Volkan Demirel Süper Lig ekibine 3 yıllık imzayı attı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
00:02
48 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
01:01
54 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
02:01
54 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikâyesi
03:02
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
04:01
48 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
05:01
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
05:28
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi iddianamesi: ‘Hastane sahipleriyle ilgili hiçbir ayrıntı yok’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mafyalaşan site yönetimlerine karşı atılması gereken adımlar
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de beyin göçü alarm veriyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İran, İsrail'e yanıt verirse ABD bunu bir bahane olarak kullanabilir'
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
4 dk
YOL ARKADAŞI
'Al sana bir Kürt, al sana bir Kürt daha'
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
20:04
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/volkan-demirel-super-lig-ekibine-3-yillik-imzayi-atti-1089865787.html
Volkan Demirel Süper Lig ekibine 3 yıllık imzayı attı
Volkan Demirel Süper Lig ekibine 3 yıllık imzayı attı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve spor yorumcusu Volkan Demirel Bodrum FK ile 3 yıllık teknik direktörlük anlaşması imzaladı. Volkan Demirel son olarak... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T00:20+0300
2024-10-31T00:25+0300
spor
volkan demirel
fenerbahçe
bodrum
bodrumspor
teknik direktör
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
muğla
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089865930_0:236:3066:1961_1920x0_80_0_0_dba1694d07fbd446b98fcc82bb66c805.jpg
Spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel Bodrum FK takımının yeni hocası oldu.Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Hatayspor gibi takımlarda görev alan Volkan Demirel Bodrumspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bodrumspor'da kötü gidiş nedeniyle İsmet Taşdemir'in görevine son verilirken Volkan Demirel takıma getirildi. Muğla ekibi Süper Lig'de 10 puan ile 13'üncü olarak yer alırken 3 maçtır galibiyet yüzü görmedi.3 Kasım Pazar günü Bodrumspor - Alanyaspor maçında takımın başında olması beklenen Volkan Demirel'in televizyon programına devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/volkan-demirel-hedefim-euro-2032de-a-milli-takimda-teknik-direktor-olarak-bulunmak-1085122527.html
bodrum
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089865930_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_74be95a2692544d73a8f8409dc38ab48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
volkan demirel yeni takımı, bodrumspor fk puan durumu, bodrumspor stadı
volkan demirel yeni takımı, bodrumspor fk puan durumu, bodrumspor stadı

Volkan Demirel Süper Lig ekibine 3 yıllık imzayı attı

00:20 31.10.2024 (güncellendi: 00:25 31.10.2024)
© AA / Ali BallıVolkan Demirel
Volkan Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AA / Ali Ballı
Abone ol
Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve spor yorumcusu Volkan Demirel Bodrum FK ile 3 yıllık teknik direktörlük anlaşması imzaladı. Volkan Demirel son olarak Hatayspor'u çalıştırmış 2 yılda 55 maça çıkmıştı. 6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle mali sıkıntılar çeken takım Volkan Demirel ile 3 Mayıs 2024 tarihinde yollarını ayırmıştı.
Spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel Bodrum FK takımının yeni hocası oldu.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Hatayspor gibi takımlarda görev alan Volkan Demirel Bodrumspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bodrumspor'da kötü gidiş nedeniyle İsmet Taşdemir'in görevine son verilirken Volkan Demirel takıma getirildi. Muğla ekibi Süper Lig'de 10 puan ile 13'üncü olarak yer alırken 3 maçtır galibiyet yüzü görmedi.
3 Kasım Pazar günü Bodrumspor - Alanyaspor maçında takımın başında olması beklenen Volkan Demirel'in televizyon programına devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.
Volkan Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2024
SPOR
Volkan Demirel: Hedefim EURO 2032'de A Milli Takım'da teknik direktör olarak bulunmak
22 Haziran , 17:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала