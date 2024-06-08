https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/cinayeti-hali-yikama-fisi-cozdu-2-supheli-gozaltinda-1084647768.html

Sedef Güler cinayetini halı yıkama fişi çözdü: 2 şüpheli gözaltında

Sedef Güler cinayetini halı yıkama fişi çözdü: 2 şüpheli gözaltında

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükçekmece’de elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T19:41+0300

2024-06-08T19:41+0300

2024-06-08T19:42+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

halı

büyükçekmece

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Büyükçekmece Mimar Sinan’da denizde balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. 2 şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro dedektifleri her detayı inceledi. Genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halının üzerinde bulunan yıkama fişinden önce halı yıkamacıya ardından Fırat B. isimli şahsa ulaşıldı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan ortaya çıkan bir başka detaya göre cinayetin Beylikdüzü’nde bir adreste işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler’i halıya bağladıkları ve sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/buyukcekmecede-haliya-sarilmis-denizde-bulunan-cesedin-kimligi-belli-oldu-1084636321.html

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