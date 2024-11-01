https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/beyaz-saray-bidenin-trump-destekcilerine-cop-dedigi-metni-degistirdi-1089940157.html

Beyaz Saray, Biden'ın Trump destekçilerine ‘çöp’ dediği metni değiştirdi

Beyaz Saray, Biden'ın Trump destekçilerine ‘çöp’ dediği metni değiştirdi

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray basın ofisinin, Biden'ın Trump destekçilerine ‘çöp’ dediği konuşma metnini değiştirdiği belirtildi. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T18:32+0300

2024-11-01T18:32+0300

2024-11-01T18:31+0300

dünya

beyaz saray

joe biden

donald trump

porto riko

çöp

associated press

e-posta

protokol

ihlal

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Associated Press'in (AP) Beyaz Saray yetkililerine teyit ettirdiği iç yazışmalara göre Beyaz Saray basın ofisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın destekçilerini ‘çöp’ olarak adlandırdığı konuşmanın metnini değiştirdi.Ajansın elde ettiği ve stenografi ofisi başkanından gelen dahili e-postaya göre söz konusu değişiklik, basın ofisinin ‘ABD Başkanı’na danışmasının’ ardından yapıldı. Ofis başkanı e-postasında, basın ofisinin eylemini ‘protokol ve belge bütünlüğünün ihlali’ olarak nitelendirdi.Ajans, transkriptin düzenlenmesinin, Beyaz Saray'ın Biden'ın skandal yorumuyla ilgili bir dizi soruya yanıt vermeye çalıştığı sırada gerçekleştiğini belirtti.Ajansa göre Trump ise, Biden'ın sözlerini seçim kampanyasında kullanmak üzere bir çöp kamyonunda fotoğraf çektirmeye başlamıştı bile. Daha önce Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe, ABD adası Porto Riko'yu ‘yüzen çöp adası’ olarak adlandırmıştı. Bunun üzerine Beyaz Saray stenografları tarafından hazırlanan transkripte göre Biden bu şakaya, “Burada gördüğüm tek çöp Trump’ın destekçileri” yanıtını vermişti. Ancak Beyaz Saray basın ofisi tarafından yayınlanan konuşma metni, eleştirinin Trump'ı destekleyen milyonlarca Amerikalıya değil, sadece Hinchcliffe'e yönelik olduğu şeklinde düzeltilmişti.

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