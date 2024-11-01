https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/emekliye-sifir-zam-riski-kok-maas-duzenlemesi-yapilacak-mi-en-dusuk-emekli-maasi-icin-rakam-verildi-1089913324.html

Emekliye sıfır zam riski: Kök maaş düzenlemesi yapılacak mı? En düşük emekli maaşı için rakam verildi

Emekliye sıfır zam riski: Kök maaş düzenlemesi yapılacak mı? En düşük emekli maaşı için rakam verildi

Sputnik Türkiye

Emekli maaş zammı için 4'üncü veri bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını 4 Kasım'da açıklayacak. Yılda iki kez zam alan emekli ve... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T09:42+0300

2024-11-01T09:42+0300

2024-11-01T09:48+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

memur

memur zammı

memur maaşı

kök maaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg

Emekli zammı maaş hesabında enflasyon verileri takip ediliyor. 3 aylık verinin belli olduğu zam oranında 4'üncü veri, TÜİK tarafından 4 Kasım'da duyurulacak. Yılda iki kez zam alacak emekli ve memurlar 6 aylık enflasyonla maaşlarında yaşanacak artışı öğrenecek. Geçtiğimiz emekli zammı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL seviyesine çekilmişti. 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Emeklinin sıfır zam tehlikesiKök maaşı 11 bin TL ve altında olanlar sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Kök maaşı düşük olanlar için düzenleme yapılmıştı. Yeni yılda da o düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için konuşulan 15 bin TL.2025 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına zam ne kadar yapılacak?Yıl sonu enflasyon tahminleri çerçevesinde emeklilerin ne kadar zam alacağını değerlendiren Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş “Yüzde 41.5’lik enflasyona göre 6 aylık enflasyon farkını hesapladığımız zaman yüzde 13.46 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Hükûmetin OVP’de öngörmüş olduğu enflasyon rakamı gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin önümüzdeki yıl yüzde 13.46 oranında zam almaları söz konusu olacak. Buna göre bir hesaplama yaptığımız zaman kök ücreti 11 bin lira olan emekliye yüzde 13.46 zam yapıldığı takdirde maaşı 12 bin 500 liranın altında kalmakta. Özetle OVP’de öngörülen yüzde 41.5’lik enflasyon farkı gerçekleşirse kök maaşı 11 bin liranın altında olanlara sıfır zam söz konusu. Bu durumda bu emeklilerimiz mevcut 12 bin 500 lirayı almaya devam edecekler” ifadelerine yer verdi.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Enflasyon beklenti anketlerinin değerlendirmelerini de paylaşan Karakaş “Enflasyon yıl sonunda yüzde 43’ün üzerinde olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15 oranında bir zam söz konusu olacak. Bu yüzdeye göre hesaplama yaptığımız zaman bugün itibarıyla kök maaşı 10 bin 870 liranın altında olan emeklilerin maaşları 12 bin 500 lirada kalacak. Yani yüzde 15 oranında bir zam olsa bile kök maaşı 10 bin 870 lira olan emekliler sıfır zam alma riskiyle karşı karşıya kalacaklar” diye konuştu.Kök maaş ne kadar artacak?Kök maaş uygulaması sebebiyle 4 milyon civarında emeklinin maaşının 11 bin liranın altında kalacağını ve sıfır zamla karşı karşıya kalacağını ifade eden Karakaş “Ancak biz bu 12 bin 500 liralık taban maaşın en az 15 bin liraya yükseltilmesini bekliyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/resmi-gazetede-yayinlandi-2025-yiliyla-birlikte-yeni-duzenlemeler-yolda-emeklilik-yasi-artiyor-mu--1089870839.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli zammı, emekli maaşı hesaplama, emekli maaşı zam oranı, emekli maaşı 2025’te ne kadar olacak, emekli maaşı 2025 zammı, emekli maaşı 2025 tahmini, memur zammı, emekli maaşı 2025 zam, emekli maaşı 2025 ocak, emekli kök maaş zammı, emekli sıfır zam, emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 2025 emekli maaşı düşecek mi, emekli sıfır zam, kök maaş nedir