https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/volkan-demirel-hedefim-euro-2032de-a-milli-takimda-teknik-direktor-olarak-bulunmak-1085122527.html

Volkan Demirel: Hedefim EURO 2032'de A Milli Takım'da teknik direktör olarak bulunmak

Volkan Demirel: Hedefim EURO 2032'de A Milli Takım'da teknik direktör olarak bulunmak

Sputnik Türkiye

Fatih Karagümrük ve Hatayspor'un eski çalıştırıcısı Volkan Demirel, EURO 2032'de A Milli Takımın teknik direktörü olmak istediğini söyledi. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T17:12+0300

2024-06-22T17:12+0300

2024-06-22T17:12+0300

spor

volkan demirel

a milli futbol takımı

türkiye

avrupa futbol şampiyonası

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Volkan Demirel, EURO 2024'e dair açıklamalarda bulundu.Tivibuspor'a konuşan Demirel, "Hedefim inşallah 2032'de A Milli Takım'da teknik direktör olarak bulunmak. Türk bayrağının olduğu her yerde görev almaya hazırım.'' dedi.Portekiz karşılaşması öncesi değerlendirmede bulunan Demirel şöyle konuştu: Bütün Milli Takım, ruhuyla, onuruyla, gururuyla oyuncularımız sahada; taraftarımız, vatadandaşlarımız da tribünde elinden geldiği kadarıyla destek vererek bu akşam Türkiye adına güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Çünkü biz gerçekten bunu hak ediyoruz. Biz her şeyimizle bunu hak ediyoruz. İnşallah bu turnuvada bunu başarırız.2008'de başardığımızdan daha fazlasını başarabilirizEuro 2008 ve Euro 2024'ü karşılaştıran Demirel şu sözlere yer verdi:''Çok genç bir takımımız var. Genç olmasına rağmen tecrübeli bir takımımız var. Avrupa'da oynayan çok oyuncularımız var. Duygularımızı da buna ekleyebilirsek 2008'de başardığımızdan daha fazlasını başarabiliriz. Ben buna inanıyorum. Bu akşamki maçı geçersek eğer önümüzün çok açık olduğunu düşünüyorum.''

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volkan demirel, a milli futbol takımı, türkiye, avrupa futbol şampiyonası