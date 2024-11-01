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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/cin-41inci-kez-antartikaya-gidiyor-1089925356.html
Çin, 41'inci kez Antartika'ya gidiyor
Çin, 41'inci kez Antartika'ya gidiyor
Sputnik Türkiye
Çin, Antartika'da saha çalışmalarını tamamlamak için 41'inci defa bölgeye gidiyor. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
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Çin, Antarktika’daki saha çalışmalarını içeren 41. araştırma seferine başladı. Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığının verdiği bilgiye göre, Şüelong (Buz Ejderi) ve Şüelong-2 adlı buzkıran gemileri ile Yong Şıng kargo gemisi, 7 aylık bir görev için Antarktika’ya hareket etti. Bu seferde, Çin’in 80 farklı kurumundan gelen 500’den fazla görevli ve araştırmacı yer alacak. Araştırmalar için istasyonlar inşa ediliyorKatılımcılar, Ross Denizi kıyısında geçen yıl temelleri atılan Çinling İstasyonu’nda çalışmalara devam edecek. Bu yeni araştırma üssünde, ana binanın yerleşimi ve iç tasarımının tamamlanması planlanıyor. Üssün, Antarktika’daki Çin’in beşinci ve Pasifik sektörüne odaklanan ilk kalıcı araştırma istasyonu olması hedefleniyor. Çin’in Antarktika’da şu anda üç kalıcı üssü bulunuyor: Batı Antarktika’daki Fildes Yarımadası’nda Çin Seddi İstasyonu, doğuda Prydz Körfezi yakınındaki Sun Yat-Sen (Congşan) İstasyonu ve yalnızca güney yarımkürenin yaz döneminde faaliyet gösteren Kunlun ve Tayşan istasyonları. Yeni istasyon, Çin’in kıtadaki araştırma kapasitesini genişletmek amacıyla tasarlandı. Neler incelenecek?Bu görev kapsamında, araştırma ekibi iklim değişikliğinin Antarktika ekosistemine olan etkilerini inceleyecek. Prydz Körfezi, Kozmonot Denizi, Amundsen Denizi, Ross Denizi ve Antarktika Yarımadası çevresindeki sularda biyolojik çeşitlilik, su, tortu, hava ve kirlilik dağılımı analizleri yapılacak. Ayrıca Kunlun, Tayşan, Congşan ve Çin Seddi istasyonlarının çevresinde ekosistem sağlığı, kıyı deniz koşulları ve toprak özellikleri incelenecek. Çinli araştırmacılar bu seferde uluslararası bilim insanlarıyla da işbirliği projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyor. Mayıs 2025’te tamamlanması planlanan bu görev, Antarktika’nın küresel iklim değişikliğindeki rolünü daha iyi anlamak için önemli veriler sunmayı amaçlıyor.
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çin, çin halk cumhuriyeti, antartika, iklim, iklim değişikliği, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği, küresel iklim, buz, kaynak
çin, çin halk cumhuriyeti, antartika, iklim, iklim değişikliği, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği, küresel iklim, buz, kaynak

Çin, 41'inci kez Antartika'ya gidiyor

12:57 01.11.2024 (güncellendi: 12:58 01.11.2024)
© SputnikRusya ve Çin’den Pasifik’in kuzeyinde ilk ortak devriye
Rusya ve Çin’den Pasifik’in kuzeyinde ilk ortak devriye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© Sputnik
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Çin, Antartika'da saha çalışmalarını tamamlamak için 41'inci defa bölgeye gidiyor.
Çin, Antarktika’daki saha çalışmalarını içeren 41. araştırma seferine başladı. Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığının verdiği bilgiye göre, Şüelong (Buz Ejderi) ve Şüelong-2 adlı buzkıran gemileri ile Yong Şıng kargo gemisi, 7 aylık bir görev için Antarktika’ya hareket etti. Bu seferde, Çin’in 80 farklı kurumundan gelen 500’den fazla görevli ve araştırmacı yer alacak.

Araştırmalar için istasyonlar inşa ediliyor

Katılımcılar, Ross Denizi kıyısında geçen yıl temelleri atılan Çinling İstasyonu’nda çalışmalara devam edecek. Bu yeni araştırma üssünde, ana binanın yerleşimi ve iç tasarımının tamamlanması planlanıyor. Üssün, Antarktika’daki Çin’in beşinci ve Pasifik sektörüne odaklanan ilk kalıcı araştırma istasyonu olması hedefleniyor. Çin’in Antarktika’da şu anda üç kalıcı üssü bulunuyor: Batı Antarktika’daki Fildes Yarımadası’nda Çin Seddi İstasyonu, doğuda Prydz Körfezi yakınındaki Sun Yat-Sen (Congşan) İstasyonu ve yalnızca güney yarımkürenin yaz döneminde faaliyet gösteren Kunlun ve Tayşan istasyonları. Yeni istasyon, Çin’in kıtadaki araştırma kapasitesini genişletmek amacıyla tasarlandı.

Neler incelenecek?

Bu görev kapsamında, araştırma ekibi iklim değişikliğinin Antarktika ekosistemine olan etkilerini inceleyecek. Prydz Körfezi, Kozmonot Denizi, Amundsen Denizi, Ross Denizi ve Antarktika Yarımadası çevresindeki sularda biyolojik çeşitlilik, su, tortu, hava ve kirlilik dağılımı analizleri yapılacak. Ayrıca Kunlun, Tayşan, Congşan ve Çin Seddi istasyonlarının çevresinde ekosistem sağlığı, kıyı deniz koşulları ve toprak özellikleri incelenecek.
Çinli araştırmacılar bu seferde uluslararası bilim insanlarıyla da işbirliği projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyor. Mayıs 2025’te tamamlanması planlanan bu görev, Antarktika’nın küresel iklim değişikliğindeki rolünü daha iyi anlamak için önemli veriler sunmayı amaçlıyor.
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