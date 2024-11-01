https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/secimler-yaklasirken-trump-karisik-mesajlar-vermeye-devam-ediyor-cin-ve-rusyayi-biden-birlestirdi-1089914562.html
Seçimler yaklaşırken Trump karışık mesajlar vermeye devam ediyor: 'Çin ve Rusya'yı Biden birleştirdi, ben ayıracağım'
Seçimler yaklaşırken Trump karışık mesajlar vermeye devam ediyor: 'Çin ve Rusya'yı Biden birleştirdi, ben ayıracağım'
Sputnik Türkiye
Donald Trump, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda karışık cevaplar verdi. Rusya ve Çin'in liderleri ile iyi geçindiğini söyleyen Trump, aynı... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T10:18+0300
2024-11-01T10:18+0300
2024-11-01T10:20+0300
dünya
abd
abd seçimleri
çin halk cumhuriyeti
çin
çin komünist partisi (çkp)
çin devlet başkanı şi cinping
putin ile direkt hat
vladimir putin
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087890119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ce6e4adcb6f5936c7a080eeb6e085e2.jpg
ABD Başkan adayı ve eski başkan Donald Trump, ünlü ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile seçime 4 gün kala bir röportaj gerçekleştirdi. Trump, ABD başkanlık seçimlerini kazanması durumunda Rusya ve Çin arasındaki yakın ilişkileri sonlandıracağını söyledi. Trump, Carlson’a yaptığı açıklamada, “Biden onları birleştirdi. Bu bir utanç… Ancak ben ayırabilirim, bunu yapabileceğime inanıyorum,” dedi. Trump, başkanlık yaptığı dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping gibi dünya liderleriyle 'iyi ilişkiler' kurduğunu da ifade etti. Öte yandan Putin, kısa süre önce Çin ile iş birliğini 'eşit ve çıkar gözetmeyen' bir ilişki olarak nitelendirmişti. Akıl sağlığına yönelik yorumlara cevap verdiSon dönemde Trump'un konuşmalarına yönelik, CNN ve New York Times gazeteleri 'sürekli karışık bir şekilde konudan konuya atlıyor, akıl sağlığında bir düşüş olabilir' haberleri yapmıştı. Bir diğer açıklamasında Trump, hakkında yapılan 'bütünlükten uzak konuşmalar yaptığı' yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Trump, “Ben karmaşık ve çeşitli konuları ele alıyorum, birçok konudan geçiş yaparak sonunda ana noktaya ulaşıyorum. Bu, dahiyane bir şey,” diyerek konuşmalarının 'düzensiz' değil, 'özgün bir üslupla ele alınmış' olduğunu savundu. Trump, Rusya yanlısı mı? Trump, aynı röportajda kendisini 'Rusya yanlısı' olarak nitelendiren eleştirilere de tepki gösterdi. Trump, “Rusya’nın dostu olduğumu söylüyorlar. Bu insanlar akıl sağlığını kaybetmiş. Ben, Kuzey Akım 2 gaz boru hattını durdurdum,” diyerek kendi döneminde bu projeyi engellediğini hatırlattı. Trump, Kuzey Akım 2’nin dünyanın en büyük gaz boru hattı olduğunu belirterek, “Onu yalnızca ben durdurdum,” ifadesini kullandı. 2022’de yaşanan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki patlamalar sonrasında Almanya, Danimarka ve İsveç olayı 'kasıtlı sabotaj' olarak değerlendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/trump-muslumanlarin-yasadigi-michiganda-kursuye-imamlarla-cikip-miting-yapti-allah-trumpi-bosuna-2-1089721098.html
çin halk cumhuriyeti
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087890119_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_096e45ae92a6941c881e3715a41f38e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd seçimleri, çin halk cumhuriyeti, çin, çin komünist partisi (çkp), çin devlet başkanı şi cinping, putin ile direkt hat, vladimir putin, rusya, cnn, new york times
abd, abd seçimleri, çin halk cumhuriyeti, çin, çin komünist partisi (çkp), çin devlet başkanı şi cinping, putin ile direkt hat, vladimir putin, rusya, cnn, new york times
Seçimler yaklaşırken Trump karışık mesajlar vermeye devam ediyor: 'Çin ve Rusya'yı Biden birleştirdi, ben ayıracağım'
10:18 01.11.2024 (güncellendi: 10:20 01.11.2024)
Donald Trump, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda karışık cevaplar verdi. Rusya ve Çin'in liderleri ile iyi geçindiğini söyleyen Trump, aynı zamanda da bu iki ülkenin çok yaklaştığını ve onları kendisinin ayırabileceğini söyledi. Trump ayrıca Kuzey Akım projesini de kendisinin durdurduğunu açıkladı.
ABD Başkan adayı ve eski başkan Donald Trump, ünlü ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile seçime 4 gün kala bir röportaj gerçekleştirdi. Trump, ABD başkanlık seçimlerini kazanması durumunda Rusya ve Çin arasındaki yakın ilişkileri sonlandıracağını söyledi. Trump, Carlson’a yaptığı açıklamada, “Biden onları birleştirdi. Bu bir utanç… Ancak ben ayırabilirim, bunu yapabileceğime inanıyorum,” dedi. Trump, başkanlık yaptığı dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping gibi dünya liderleriyle 'iyi ilişkiler' kurduğunu da ifade etti. Öte yandan Putin, kısa süre önce Çin ile iş birliğini 'eşit ve çıkar gözetmeyen' bir ilişki olarak nitelendirmişti.
Akıl sağlığına yönelik yorumlara cevap verdi
Son dönemde Trump'un konuşmalarına yönelik, CNN ve New York Times gazeteleri 'sürekli karışık bir şekilde konudan konuya atlıyor, akıl sağlığında bir düşüş olabilir' haberleri yapmıştı. Bir diğer açıklamasında Trump, hakkında yapılan 'bütünlükten uzak konuşmalar yaptığı' yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.
Trump, “Ben karmaşık ve çeşitli konuları ele alıyorum, birçok konudan geçiş yaparak sonunda ana noktaya ulaşıyorum. Bu, dahiyane bir şey,” diyerek konuşmalarının 'düzensiz' değil, 'özgün bir üslupla ele alınmış' olduğunu savundu.
Trump, aynı röportajda kendisini 'Rusya yanlısı' olarak nitelendiren eleştirilere de tepki gösterdi. Trump, “Rusya’nın dostu olduğumu söylüyorlar. Bu insanlar akıl sağlığını kaybetmiş. Ben, Kuzey Akım 2 gaz boru hattını durdurdum,” diyerek kendi döneminde bu projeyi engellediğini hatırlattı. Trump, Kuzey Akım 2’nin dünyanın en büyük gaz boru hattı olduğunu belirterek, “Onu yalnızca ben durdurdum,” ifadesini kullandı.
2022’de yaşanan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki patlamalar sonrasında Almanya, Danimarka ve İsveç olayı 'kasıtlı sabotaj' olarak değerlendirmişti.