https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/bakan-yerlikayadan-esenyurt-belediye-baskaninin-tutuklanmasina-iliskin-aciklama-1089922683.html
Bakan Yerlikaya'dan Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili konuştu. Bakan Yerlikaya, "Şehrin... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T12:20+0300
2024-11-01T12:20+0300
2024-11-01T12:27+0300
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ahmet özer
ali yerlikaya
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İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken İçişleri Bakanlığı, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un vekaleten Esenyurt Belediye Başkanlığı'na atandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.'Şehrin emini terör yandaşı olamaz'Bakan Yerlikaya, "Belediye kanunda belediye yöneticilerinin terör üyesi olmaları durumunda karşı karşıya kalacakları durum açıktır. Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor. Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen, bu bela ile amasız fakatsız mücadele eden belediye başkanlarının başımızın üstünde yeri var. Terörle iltisaklı olanlardan da hesap sormak bizim vazifemiz. Terör örgütleri ile bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz" dedi.Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir. Terörün siyaseti olmaz. terör ile sadece mücadele edilir. PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. birliğimizi hedef alan hainlerdir. Yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermekte. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/esenyurt-belediyesine-kayyum-atandi-ahmet-ozerin-yerine-gorevlendirilen-isim-belli-oldu-1089871496.html
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esenyurt, ahmet özer, ali yerlikaya, esenyurt belediye başkanlığı, esenyurt belediyesi
esenyurt, ahmet özer, ali yerlikaya, esenyurt belediye başkanlığı, esenyurt belediyesi
Bakan Yerlikaya'dan Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama
12:20 01.11.2024 (güncellendi: 12:27 01.11.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili konuştu. Bakan Yerlikaya, "Şehrin emini terör yandaşı olamaz" dedi.
İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken İçişleri Bakanlığı, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un vekaleten Esenyurt Belediye Başkanlığı'na atandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.
'Şehrin emini terör yandaşı olamaz'
Bakan Yerlikaya, "Belediye kanunda belediye yöneticilerinin terör üyesi olmaları durumunda karşı karşıya kalacakları durum açıktır. Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor. Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen, bu bela ile amasız fakatsız mücadele eden belediye başkanlarının başımızın üstünde yeri var. Terörle iltisaklı olanlardan da hesap sormak bizim vazifemiz. Terör örgütleri ile bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz" dedi.
Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir. Terörün siyaseti olmaz. terör ile sadece mücadele edilir. PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. birliğimizi hedef alan hainlerdir. Yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermekte. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir."