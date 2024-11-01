Meteoroloji tarih verdi, sıcaklıklar birden düşecek: Marmara dahil kar yağışı ve yağmur geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çözüm Süreci'nin aktörleri tedirgin mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Öğretmenlikten müzisyenliğe: Maral Ataman'ın eğlenceli öyküsü
12:05
84 dk
HABER MASASI
Mitolojik hikayelere konu olan çiçekler
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka zirvesi: ‘Şirketler rekabet yerine işbirliği yaparak birlikte büyümeyi amaçlıyor’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Açlık, yoksulluk sınırı rakamları belli oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Esenyurt düşerse İstanbul düşer mi?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:19
1 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
20:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALISMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TÜRK EDEBİYATININ ‘YALNIZ’ ADAMI
Nazım Hikmet’in annesi ile aşk yaşamıştı
19:10
14 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/meteoroloji-tarih-verdi-sicakliklar-birden-dusecek-marmara-dahil-kar-yagisi-ve-yagmur-geliyor-1089911969.html
Meteoroloji tarih verdi, sıcaklıklar birden düşecek: Marmara dahil kar yağışı ve yağmur geliyor
Meteoroloji tarih verdi, sıcaklıklar birden düşecek: Marmara dahil kar yağışı ve yağmur geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahminini paylaştı. Hava sıcaklıkları pazar gününden başlayarak azalışa geçecek ve mevsim normalleri altına... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T09:17+0300
2024-11-01T09:19+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089912661_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f9d4f75c3c67e6ac4b7388d36f73c920.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni ayın ilk gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bugün (1 Kasım) yurdun parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji tarih verdi: havalar soğuyacakGenellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren 5-6 derece düşeceğini söyleyerek uyarılarda bulundu. Şen, önümüzdeki hafta perşembe günü Marmara'ya karla karışık yağmur uyarısında bulundu. Karadeniz, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışının önümüzdeki pazar günü yurdu terk edeceğini belirtti. Marmara'ya karla karışık yağmur geliyorOrhan Şen paylaşımında şunları kaydetti:"Bugün cuma ülkede yağış yok iç kesimlerde sis var. Sıcaklıklar mevsim normalinde fakat pazar dan itibaren 5-6 derece düşüş ile normalin altına düşecek. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu'da yağmur var. İstanbul'da sıcaklık 5 derece düşecek bugün 20 derece, pazar yağmurlu 15 derece."Şen bir başka paylaşımında da Marmara için karla karışık yağmur uyarısında bulundu. Şen, "Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek” diye yazdı.Bugün hava nasıl olacak?BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 23°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 21°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 24°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 24°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 27°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 18°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 18°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 21°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 17°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 14°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 14°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 15°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 23°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 23°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 22°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 25°CAz bulutlu ve açık
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/meteorolojiden-sicakliklar-10-derece-birden-dusecek-uyarisi-kar-ve-siddetli-saganak-yagmur-geliyor-1089827063.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089912661_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d477be51f980b3881cc37b0a1f2a49fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 1 kasım hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık, istanbul hava durumu, hafta sonu hava durumu, meteoroloji kar yağışı, hava sıcaklıkları ne zaman düşecek, soğuk hava, kar yağışı marmara, marmara'ya ne zaman kar yağacak, istanbula kar yağar mı
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 1 kasım hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık, istanbul hava durumu, hafta sonu hava durumu, meteoroloji kar yağışı, hava sıcaklıkları ne zaman düşecek, soğuk hava, kar yağışı marmara, marmara'ya ne zaman kar yağacak, istanbula kar yağar mı

Meteoroloji tarih verdi, sıcaklıklar birden düşecek: Marmara dahil kar yağışı ve yağmur geliyor

09:17 01.11.2024 (güncellendi: 09:19 01.11.2024)
© AAKarla karışık yağmur
Karla karışık yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahminini paylaştı. Hava sıcaklıkları pazar gününden başlayarak azalışa geçecek ve mevsim normalleri altına inecek. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, perşembe günü Marmara dahil karla karışık yağmur uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni ayın ilk gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bugün (1 Kasım) yurdun parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi: havalar soğuyacak

Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren 5-6 derece düşeceğini söyleyerek uyarılarda bulundu. Şen, önümüzdeki hafta perşembe günü Marmara'ya karla karışık yağmur uyarısında bulundu. Karadeniz, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışının önümüzdeki pazar günü yurdu terk edeceğini belirtti.

Marmara'ya karla karışık yağmur geliyor

Orhan Şen paylaşımında şunları kaydetti:
"Bugün cuma ülkede yağış yok iç kesimlerde sis var. Sıcaklıklar mevsim normalinde fakat pazar dan itibaren 5-6 derece düşüş ile normalin altına düşecek. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu'da yağmur var. İstanbul'da sıcaklık 5 derece düşecek bugün 20 derece, pazar yağmurlu 15 derece."
Şen bir başka paylaşımında da Marmara için karla karışık yağmur uyarısında bulundu. Şen, "Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek” diye yazdı.

Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık
İstanbul – Kar – kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 'Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek' uyarısı: Kar ve şiddetli sağanak yağmur geliyor
30 Ekim, 07:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала