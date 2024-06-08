Sedef Güler cinayetini halı yıkama fişi çözdü: 2 şüpheli gözaltında
19:41 08.06.2024 (güncellendi: 19:42 08.06.2024)
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU-AW223205Büyükçekmece'de balıkçılar tarafından cesedi halıya sarılı denize atılmış halde bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU-AW223205
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İstanbul Büyükçekmece’de elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisin halı yıkama fişinden şüphelilere ulaştığı bildirildi.
Büyükçekmece Mimar Sinan’da denizde balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.
2 şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro dedektifleri her detayı inceledi. Genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halının üzerinde bulunan yıkama fişinden önce halı yıkamacıya ardından Fırat B. isimli şahsa ulaşıldı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan ortaya çıkan bir başka detaya göre cinayetin Beylikdüzü’nde bir adreste işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler’i halıya bağladıkları ve sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları öğrenildi.
2 şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro dedektifleri her detayı inceledi. Genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halının üzerinde bulunan yıkama fişinden önce halı yıkamacıya ardından Fırat B. isimli şahsa ulaşıldı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan ortaya çıkan bir başka detaya göre cinayetin Beylikdüzü’nde bir adreste işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler’i halıya bağladıkları ve sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları öğrenildi.