim normalleri altına... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T09:17+0300

2024-11-01T09:17+0300

2024-11-01T09:19+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni ayın ilk gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bugün (1 Kasım) yurdun parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji tarih verdi: havalar soğuyacakGenellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren 5-6 derece düşeceğini söyleyerek uyarılarda bulundu. Şen, önümüzdeki hafta perşembe günü Marmara'ya karla karışık yağmur uyarısında bulundu. Karadeniz, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışının önümüzdeki pazar günü yurdu terk edeceğini belirtti. Marmara'ya karla karışık yağmur geliyorOrhan Şen paylaşımında şunları kaydetti:"Bugün cuma ülkede yağış yok iç kesimlerde sis var. Sıcaklıklar mevsim normalinde fakat pazar dan itibaren 5-6 derece düşüş ile normalin altına düşecek. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu'da yağmur var. İstanbul'da sıcaklık 5 derece düşecek bugün 20 derece, pazar yağmurlu 15 derece."Şen bir başka paylaşımında da Marmara için karla karışık yağmur uyarısında bulundu. Şen, "Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek” diye yazdı.Bugün hava nasıl olacak?BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 23°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 21°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 24°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 24°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 27°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 18°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 18°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 21°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 17°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 14°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 14°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 15°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 23°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 23°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 22°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 25°CAz bulutlu ve açık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/meteorolojiden-sicakliklar-10-derece-birden-dusecek-uyarisi-kar-ve-siddetli-saganak-yagmur-geliyor-1089827063.html

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