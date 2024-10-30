https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ocak-ayinda-elektrik-ve-dogalgaza-zam-gelecek-mi-bakan-bayraktardan-iddialara-yanit-1089838873.html

Ocak ayında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan iddialara yanıt

Ocak ayında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan iddialara yanıt

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ocak ayında elektrik ve doğalgaza büyük zam geleceği iddialarına yanıt verdi. Bayraktar elektrik ve doğalgaza... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T12:13+0300

2024-10-30T12:13+0300

2024-10-30T12:46+0300

ekonomi

elektrik

doğalgaz

fatura

alparslan bayraktar

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Elektrik ve doğalgaza yılbaşından itibaren zam yapılacağı iddiaları bir süredir gündeme getiriliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan ocak ayında elektriğe ve doğalgaza büyük zam geleceği iddialarına yanıt verdi. Bakan Bayraktar, ocak ayında doğalgaz ve elektrik için zammın gündemde olmadığını söyledi. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz kullanımında ‘gelire göre fatura’ düzenlemesiyle ilgili de konuştu. Elektrik ve doğalgaza zam var mı?Bakan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. EPDK düzenlemesinin yüksek tüketim grubuna ilişkin olduğunu söyleyen Bayraktar, "Onlara maliyeti yansıtılacak" dedi. Bakan Bayraktar, “Desteğe ihtiyacı olmayan, tüketimi yüksek olan grupların elektrik ve doğalgaz kullanımında gerçek maliyetlerin karşılanması konusunda düşüncemiz var. Dolayısıyla Türkiye’de hane başına ortalama 200 kilowatt saatlik tüketim var. EPDK’nın yaptığı düzenleme ile ayda 417 kilowatt saat tüketen konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar" dedi."Türkiye ortalamasında bir tüketim yapıyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz" ifadelerini kullanan Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

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elektrik zammı var mı, elektriğe zam gelecek mi, doğalgaza zam yapılacak mı, doğalgaza zam gelecek mi, bakan bayraktar doğalgaz ve elektrik açıklaması