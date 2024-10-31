https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/volkan-demirel-super-lig-ekibine-3-yillik-imzayi-atti-1089865787.html
Volkan Demirel Süper Lig ekibine 3 yıllık imzayı attı
Volkan Demirel Süper Lig ekibine 3 yıllık imzayı attı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve spor yorumcusu Volkan Demirel Bodrum FK ile 3 yıllık teknik direktörlük anlaşması imzaladı. Volkan Demirel son olarak... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T00:20+0300
2024-10-31T00:20+0300
2024-10-31T00:25+0300
spor
volkan demirel
fenerbahçe
bodrum
bodrumspor
teknik direktör
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
muğla
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Spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel Bodrum FK takımının yeni hocası oldu.Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Hatayspor gibi takımlarda görev alan Volkan Demirel Bodrumspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bodrumspor'da kötü gidiş nedeniyle İsmet Taşdemir'in görevine son verilirken Volkan Demirel takıma getirildi. Muğla ekibi Süper Lig'de 10 puan ile 13'üncü olarak yer alırken 3 maçtır galibiyet yüzü görmedi.3 Kasım Pazar günü Bodrumspor - Alanyaspor maçında takımın başında olması beklenen Volkan Demirel'in televizyon programına devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/volkan-demirel-hedefim-euro-2032de-a-milli-takimda-teknik-direktor-olarak-bulunmak-1085122527.html
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volkan demirel yeni takımı, bodrumspor fk puan durumu, bodrumspor stadı
volkan demirel yeni takımı, bodrumspor fk puan durumu, bodrumspor stadı
Volkan Demirel Süper Lig ekibine 3 yıllık imzayı attı
00:20 31.10.2024 (güncellendi: 00:25 31.10.2024)
Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve spor yorumcusu Volkan Demirel Bodrum FK ile 3 yıllık teknik direktörlük anlaşması imzaladı. Volkan Demirel son olarak Hatayspor'u çalıştırmış 2 yılda 55 maça çıkmıştı. 6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle mali sıkıntılar çeken takım Volkan Demirel ile 3 Mayıs 2024 tarihinde yollarını ayırmıştı.
Spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel Bodrum FK takımının yeni hocası oldu.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Hatayspor gibi takımlarda görev alan Volkan Demirel Bodrumspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bodrumspor'da kötü gidiş nedeniyle İsmet Taşdemir'in görevine son verilirken Volkan Demirel takıma getirildi. Muğla ekibi Süper Lig'de 10 puan ile 13'üncü olarak yer alırken 3 maçtır galibiyet yüzü görmedi.
3 Kasım Pazar günü Bodrumspor - Alanyaspor maçında takımın başında olması beklenen Volkan Demirel'in televizyon programına devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.