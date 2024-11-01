https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/eski-hakem-super-ligde-hakemlerin-mac-basi-ucretlerini-acikladi-1089941801.html
Eski hakem Süper Lig'de hakemlerin maç başı ücretlerini açıkladı
Eski hakem Süper Lig'de hakemlerin maç başı ücretlerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'te Türk hakemler hakkında tartışmalar sürerken eski hakem Cihan Ataş sosyal medya hesabından yayınladığı videoda maç başı alınan ücretleri ilk kez... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T19:23+0300
2024-11-01T19:23+0300
2024-11-01T19:28+0300
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Eski hakem Cihan Ataş Türk hakemlerinin maç başına aldıkları ücretleri duyurdu.Yabancı ve Türk hakem kıyası yapılan Süper Lig'de eski hakem maç başına alınan ücretleri duyurdu. Sosyal medyada yayınladığı videoda eski hakem Cihat Ataş ''Hakem 52 bin 500 lira, VAR Hakemi 26 bin 250 lira, Yardımcı Hakem 23 bin 100 lira, 4.Hakem 15 bin lira, AVAR Hakemi ise 13 bin lira maç başına alıyor'' dedi. Süper Lig'de hakem maaşları ne kadar?Süper Lig'de deneyimli bir hakemin maç başına 52 bin 500 lira alarak ayda 17 kez maça çıkarsa 900 bin lira para kazanacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ispanyada-yasanan-sel-felaketinde-valencianin-eski-futbolcusu-oldu-1089941121.html
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süper lig hakem maaşları, hakemler kaç para alıyor, hakem maç başı ücreti, hakem nasıl olunur, hakem ücreti
süper lig hakem maaşları, hakemler kaç para alıyor, hakem maç başı ücreti, hakem nasıl olunur, hakem ücreti
Eski hakem Süper Lig'de hakemlerin maç başı ücretlerini açıkladı
19:23 01.11.2024 (güncellendi: 19:28 01.11.2024)
Süper Lig'te Türk hakemler hakkında tartışmalar sürerken eski hakem Cihan Ataş sosyal medya hesabından yayınladığı videoda maç başı alınan ücretleri ilk kez açıkladı. Eski hakemin açıklamasına göre maç başı 52 bin 500 lira en yüksek ücret olurken, en düşük ücret 13 bin lira oldu.
Eski hakem Cihan Ataş Türk hakemlerinin maç başına aldıkları ücretleri duyurdu.
Yabancı ve Türk hakem kıyası yapılan Süper Lig'de eski hakem maç başına alınan ücretleri duyurdu. Sosyal medyada yayınladığı videoda eski hakem Cihat Ataş ''Hakem 52 bin 500 lira, VAR Hakemi 26 bin 250 lira, Yardımcı Hakem 23 bin 100 lira, 4.Hakem 15 bin lira, AVAR Hakemi ise 13 bin lira maç başına alıyor'' dedi.
Süper Lig'de hakem maaşları ne kadar?
Süper Lig'de deneyimli bir hakemin maç başına 52 bin 500 lira alarak ayda 17 kez maça çıkarsa 900 bin lira para kazanacağı ifade edildi.