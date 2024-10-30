Ocak ayında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan iddialara yanıt

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
06:50
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
17 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kadınlarının sahip olduğu 15 özellik
08:19
2 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
08:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
09:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kazanımlarının eseri 16 başarılı kadın
10:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
13:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikayesi
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
15:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
16:04
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
16:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
2 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bilinmeyen ve insan Atatürk
17:30
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
19:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
22:50
65 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
00:02
48 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
01:01
54 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
02:01
54 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikâyesi
03:02
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
04:01
48 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
05:01
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
05:28
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MHP lideri Bahçeli hangi riski aldı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Giderek artan beyin göçündeki son durum
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ocak-ayinda-elektrik-ve-dogalgaza-zam-gelecek-mi-bakan-bayraktardan-iddialara-yanit-1089838873.html
Ocak ayında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan iddialara yanıt
Ocak ayında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan iddialara yanıt
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ocak ayında elektrik ve doğalgaza büyük zam geleceği iddialarına yanıt verdi. Bayraktar elektrik ve doğalgaza... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T12:13+0300
2024-10-30T12:46+0300
ekonomi
elektrik
doğalgaz
fatura
alparslan bayraktar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088931489_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6549fa8edb081b82f417f39cdd8c60b8.jpg
Elektrik ve doğalgaza yılbaşından itibaren zam yapılacağı iddiaları bir süredir gündeme getiriliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan ocak ayında elektriğe ve doğalgaza büyük zam geleceği iddialarına yanıt verdi. Bakan Bayraktar, ocak ayında doğalgaz ve elektrik için zammın gündemde olmadığını söyledi. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz kullanımında ‘gelire göre fatura’ düzenlemesiyle ilgili de konuştu. Elektrik ve doğalgaza zam var mı?Bakan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. EPDK düzenlemesinin yüksek tüketim grubuna ilişkin olduğunu söyleyen Bayraktar, "Onlara maliyeti yansıtılacak" dedi. Bakan Bayraktar, “Desteğe ihtiyacı olmayan, tüketimi yüksek olan grupların elektrik ve doğalgaz kullanımında gerçek maliyetlerin karşılanması konusunda düşüncemiz var. Dolayısıyla Türkiye’de hane başına ortalama 200 kilowatt saatlik tüketim var. EPDK’nın yaptığı düzenleme ile ayda 417 kilowatt saat tüketen konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar" dedi."Türkiye ortalamasında bir tüketim yapıyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz" ifadelerini kullanan Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/2025-butcesi-aciklandi-vergi-gelirlerinde-beklenen-artis-orani-ne-kadar-1089389572.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088931489_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a7c4354d1e0ddc214884d4ee7bb49d4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elektrik zammı var mı, elektriğe zam gelecek mi, doğalgaza zam yapılacak mı, doğalgaza zam gelecek mi, bakan bayraktar doğalgaz ve elektrik açıklaması
elektrik zammı var mı, elektriğe zam gelecek mi, doğalgaza zam yapılacak mı, doğalgaza zam gelecek mi, bakan bayraktar doğalgaz ve elektrik açıklaması

Ocak ayında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan iddialara yanıt

12:13 30.10.2024 (güncellendi: 12:46 30.10.2024)
© AAElektrik ve doğalgaz
Elektrik ve doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA
Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ocak ayında elektrik ve doğalgaza büyük zam geleceği iddialarına yanıt verdi. Bayraktar elektrik ve doğalgaza zammın gündemde olmadığını söyleyerek "Ortalama 200 kWh tüketim var. Bunun 2 katından daha fazla tüketimi olan konutlar elektriğin gerçek maliyetini şubat ayından sonra ödemeye başlayacak" dedi.
Elektrik ve doğalgaza yılbaşından itibaren zam yapılacağı iddiaları bir süredir gündeme getiriliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan ocak ayında elektriğe ve doğalgaza büyük zam geleceği iddialarına yanıt verdi. Bakan Bayraktar, ocak ayında doğalgaz ve elektrik için zammın gündemde olmadığını söyledi. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz kullanımında ‘gelire göre fatura’ düzenlemesiyle ilgili de konuştu.

Elektrik ve doğalgaza zam var mı?

Bakan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. EPDK düzenlemesinin yüksek tüketim grubuna ilişkin olduğunu söyleyen Bayraktar, "Onlara maliyeti yansıtılacak" dedi.
Bakan Bayraktar, “Desteğe ihtiyacı olmayan, tüketimi yüksek olan grupların elektrik ve doğalgaz kullanımında gerçek maliyetlerin karşılanması konusunda düşüncemiz var. Dolayısıyla Türkiye’de hane başına ortalama 200 kilowatt saatlik tüketim var. EPDK’nın yaptığı düzenleme ile ayda 417 kilowatt saat tüketen konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar" dedi.
"Türkiye ortalamasında bir tüketim yapıyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz" ifadelerini kullanan Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Normal tüketimin 2 katı bir kullanım varsa desteklenecek grupta değilsiniz demektir. Türkiye’de 40 milyon mesken abonemiz var. Bunun sadece yüzde 3’ü, 1.2 milyonu bundan etkilenebilir. Yüksek tüketim grubunda olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan, belki elektrikli araba kullanan kesim de elektrik fiyatını maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Desteği gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara yapmamız gerekiyor. Bir anlamda yüksek tüketimi olan kişilerin karşılayabilecek mali durumları var. Burada tabii ki de istisnalar yapılacak. Camiler, cemevleri istisnalarına devam edilecek."
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
EKONOMİ
2025 bütçesi açıklandı: Vergi gelirlerinde beklenen artış oranı ne kadar?
18 Ekim, 13:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала