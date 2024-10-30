https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/avrupa-komisyonu-gurcistanin-ab-entegrasyon-sureci-durduruldu-1089862180.html

Avrupa Komisyonu: Gürcistan'ın AB entegrasyon süreci durduruldu

Avrupa Komisyonu: Gürcistan'ın AB entegrasyon süreci durduruldu

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu, Gürcistan'ın AB üyeliğine ilişkin müzakerelerin reformlar gerçekleştirilinceye kadar durdurulduğunu açıkladı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

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Avrupa Komisyonu’nun aday ülkelerin birliğe katılım tavsiyelerini uygulamada kaydettikleri ilerlemeye ilişkin raporunda, Avrupa Komisyonu’nun Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerini fiilen durdurduğu ve bu ülkeye kapsamlı seçim reformları gerçekleştirmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.Raporda Brüksel'in, Avrupa yanlısı partiler yerine Moskova ile ilişkileri sürdürmekten yana olan iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi’nin kazandığı ülkedeki parlamento seçimlerinin sonuçlarından memnun olmadığına vurgu yapıldı.Gürcistan’ın özellikle Rusya, Belarus ve İran'a yönelik yaptırımları destekleme konusundaki isteksizliği nedeniyle Avrupa dış politikasına düşük düzeyde uyum sağladığı belirtilerek, “Gürcistan ayrıca Rusya'nın çeşitli noktalarına doğrudan uçuşların sayısını daha da arttırdı” ifadelerine yer verildi.AB ile ilgili bilgilerin manipülasyonu vakalarının sayısında da artış olduğuna dikkat çekilen raporda, üst düzey iktidar partisi yetkilileri ve Gürcü milletvekillerinin ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı’ yasa tasarısını Nisan ayında yeniden gündeme getirerek AB karşıtı sert mesajlar yaydıkları buna örnek olarak gösterildi.Raporda ayrıca, parlamento seçimleri öncesinde, hükümet yetkilileri ve hükümete bağlı medya kuruluşlarının dezenformasyon söylemlerinin yoğunlaştığına vurgu yapıldı.Gürcistan'da 26 Ekim'de parlamento seçimleri yapıldı. Merkez Seçim Komisyonu’na göre, Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesini savunan iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi oyların yüzde 53.93'ünü aldı.

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