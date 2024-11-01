https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/olimpiyatin-yildiz-ismi-duplantis-cadilar-bayraminda-yusuf-dikec-kiligina-girdi-1089936872.html
Olimpiyatın yıldız ismi Duplantis, Cadılar Bayramı’nda Yusuf Dikeç kılığına girdi
Olimpiyatın yıldız ismi Duplantis, Cadılar Bayramı’nda Yusuf Dikeç kılığına girdi
Sputnik Türkiye
2024 yılında düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlamada dünya ve olimpiyat rekorunu kıran Armand Duplantis sosyal medya hesabından Cadılar... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T17:15+0300
2024-11-01T17:15+0300
2024-11-01T17:15+0300
dünya
yusuf dikeç
olimpiyat oyunları
atlet
atletizm
armand duplantis
sırıkla atlama
dünya rekoru
paris
fransa
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Olimpiyat ve dünya rekorunu elinde bulunduran atlet Armand Duplantis, Yusuf Dikeç kılığına girdi.31 Ekim gecesi kutlanan Cadılar Bayramı'nda pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından kostümlü hallerini paylaştı. Bu isimler arasında en çok dikkat çeken isim ise Olimpiyat Oyunları'nda rekor üstüne rekor kıran İsveçli sporcu Armand Duplantis'in Milli sporcu Yusuf Dikeç kılığındaki pozu oldu. Olimpiyatlarda atıcılık alanında dünyaya verdiği ekipmansız pozu ile gündem olan Yusuf Dikeç sosyal medyada o dönem fenomen haline gelmişti. Paris Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis'te aynı pozu sosyal medya hesabından Cadılar Bayramı'nda tekrarladı. Çoğu kullanıcı atletin Yusuf Dikeç ile benzerliğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/yusuf-dikec-marka-oluyor-tescil-basvurusu-yapildi-1087401766.html
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armand duplantis, yusuf dikeç kostümü, armand duplantis instagram
armand duplantis, yusuf dikeç kostümü, armand duplantis instagram
Olimpiyatın yıldız ismi Duplantis, Cadılar Bayramı’nda Yusuf Dikeç kılığına girdi
2024 yılında düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlamada dünya ve olimpiyat rekorunu kıran Armand Duplantis sosyal medya hesabından Cadılar Bayramı'nda Türkiye adına olimpiyatlarda yarışan Yusuf Dikeç'in kılığına girdiği anları paylaştı.
Olimpiyat ve dünya rekorunu elinde bulunduran atlet Armand Duplantis, Yusuf Dikeç kılığına girdi.
31 Ekim gecesi kutlanan Cadılar Bayramı'nda pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından kostümlü hallerini paylaştı. Bu isimler arasında en çok dikkat çeken isim ise Olimpiyat Oyunları'nda rekor üstüne rekor kıran İsveçli sporcu Armand Duplantis'in Milli sporcu Yusuf Dikeç kılığındaki pozu oldu. Olimpiyatlarda atıcılık alanında dünyaya verdiği ekipmansız pozu ile gündem olan Yusuf Dikeç sosyal medyada o dönem fenomen haline gelmişti. Paris Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis'te aynı pozu sosyal medya hesabından Cadılar Bayramı'nda tekrarladı. Çoğu kullanıcı atletin Yusuf Dikeç ile benzerliğini dile getirdi.