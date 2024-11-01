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İspanya'da yaşanan sel felaketinde Valencia'nın eski futbolcusu öldü
İspanya'da yaşanan sel felaketinde Valencia'nın eski futbolcusu öldü
Sputnik Türkiye
İspanya'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 205'e yükselirken hayatını kaybedenler arasında Valencia takımında 2015-2016 sezonunda forma giyen Jose... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
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İspanya'da yaşanan sel baskınlarında ölü sayısı 200'ü geçerken Valencia eski futbolcusu Jose Castillejo'nun vefat ettiği açıklandı.Endülüs Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağışlarda çoğu kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Su baskınında 200'ün üzerinde cesede ulaşılırken Valencia eski futbolcusu Jose Castillejo'nun da ölenler arasında olduğu ifade edildi. 2020 yılında futbolu bırakan futbolcu için taziye paylaşımı yapan Valencia başsağlığı diledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez halkın sokaklara çıkmaması konusunda uyarısını yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ispanya-felaketi-yasiyor-bir-yillik-yagis-8-saatte-dustu-cok-sayida-kayip-var-1089886303.html
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jose castillejo kimdir, ispanya sel ölü sayısı
jose castillejo kimdir, ispanya sel ölü sayısı

İspanya'da yaşanan sel felaketinde Valencia'nın eski futbolcusu öldü

18:57 01.11.2024 (güncellendi: 18:58 01.11.2024)
© Halil Sağırkayaİsviçre - İtalya
İsviçre - İtalya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© Halil Sağırkaya
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İspanya'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 205'e yükselirken hayatını kaybedenler arasında Valencia takımında 2015-2016 sezonunda forma giyen Jose Castillejo'nun da olduğu açıklandı. 28 yaşındaki oyuncu için taziye mesajı yayımlayan kulüp başsağlığı diledi.
İspanya'da yaşanan sel baskınlarında ölü sayısı 200'ü geçerken Valencia eski futbolcusu Jose Castillejo'nun vefat ettiği açıklandı.
Endülüs Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağışlarda çoğu kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Su baskınında 200'ün üzerinde cesede ulaşılırken Valencia eski futbolcusu Jose Castillejo'nun da ölenler arasında olduğu ifade edildi. 2020 yılında futbolu bırakan futbolcu için taziye paylaşımı yapan Valencia başsağlığı diledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez halkın sokaklara çıkmaması konusunda uyarısını yineledi.
İspanya sel - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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İspanya felaketi yaşıyor: Bir yıllık yağış 8 saatte düştü, çok sayıda kayıp var
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