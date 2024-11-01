2025'te asgari ücret ne olacak?

“Asgari ücret zammı henüz belirlenmedi. Belirlenmesi için önce 6 aylık enflasyonun ortaya çıkması gerekiyor. Her ay TÜİK bir öngörüde bulunarak bir anket yaptığını söylüyor. Ama şu an TÜİK yıl sonu enflasyonunun yüzde kaç olacağını söylüyor. Ama tabii henüz kasım aralık ocak açıklanmadı diyemiyorsunuz. Öyle olduğunu varsaysak dahi… Asgari ücrete henüz zam almadık ve yıllık enflasyon söylenildiği gibi olursa vatandaşın aldığı para o yüzde kadar geriye gitmiş oluyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan asgari ücret için yüzde 25 seviyesinde zam yapılmasının makul olabileceğini söyledi. Tabii bu bir çatışmaya yol açtı çünkü yüzde 25 denilen rakam mantık çerçevesinde değil. 2024’ün yıl sonu enflasyonu zaten TÜİK verisine göre yüzde 41’e yaklaşacak. Asgari ücretin yüzde 55 zam alması gerekiyor ki bir kişi hayatını idame ettirebilsin. Yüzde 25 çok komik bir rakam."