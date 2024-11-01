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Avustralya, yaşlanan filosunun acil bakıma girmesiyle elinde tam çalışan bir denizaltı kaldı
Avustralya, yaşlanan filosunun acil bakıma girmesiyle elinde tam çalışan bir denizaltı kaldı
Sputnik Türkiye
Avustralya Donanması, yaşlanan filosunun geri kalanı acil onarımlardan geçerken yalnızca bir adet tam olarak çalışır durumda denizaltıyla kaldı. Avustralya... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T12:47+0300
2024-11-01T12:54+0300
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avustralya savunma bakanlığı
collins sınıfı denizaltı
avustralya donanması
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Avustralya yerel basının haberine göre, Avustralya donanması, eski Collins sınıfı filosunun geri kalanı acil onarımlardan geçerken veya planlanan yükseltmelerinin tamamlamasını beklerken yalnızca tam operasyonel bir denizaltıyla kaldı.Collins denizaltılarından ikisinin şu anda Adelaide'deki Osborne tersanesinde konuşlandırıldığı ve kapsamlı bakımdan geçtiği belirtilirken, ülkenin üç denizaltısı da Batı Avustralya'nın Garden Island deniz üssünde bulunuyor. Savunma Bakanlığı, acilen ihtiyaç duyulması halinde bunlardan en az birinin denize indirilebileceği konusunda ısrar ediyor. Avustralya hükümeti henüz Avustralya'nın Collins sınıfı denizaltılarının sınırlı kullanılabilirliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.AUKUS anlaşmasıyla ilk yeni denizaltılar 2027'de teslimZamanında Fransa ile şiddetli tartışmaların yaşandığı AUKUS ortaklığı kapsamında, ABD ve İngiltere'nin nükleer enerjili denizaltılarının 2027'den itibaren Batı Avustralya'da hizmete girmesi planlanıyor. Avustralya'nın ilk Virginia sınıfı denizaltılarına 2030'larda kavuşması bekleniyor.ABD ve İngiltere ile AUKUS anlaşmasının imzalanması, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören milyarlarca dolar değerindeki sözleşmenin iptal edilmesine neden olmuştu. AUKUS nedeniyle Avustralya ile Fransa arasındaki bu sözleşmenin feshedilmesi Paris-Canberra ilişkilerinin gerilmesine yol açarken, Fransa, Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti. Dönemin Avustralya Başbakanı Scott Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Avustralya'nın, Fransa'yı önceden bilgilendirdiğini belirtmiş ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Morrison'un yalan söylediğini iddia etmişti. 2022 yılında göreve gelen yeni Avustralya hükümeti, eski Morrison hükümetinin Fransız saldırı sınıfı denizaltı projesini iptal etme yönündeki tartışmalı kararı nedeniyle Naval Group'a 555 milyon euro tutarında bir ödeme yapmayı kabul etmişti. Donanmada kaç deniz altı var?Avustralya, 1996'dan itibaren kademeli olarak hizmete giren ancak son zamanlarda "benzeri görülmemiş" gövde korozyonu gibi sorunlarla karşı karşıya kalan altı Collins denizaltısından oluşan bir filo işletiyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/avustralya-aukus-ittifakinin-sonuclarindan-endiseli-1083976745.html
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aukus , avustralya, avustralya savunma bakanlığı, collins sınıfı denizaltı, avustralya donanması
aukus , avustralya, avustralya savunma bakanlığı, collins sınıfı denizaltı, avustralya donanması

Avustralya, yaşlanan filosunun acil bakıma girmesiyle elinde tam çalışan bir denizaltı kaldı

12:47 01.11.2024 (güncellendi: 12:54 01.11.2024)
© FotoğrafAvustralya, yaşlanan filosunun acil bakıma girmesiyle sadece tam çalışan bir denizaltıyla kaldı
Avustralya, yaşlanan filosunun acil bakıma girmesiyle sadece tam çalışan bir denizaltıyla kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© Fotoğraf
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Avustralya Donanması, yaşlanan filosunun geri kalanı acil onarımlardan geçerken yalnızca bir adet tam olarak çalışır durumda denizaltıyla kaldı. Avustralya, Fransa ile arasını açan AUKUS anlaşması gereğince ilk denizaltısına 2027'de kavuşacak.
Avustralya yerel basının haberine göre, Avustralya donanması, eski Collins sınıfı filosunun geri kalanı acil onarımlardan geçerken veya planlanan yükseltmelerinin tamamlamasını beklerken yalnızca tam operasyonel bir denizaltıyla kaldı.
Collins denizaltılarından ikisinin şu anda Adelaide'deki Osborne tersanesinde konuşlandırıldığı ve kapsamlı bakımdan geçtiği belirtilirken, ülkenin üç denizaltısı da Batı Avustralya'nın Garden Island deniz üssünde bulunuyor. Savunma Bakanlığı, acilen ihtiyaç duyulması halinde bunlardan en az birinin denize indirilebileceği konusunda ısrar ediyor. Avustralya hükümeti henüz Avustralya'nın Collins sınıfı denizaltılarının sınırlı kullanılabilirliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

AUKUS anlaşmasıyla ilk yeni denizaltılar 2027'de teslim

Zamanında Fransa ile şiddetli tartışmaların yaşandığı AUKUS ortaklığı kapsamında, ABD ve İngiltere'nin nükleer enerjili denizaltılarının 2027'den itibaren Batı Avustralya'da hizmete girmesi planlanıyor. Avustralya'nın ilk Virginia sınıfı denizaltılarına 2030'larda kavuşması bekleniyor.
ABD ve İngiltere ile AUKUS anlaşmasının imzalanması, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören milyarlarca dolar değerindeki sözleşmenin iptal edilmesine neden olmuştu. AUKUS nedeniyle Avustralya ile Fransa arasındaki bu sözleşmenin feshedilmesi Paris-Canberra ilişkilerinin gerilmesine yol açarken, Fransa, Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.
Dönemin Avustralya Başbakanı Scott Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Avustralya'nın, Fransa'yı önceden bilgilendirdiğini belirtmiş ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Morrison'un yalan söylediğini iddia etmişti. 2022 yılında göreve gelen yeni Avustralya hükümeti, eski Morrison hükümetinin Fransız saldırı sınıfı denizaltı projesini iptal etme yönündeki tartışmalı kararı nedeniyle Naval Group'a 555 milyon euro tutarında bir ödeme yapmayı kabul etmişti.

Donanmada kaç deniz altı var?

Avustralya, 1996'dan itibaren kademeli olarak hizmete giren ancak son zamanlarda "benzeri görülmemiş" gövde korozyonu gibi sorunlarla karşı karşıya kalan altı Collins denizaltısından oluşan bir filo işletiyordu.
AUKUS - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2024
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