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2025'te asgari ücret ne olacak?
2025'te asgari ücret ne olacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında olması gereken ve beklenen 2025 yılı asgari ücret rakamlarına değindi. Elmen, "Bir... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T15:21+0300
2024-11-01T15:21+0300
2024-11-01T17:44+0300
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2025'te asgari ücret ne olacak?
Sputnik Türkiye
2025'te asgari ücret ne olacak?
Sosyal Güvenlik Danışmanı ve SGK uzmanı Melis Elmen, merakla beklenen 2025 yılı asgari ücret rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. '2025'te asgari ücret ne olacak?' sorusuna yanıt verirken olması gereken asgari ücret zam oranına da vurgu yapan Elmen, şunları söyledi:
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2025'te asgari ücret ne olacak?
15:21 01.11.2024 (güncellendi: 17:44 01.11.2024)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında olması gereken ve beklenen 2025 yılı asgari ücret rakamlarına değindi. Elmen, "Bir kişinin hayatını idame ettirebilmesi için asgari ücretin yüzde 55 zam alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sosyal Güvenlik Danışmanı ve SGK uzmanı Melis Elmen, merakla beklenen 2025 yılı asgari ücret rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. '2025'te asgari ücret ne olacak?' sorusuna yanıt verirken olması gereken asgari ücret zam oranına da vurgu yapan Elmen, şunları söyledi:
“Asgari ücret zammı henüz belirlenmedi. Belirlenmesi için önce 6 aylık enflasyonun ortaya çıkması gerekiyor. Her ay TÜİK bir öngörüde bulunarak bir anket yaptığını söylüyor. Ama şu an TÜİK yıl sonu enflasyonunun yüzde kaç olacağını söylüyor. Ama tabii henüz kasım aralık ocak açıklanmadı diyemiyorsunuz. Öyle olduğunu varsaysak dahi… Asgari ücrete henüz zam almadık ve yıllık enflasyon söylenildiği gibi olursa vatandaşın aldığı para o yüzde kadar geriye gitmiş oluyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan asgari ücret için yüzde 25 seviyesinde zam yapılmasının makul olabileceğini söyledi. Tabii bu bir çatışmaya yol açtı çünkü yüzde 25 denilen rakam mantık çerçevesinde değil. 2024’ün yıl sonu enflasyonu zaten TÜİK verisine göre yüzde 41’e yaklaşacak. Asgari ücretin yüzde 55 zam alması gerekiyor ki bir kişi hayatını idame ettirebilsin. Yüzde 25 çok komik bir rakam."