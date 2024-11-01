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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/dogalgazda-kademeli-fiyat-tarifesi-geliyor-iller-bazinda-calisilacak-1089928930.html
Doğalgazda kademeli fiyat tarifesi geliyor: İller bazında çalışılacak
Doğalgazda kademeli fiyat tarifesi geliyor: İller bazında çalışılacak
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte başlayacak olan "Az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması" çalışmasının... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T14:22+0300
2024-11-01T14:22+0300
ekonomi
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Elektrik faturalarındaki uygulamadan sonra doğalgaz için de az tüketenden az düzenlemesi devreye girecek. Peki doğalgazda tüketime göre belirlenecek olan tarife nasıl uygulanacak?Bakan Bayraktar: Rusya ile fiyat ve yeni kontrat süreci önemliEnerji Bakanı Bayraktar, gazetecilere yaptığı değerlendirmede bu sene kış aylarının doğalgaz açısından "enteresan" geçebileceğini kaydeden Bayraktar, "Bu yıl Ukrayna transiti doluyor ve süresi uzatılmayacak gibi gözüküyor. Yani Avrupa'ya Rusya'dan gaz aralık sonunda ya da ocakta kesilebilir. O zaman böyle gazda Avrupa'da fiyatlar yükselirse bunun bize bir negatif etkisi olmasın istiyoruz. Arz güvenliğinde bir sıkıntımız yok ama fiyatla alakalı negatif etkisi olmasın istiyoruz. Dolayısıyla Rusya ile fiyat ve yeni kontrat süreci önemli" dedi.Doğalgazda kademeli faturaBakan Bayraktar, enerjide sübvansiyonların ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için önümüzdeki yıl elektrikte olacağı gibi doğalgazda da kademeli bir fiyatlandırmaya gidileceğini ifade etti. "Az tüketenin az çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği" yeni dönemin ayrıntılarını da anlatan Bayraktar, "Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğalgazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğalgaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" dedi..
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ocak-ayinda-elektrik-ve-dogalgaza-zam-gelecek-mi-bakan-bayraktardan-iddialara-yanit-1089838873.html
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doğalgaz, doğalgaz fatura, doğalgazda mı kademeli olacak, doğalgaz elektrik kademeli fatura, elektrik faturası kademeli, doğalgaz 2025
doğalgaz, doğalgaz fatura, doğalgazda mı kademeli olacak, doğalgaz elektrik kademeli fatura, elektrik faturası kademeli, doğalgaz 2025

Doğalgazda kademeli fiyat tarifesi geliyor: İller bazında çalışılacak

14:22 01.11.2024
© AAElektrik ve doğalgaz
Elektrik ve doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte başlayacak olan "Az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması" çalışmasının doğalgazda da devreye gireceğini açıkladı.
Elektrik faturalarındaki uygulamadan sonra doğalgaz için de az tüketenden az düzenlemesi devreye girecek. Peki doğalgazda tüketime göre belirlenecek olan tarife nasıl uygulanacak?

Bakan Bayraktar: Rusya ile fiyat ve yeni kontrat süreci önemli

Enerji Bakanı Bayraktar, gazetecilere yaptığı değerlendirmede bu sene kış aylarının doğalgaz açısından "enteresan" geçebileceğini kaydeden Bayraktar, "Bu yıl Ukrayna transiti doluyor ve süresi uzatılmayacak gibi gözüküyor. Yani Avrupa'ya Rusya'dan gaz aralık sonunda ya da ocakta kesilebilir. O zaman böyle gazda Avrupa'da fiyatlar yükselirse bunun bize bir negatif etkisi olmasın istiyoruz. Arz güvenliğinde bir sıkıntımız yok ama fiyatla alakalı negatif etkisi olmasın istiyoruz. Dolayısıyla Rusya ile fiyat ve yeni kontrat süreci önemli" dedi.
Elektrik ve doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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30 Ekim, 12:13

Doğalgazda kademeli fatura

Bakan Bayraktar, enerjide sübvansiyonların ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için önümüzdeki yıl elektrikte olacağı gibi doğalgazda da kademeli bir fiyatlandırmaya gidileceğini ifade etti. "Az tüketenin az çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği" yeni dönemin ayrıntılarını da anlatan Bayraktar, "Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğalgazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğalgaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" dedi..
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