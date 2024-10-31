https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/volkan-demirel-super-lig-ekibine-3-yillik-imzayi-atti-1089865787.html

Volkan Demirel Süper Lig ekibine 3 yıllık imzayı attı

Volkan Demirel Süper Lig ekibine 3 yıllık imzayı attı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve spor yorumcusu Volkan Demirel Bodrum FK ile 3 yıllık teknik direktörlük anlaşması imzaladı. Volkan Demirel son olarak... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

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spor

volkan demirel

fenerbahçe

bodrum

bodrumspor

teknik direktör

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

muğla

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Spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel Bodrum FK takımının yeni hocası oldu.Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Hatayspor gibi takımlarda görev alan Volkan Demirel Bodrumspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bodrumspor'da kötü gidiş nedeniyle İsmet Taşdemir'in görevine son verilirken Volkan Demirel takıma getirildi. Muğla ekibi Süper Lig'de 10 puan ile 13'üncü olarak yer alırken 3 maçtır galibiyet yüzü görmedi.3 Kasım Pazar günü Bodrumspor - Alanyaspor maçında takımın başında olması beklenen Volkan Demirel'in televizyon programına devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/volkan-demirel-hedefim-euro-2032de-a-milli-takimda-teknik-direktor-olarak-bulunmak-1085122527.html

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