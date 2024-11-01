https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/eski-hakem-super-ligde-hakemlerin-mac-basi-ucretlerini-acikladi-1089941801.html

Eski hakem Süper Lig'de hakemlerin maç başı ücretlerini açıkladı

Eski hakem Süper Lig'de hakemlerin maç başı ücretlerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'te Türk hakemler hakkında tartışmalar sürerken eski hakem Cihan Ataş sosyal medya hesabından yayınladığı videoda maç başı alınan ücretleri ilk kez... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-01T19:23+0300

2024-11-01T19:28+0300

spor

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tff merkez hakem kurulu

merkez hakem kurulu (mhk)

video yardımcı hakem (var)

video yardımcı hakem (var)

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Eski hakem Cihan Ataş Türk hakemlerinin maç başına aldıkları ücretleri duyurdu.Yabancı ve Türk hakem kıyası yapılan Süper Lig'de eski hakem maç başına alınan ücretleri duyurdu. Sosyal medyada yayınladığı videoda eski hakem Cihat Ataş ''Hakem 52 bin 500 lira, VAR Hakemi 26 bin 250 lira, Yardımcı Hakem 23 bin 100 lira, 4.Hakem 15 bin lira, AVAR Hakemi ise 13 bin lira maç başına alıyor'' dedi. Süper Lig'de hakem maaşları ne kadar?Süper Lig'de deneyimli bir hakemin maç başına 52 bin 500 lira alarak ayda 17 kez maça çıkarsa 900 bin lira para kazanacağı ifade edildi.

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