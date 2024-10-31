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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/sedef-guler-cinayeti-icin-fezleke-hazirlandi-denizde-haliya-sarilmis-halde-cesedi-bulunmustu-1089899232.html
Sedef Güler cinayeti için fezleke hazırlandı: Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunmuştu
Sedef Güler cinayeti için fezleke hazırlandı: Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunmuştu
Sputnik Türkiye
Haziranda Büyükçekmece’de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin fezleke hazırlandı... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
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sedef güler
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kadın cinayeti
halı
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İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde 7 Haziran 2024'de halıya sarılı halde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede 3 isim Fırat Baykara, Yavuz Güngör ve Yiğit Hüseyin Ayvalık şüpheli sıfatıyla yer aldı.Fezlekede denizde cansız bedeni bulunan Sedef Güler’in halıya sarıldığı, ellerinin koli bandı, ayaklarının ise zincir ve ağırlık ile bağlandığının tespit edildiği; bedeninin sarılı olduğu halı üzerinde halı yıkama fabrikası etiketi bulunduğu bilgisi yer aldı. Fezlekede verilen bilgiye göre polis ekipleri etiketteki firmaya gittiğinde halının Zafer E. isimli kişi tarafından verildiğini öğrendi. İfadesi alınan Zafer E. emlak işi yaptığını söyleyerek halının bulunduğu evi Fırat Baykara’ya kiraladığını açıkladı. Baykara'nın kiraladığı evi Yavuz Güngör isimli şüpheli ile beraber kullandığı belirlendi.4 Haziran günü bir şahsın araç ile Sedef Güler’i, Yavuz Güngör’ün kızı ile birlikte yaşadığı ikamete bıraktığı ortaya çıkarıldı. Burada Sedef Güler ile Yavuz Güngör’ün kızı Y.H.G. arasında tartışma çıktı ve Güngör Sedef Güler ile beraber Fırat Baykara adına kiralanan eve gitti. Fırat Baykara’nın sonradan eve geldiği ve Yavuz Güngör ile beraber Sedef Güler’i tespit edilemeyen bir nedenden dolayı burada öldürdükleri, cesedi yok etmek için plan yaptıkları ve bir gün sonra buluşmak üzere evden ayrıldıkları aktarıldı. Fezlekeye göre şüpheliler 6 Haziran’da tekrar buluşup maktulün cesedini koyacakları valizi, zinciri ve ağırlığı aldı. Şüphelilerin Sedef Güler’in ellerini koli bandı ile bağladığı, halıya sardığı, ayaklarını zincir ve ağırlık ile bağlayıp Mimar Sinan Köprüsü’nden aşağıya attıkları kaydedildi.'Bana silah çekti'Baykara’nın daha sonra polise giderek verdiği ifade fezlekede yer aldı: Fezlekede yer alan bilgiye göre Yavuz Güngör ise ifadesinde maktul Sedef Güler'i 4-5 ay öncesinde tanıdığını söyleyerek şunları anlattı:Fezlekede, Yavuz Güngör’ün Yiğit Hüseyin Ayvalık aracılığıyla Yunanistan'a gönderildiği ancak daha sonra bir şekilde ülkeye iadesi sağlandığı ve Güngör’ün Edirne'de yakalandığı bilgisi yer aldı.Ölüm nedeni belirlenemediSedef Güler'in Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi işleminin sonucunda ölüm nedeninin belirlenemediği açıklandı.Öte yandan Adli Tıp Kurumu 1 İhtisas Dairesi’nin incelemesinde maktulün kanında uyuşturucu madde bulunduğu, ölümünün uyuşturucu, uyarıcı madde sonucu meydana gelmiş olabileceği ancak baş, boyun bölgesinde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularında ayrıntılı analiz yapılamadığı yönünde değerlendirme yapıldı. ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiFezlekede Fırat Baykara ve Yavuz Güngör’ün ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın ise Yavuz Güngör’ün yurt dışına kaçmasına yardım etmesi gerekçesiyle ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. Fezlekenin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/cinayeti-hali-yikama-fisi-cozdu-2-supheli-gozaltinda-1084647768.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/denizde-haliya-sarilmis-halde-cesedi-bulunan-sedef-guler-cinayetinin-suphelisi-tutuklandi-1084940252.html
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sedef güler olayı nedir, sedef güler büyükçekmece, sedef güler halıya sarılmış ceset, sedef güler cinayeti
sedef güler olayı nedir, sedef güler büyükçekmece, sedef güler halıya sarılmış ceset, sedef güler cinayeti

Sedef Güler cinayeti için fezleke hazırlandı: Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunmuştu

20:00 31.10.2024 (güncellendi: 20:03 31.10.2024)
© İHA / -AW319871Sedef Güler cinayeti
Sedef Güler cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© İHA / -AW319871
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Haziranda Büyükçekmece’de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin fezleke hazırlandı. 2 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken fezlekede cinayetin tüm ayrıntıları aktarılırken, otopsi işleminin sonucunda Güler'in ölüm nedeninin belirlenemediği bilgisi yer aldı.
İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde 7 Haziran 2024'de halıya sarılı halde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede 3 isim Fırat Baykara, Yavuz Güngör ve Yiğit Hüseyin Ayvalık şüpheli sıfatıyla yer aldı.
Fezlekede denizde cansız bedeni bulunan Sedef Güler’in halıya sarıldığı, ellerinin koli bandı, ayaklarının ise zincir ve ağırlık ile bağlandığının tespit edildiği; bedeninin sarılı olduğu halı üzerinde halı yıkama fabrikası etiketi bulunduğu bilgisi yer aldı.
Büyükçekmece'de balıkçılar tarafından cesedi halıya sarılı denize atılmış halde bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2024
TÜRKİYE
Sedef Güler cinayetini halı yıkama fişi çözdü: 2 şüpheli gözaltında
8 Haziran , 19:41
Fezlekede verilen bilgiye göre polis ekipleri etiketteki firmaya gittiğinde halının Zafer E. isimli kişi tarafından verildiğini öğrendi. İfadesi alınan Zafer E. emlak işi yaptığını söyleyerek halının bulunduğu evi Fırat Baykara’ya kiraladığını açıkladı. Baykara'nın kiraladığı evi Yavuz Güngör isimli şüpheli ile beraber kullandığı belirlendi.
4 Haziran günü bir şahsın araç ile Sedef Güler’i, Yavuz Güngör’ün kızı ile birlikte yaşadığı ikamete bıraktığı ortaya çıkarıldı. Burada Sedef Güler ile Yavuz Güngör’ün kızı Y.H.G. arasında tartışma çıktı ve Güngör Sedef Güler ile beraber Fırat Baykara adına kiralanan eve gitti. Fırat Baykara’nın sonradan eve geldiği ve Yavuz Güngör ile beraber Sedef Güler’i tespit edilemeyen bir nedenden dolayı burada öldürdükleri, cesedi yok etmek için plan yaptıkları ve bir gün sonra buluşmak üzere evden ayrıldıkları aktarıldı.
Fezlekeye göre şüpheliler 6 Haziran’da tekrar buluşup maktulün cesedini koyacakları valizi, zinciri ve ağırlığı aldı. Şüphelilerin Sedef Güler’in ellerini koli bandı ile bağladığı, halıya sardığı, ayaklarını zincir ve ağırlık ile bağlayıp Mimar Sinan Köprüsü’nden aşağıya attıkları kaydedildi.

'Bana silah çekti'

Baykara’nın daha sonra polise giderek verdiği ifade fezlekede yer aldı:
“Yavuz beni Gürpınar'da bulunan ikametine çağırdı. Eve gittiğimde hareketsiz yatan bir kadın gördüm, kontrol ettim, yaşam belirtisi yoktu. Polise haber vermek istediğimde Yavuz Güngör bana silah çekti. Nalburdan zincir ve ağırlık aldıktan sonra kadını halıya sardık. 7 Temmuz günü ise Büyükçekmece sahil tarafına gittik. Cesedi köprü üzerinden suya attık"
Fezlekede yer alan bilgiye göre Yavuz Güngör ise ifadesinde maktul Sedef Güler'i 4-5 ay öncesinde tanıdığını söyleyerek şunları anlattı:
“4 Haziran'da kızımla yaşadığım eve geldim. Sedef yanımdaydı. Kızım bizi evden kovdu. Evden kovulunca Sedef Güler ile beraber diğer adrese geçtik. Sedef bana burada ellerinin ve ayaklarının kasıldığını söyledi. Sabah olduğunda kötü durumda olduğunu söyledi. Fırat Baykara’yı aradım, geldi. Daha sonra Fırat ile tekrar buluşmak üzere ayrıldık. Tekrar buluştuğumuzda nalburdan iki adet zincir, iki adet asma kilit, bant aldık. Aynı gün Sedef'i bıraktığımız adrese gittik. Cesedi halıya sardık. 7 Haziran'da ise cesedi denizle gölün birleştiği mevkiden attık”
Fezlekede, Yavuz Güngör’ün Yiğit Hüseyin Ayvalık aracılığıyla Yunanistan'a gönderildiği ancak daha sonra bir şekilde ülkeye iadesi sağlandığı ve Güngör’ün Edirne'de yakalandığı bilgisi yer aldı.

Ölüm nedeni belirlenemedi

Sedef Güler'in Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi işleminin sonucunda ölüm nedeninin belirlenemediği açıklandı.
Öte yandan Adli Tıp Kurumu 1 İhtisas Dairesi’nin incelemesinde maktulün kanında uyuşturucu madde bulunduğu, ölümünün uyuşturucu, uyarıcı madde sonucu meydana gelmiş olabileceği ancak baş, boyun bölgesinde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularında ayrıntılı analiz yapılamadığı yönünde değerlendirme yapıldı.

‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Fezlekede Fırat Baykara ve Yavuz Güngör’ün ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın ise Yavuz Güngör’ün yurt dışına kaçmasına yardım etmesi gerekçesiyle ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.
Fezlekenin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi bekleniyor.
Büyükçekmece'de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayete ilişkin Edirne'de yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2024
TÜRKİYE
Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunan Sedef Güler cinayetinin şüphelisi tutuklandı
17 Haziran , 20:38
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