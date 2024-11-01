https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/olimpiyatin-yildiz-ismi-duplantis-cadilar-bayraminda-yusuf-dikec-kiligina-girdi-1089936872.html

Olimpiyatın yıldız ismi Duplantis, Cadılar Bayramı’nda Yusuf Dikeç kılığına girdi

Olimpiyatın yıldız ismi Duplantis, Cadılar Bayramı’nda Yusuf Dikeç kılığına girdi

Sputnik Türkiye

2024 yılında düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlamada dünya ve olimpiyat rekorunu kıran Armand Duplantis sosyal medya hesabından Cadılar... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T17:15+0300

2024-11-01T17:15+0300

2024-11-01T17:15+0300

dünya

yusuf dikeç

olimpiyat oyunları

atlet

atletizm

armand duplantis

sırıkla atlama

dünya rekoru

paris

fransa

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Olimpiyat ve dünya rekorunu elinde bulunduran atlet Armand Duplantis, Yusuf Dikeç kılığına girdi.31 Ekim gecesi kutlanan Cadılar Bayramı'nda pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından kostümlü hallerini paylaştı. Bu isimler arasında en çok dikkat çeken isim ise Olimpiyat Oyunları'nda rekor üstüne rekor kıran İsveçli sporcu Armand Duplantis'in Milli sporcu Yusuf Dikeç kılığındaki pozu oldu. Olimpiyatlarda atıcılık alanında dünyaya verdiği ekipmansız pozu ile gündem olan Yusuf Dikeç sosyal medyada o dönem fenomen haline gelmişti. Paris Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis'te aynı pozu sosyal medya hesabından Cadılar Bayramı'nda tekrarladı. Çoğu kullanıcı atletin Yusuf Dikeç ile benzerliğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/yusuf-dikec-marka-oluyor-tescil-basvurusu-yapildi-1087401766.html

paris

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armand duplantis, yusuf dikeç kostümü, armand duplantis instagram