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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/toplu-ulasimda-tek-kart-donemi-marmaray-ve-havalimani-metro-hattina-da-entegre-ediliyor-1089889044.html
Toplu ulaşımda tek kart dönemi: Marmaray ve Havalimanı Metro Hattı'na da entegre ediliyor
Toplu ulaşımda tek kart dönemi: Marmaray ve Havalimanı Metro Hattı'na da entegre ediliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray ile... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T14:49+0300
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UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Türkiye Kart sistemine entegrasyonunun sağlanması ve tarifenin belirlenmesine karar verilen toplantıda, ayrıca Sirkeci-Harem ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hatları ile geçiş yapan taşıtların düzenlenmesine ilişkin teklif de kabul edildi.Toplantıda, Fatih'teki Seyyid Ömer Cami Aralığı Sokak ve Eski Vezir Sokağı ile Silivri'deki Küçükhasfırın Sokak ve Fikret Gündoğan Sokağı'nın yayalaştırılması teklifi onaylandı.EDS muafiyetiKağıthane Cendere Caddesi'nde 13 otomobil ve 5 motosikletten oluşan 18 araçlık parkomat projesinin karara bağlandığı toplantıda, İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğünün uhdesindeki bazı araçlara Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) muafiyeti sağlanmasına karar verildi.Toplantıda, araç, sicil ve tescil sisteminde kayıp, çalıntı ve mükerrer şerhi bulunan ticari plakalara, Karayolları Trafik Yönetmeliği gereği UKOME tarafından yeni plaka belirlenmesi kararlaştırıldı.Sirkeci-Harem Arabalı Vapur Hattı'nın Yenikapı'ya taşınması teklifiToplantıda, Sirkeci-Harem Arabalı Vapur Hattı'nın Yenikapı'ya taşınması teklifi ile İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü uhdesindeki 94 araç için EDS muafiyeti teklifi, tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/bakan-uraloglundan-toplu-ulasimda-tek-kart-donemi-aciklamasi-kredi-karti-olarak-da-kullanilabilecek-1089839770.html
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türkiye kart, marmaray, metro, toplu ulaşım
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Toplu ulaşımda tek kart dönemi: Marmaray ve Havalimanı Metro Hattı'na da entegre ediliyor

14:49 31.10.2024
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marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın, Türkiye Kart sistemine entegrasyonu kararlaştırıldı.
UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Türkiye Kart sistemine entegrasyonunun sağlanması ve tarifenin belirlenmesine karar verilen toplantıda, ayrıca Sirkeci-Harem ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hatları ile geçiş yapan taşıtların düzenlenmesine ilişkin teklif de kabul edildi.
Toplantıda, Fatih'teki Seyyid Ömer Cami Aralığı Sokak ve Eski Vezir Sokağı ile Silivri'deki Küçükhasfırın Sokak ve Fikret Gündoğan Sokağı'nın yayalaştırılması teklifi onaylandı.

EDS muafiyeti

Kağıthane Cendere Caddesi'nde 13 otomobil ve 5 motosikletten oluşan 18 araçlık parkomat projesinin karara bağlandığı toplantıda, İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğünün uhdesindeki bazı araçlara Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) muafiyeti sağlanmasına karar verildi.
Toplantıda, araç, sicil ve tescil sisteminde kayıp, çalıntı ve mükerrer şerhi bulunan ticari plakalara, Karayolları Trafik Yönetmeliği gereği UKOME tarafından yeni plaka belirlenmesi kararlaştırıldı.

Sirkeci-Harem Arabalı Vapur Hattı'nın Yenikapı'ya taşınması teklifi

Toplantıda, Sirkeci-Harem Arabalı Vapur Hattı'nın Yenikapı'ya taşınması teklifi ile İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü uhdesindeki 94 araç için EDS muafiyeti teklifi, tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.
İETT - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
TÜRKİYE
Bakan Uraloğlu'ndan toplu ulaşımda tek kart dönemi açıklaması: Kredi kartı olarak da kullanılabilecek
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