https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/sedef-guler-cinayeti-icin-fezleke-hazirlandi-denizde-haliya-sarilmis-halde-cesedi-bulunmustu-1089899232.html

Sedef Güler cinayeti için fezleke hazırlandı: Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunmuştu

Sedef Güler cinayeti için fezleke hazırlandı: Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunmuştu

Sputnik Türkiye

Haziranda Büyükçekmece’de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin fezleke hazırlandı... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T20:00+0300

2024-10-31T20:00+0300

2024-10-31T20:03+0300

türkiye

sedef güler

kadın cinayetleri

kadın cinayeti

halı

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İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde 7 Haziran 2024'de halıya sarılı halde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede 3 isim Fırat Baykara, Yavuz Güngör ve Yiğit Hüseyin Ayvalık şüpheli sıfatıyla yer aldı.Fezlekede denizde cansız bedeni bulunan Sedef Güler’in halıya sarıldığı, ellerinin koli bandı, ayaklarının ise zincir ve ağırlık ile bağlandığının tespit edildiği; bedeninin sarılı olduğu halı üzerinde halı yıkama fabrikası etiketi bulunduğu bilgisi yer aldı. Fezlekede verilen bilgiye göre polis ekipleri etiketteki firmaya gittiğinde halının Zafer E. isimli kişi tarafından verildiğini öğrendi. İfadesi alınan Zafer E. emlak işi yaptığını söyleyerek halının bulunduğu evi Fırat Baykara’ya kiraladığını açıkladı. Baykara'nın kiraladığı evi Yavuz Güngör isimli şüpheli ile beraber kullandığı belirlendi.4 Haziran günü bir şahsın araç ile Sedef Güler’i, Yavuz Güngör’ün kızı ile birlikte yaşadığı ikamete bıraktığı ortaya çıkarıldı. Burada Sedef Güler ile Yavuz Güngör’ün kızı Y.H.G. arasında tartışma çıktı ve Güngör Sedef Güler ile beraber Fırat Baykara adına kiralanan eve gitti. Fırat Baykara’nın sonradan eve geldiği ve Yavuz Güngör ile beraber Sedef Güler’i tespit edilemeyen bir nedenden dolayı burada öldürdükleri, cesedi yok etmek için plan yaptıkları ve bir gün sonra buluşmak üzere evden ayrıldıkları aktarıldı. Fezlekeye göre şüpheliler 6 Haziran’da tekrar buluşup maktulün cesedini koyacakları valizi, zinciri ve ağırlığı aldı. Şüphelilerin Sedef Güler’in ellerini koli bandı ile bağladığı, halıya sardığı, ayaklarını zincir ve ağırlık ile bağlayıp Mimar Sinan Köprüsü’nden aşağıya attıkları kaydedildi.'Bana silah çekti'Baykara’nın daha sonra polise giderek verdiği ifade fezlekede yer aldı: Fezlekede yer alan bilgiye göre Yavuz Güngör ise ifadesinde maktul Sedef Güler'i 4-5 ay öncesinde tanıdığını söyleyerek şunları anlattı:Fezlekede, Yavuz Güngör’ün Yiğit Hüseyin Ayvalık aracılığıyla Yunanistan'a gönderildiği ancak daha sonra bir şekilde ülkeye iadesi sağlandığı ve Güngör’ün Edirne'de yakalandığı bilgisi yer aldı.Ölüm nedeni belirlenemediSedef Güler'in Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi işleminin sonucunda ölüm nedeninin belirlenemediği açıklandı.Öte yandan Adli Tıp Kurumu 1 İhtisas Dairesi’nin incelemesinde maktulün kanında uyuşturucu madde bulunduğu, ölümünün uyuşturucu, uyarıcı madde sonucu meydana gelmiş olabileceği ancak baş, boyun bölgesinde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularında ayrıntılı analiz yapılamadığı yönünde değerlendirme yapıldı. ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiFezlekede Fırat Baykara ve Yavuz Güngör’ün ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın ise Yavuz Güngör’ün yurt dışına kaçmasına yardım etmesi gerekçesiyle ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. Fezlekenin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi bekleniyor.

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