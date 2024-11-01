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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/emekliye-sifir-zam-riski-kok-maas-duzenlemesi-yapilacak-mi-en-dusuk-emekli-maasi-icin-rakam-verildi-1089913324.html
Emekliye sıfır zam riski: Kök maaş düzenlemesi yapılacak mı? En düşük emekli maaşı için rakam verildi
Emekliye sıfır zam riski: Kök maaş düzenlemesi yapılacak mı? En düşük emekli maaşı için rakam verildi
Sputnik Türkiye
Emekli maaş zammı için 4'üncü veri bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını 4 Kasım'da açıklayacak. Yılda iki kez zam alan emekli ve... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T09:42+0300
2024-11-01T09:48+0300
ekonomi
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emekli ikramiyesi
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Emekli zammı maaş hesabında enflasyon verileri takip ediliyor. 3 aylık verinin belli olduğu zam oranında 4'üncü veri, TÜİK tarafından 4 Kasım'da duyurulacak. Yılda iki kez zam alacak emekli ve memurlar 6 aylık enflasyonla maaşlarında yaşanacak artışı öğrenecek. Geçtiğimiz emekli zammı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL seviyesine çekilmişti. 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Emeklinin sıfır zam tehlikesiKök maaşı 11 bin TL ve altında olanlar sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Kök maaşı düşük olanlar için düzenleme yapılmıştı. Yeni yılda da o düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için konuşulan 15 bin TL.2025 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına zam ne kadar yapılacak?Yıl sonu enflasyon tahminleri çerçevesinde emeklilerin ne kadar zam alacağını değerlendiren Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş “Yüzde 41.5’lik enflasyona göre 6 aylık enflasyon farkını hesapladığımız zaman yüzde 13.46 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Hükûmetin OVP’de öngörmüş olduğu enflasyon rakamı gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin önümüzdeki yıl yüzde 13.46 oranında zam almaları söz konusu olacak. Buna göre bir hesaplama yaptığımız zaman kök ücreti 11 bin lira olan emekliye yüzde 13.46 zam yapıldığı takdirde maaşı 12 bin 500 liranın altında kalmakta. Özetle OVP’de öngörülen yüzde 41.5’lik enflasyon farkı gerçekleşirse kök maaşı 11 bin liranın altında olanlara sıfır zam söz konusu. Bu durumda bu emeklilerimiz mevcut 12 bin 500 lirayı almaya devam edecekler” ifadelerine yer verdi.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Enflasyon beklenti anketlerinin değerlendirmelerini de paylaşan Karakaş “Enflasyon yıl sonunda yüzde 43’ün üzerinde olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15 oranında bir zam söz konusu olacak. Bu yüzdeye göre hesaplama yaptığımız zaman bugün itibarıyla kök maaşı 10 bin 870 liranın altında olan emeklilerin maaşları 12 bin 500 lirada kalacak. Yani yüzde 15 oranında bir zam olsa bile kök maaşı 10 bin 870 lira olan emekliler sıfır zam alma riskiyle karşı karşıya kalacaklar” diye konuştu.Kök maaş ne kadar artacak?Kök maaş uygulaması sebebiyle 4 milyon civarında emeklinin maaşının 11 bin liranın altında kalacağını ve sıfır zamla karşı karşıya kalacağını ifade eden Karakaş “Ancak biz bu 12 bin 500 liralık taban maaşın en az 15 bin liraya yükseltilmesini bekliyoruz” dedi.
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Emekliye sıfır zam riski: Kök maaş düzenlemesi yapılacak mı? En düşük emekli maaşı için rakam verildi

09:42 01.11.2024 (güncellendi: 09:48 01.11.2024)
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© İHA
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Emekli maaş zammı için 4'üncü veri bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını 4 Kasım'da açıklayacak. Yılda iki kez zam alan emekli ve memurlar 6 aylık enflasyonla maaşlarına zam oranını öğrenecek. Kök maaşı 11 bin TL ve altında olanlar sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya. SGK uzmanı İsa Karakaş, taban maaş için rakam verdi.
Emekli zammı maaş hesabında enflasyon verileri takip ediliyor. 3 aylık verinin belli olduğu zam oranında 4'üncü veri, TÜİK tarafından 4 Kasım'da duyurulacak. Yılda iki kez zam alacak emekli ve memurlar 6 aylık enflasyonla maaşlarında yaşanacak artışı öğrenecek. Geçtiğimiz emekli zammı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL seviyesine çekilmişti. 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak ediliyor.

Emeklinin sıfır zam tehlikesi

Kök maaşı 11 bin TL ve altında olanlar sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Kök maaşı düşük olanlar için düzenleme yapılmıştı. Yeni yılda da o düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için konuşulan 15 bin TL.

2025 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına zam ne kadar yapılacak?

Yıl sonu enflasyon tahminleri çerçevesinde emeklilerin ne kadar zam alacağını değerlendiren Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş “Yüzde 41.5’lik enflasyona göre 6 aylık enflasyon farkını hesapladığımız zaman yüzde 13.46 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Hükûmetin OVP’de öngörmüş olduğu enflasyon rakamı gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin önümüzdeki yıl yüzde 13.46 oranında zam almaları söz konusu olacak. Buna göre bir hesaplama yaptığımız zaman kök ücreti 11 bin lira olan emekliye yüzde 13.46 zam yapıldığı takdirde maaşı 12 bin 500 liranın altında kalmakta. Özetle OVP’de öngörülen yüzde 41.5’lik enflasyon farkı gerçekleşirse kök maaşı 11 bin liranın altında olanlara sıfır zam söz konusu. Bu durumda bu emeklilerimiz mevcut 12 bin 500 lirayı almaya devam edecekler” ifadelerine yer verdi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Enflasyon beklenti anketlerinin değerlendirmelerini de paylaşan Karakaş “Enflasyon yıl sonunda yüzde 43’ün üzerinde olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15 oranında bir zam söz konusu olacak. Bu yüzdeye göre hesaplama yaptığımız zaman bugün itibarıyla kök maaşı 10 bin 870 liranın altında olan emeklilerin maaşları 12 bin 500 lirada kalacak. Yani yüzde 15 oranında bir zam olsa bile kök maaşı 10 bin 870 lira olan emekliler sıfır zam alma riskiyle karşı karşıya kalacaklar” diye konuştu.

Kök maaş ne kadar artacak?

Kök maaş uygulaması sebebiyle 4 milyon civarında emeklinin maaşının 11 bin liranın altında kalacağını ve sıfır zamla karşı karşıya kalacağını ifade eden Karakaş “Ancak biz bu 12 bin 500 liralık taban maaşın en az 15 bin liraya yükseltilmesini bekliyoruz” dedi.
Yaşlılık - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayınlandı, 2025 yılıyla birlikte yeni düzenlemeler yolda: Emeklilik yaşı artıyor mu?
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