https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/denizde-haliya-sarilmis-halde-cesedi-bulunan-sedef-guler-cinayetinin-suphelisi-tutuklandi-1084940252.html

Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunan Sedef Güler cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunan Sedef Güler cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece'de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayete ilişkin Edirne'de yakalanan şüpheli... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T20:38+0300

2024-06-17T20:38+0300

2024-06-17T20:49+0300

türkiye

sedef güler

büyükçekmece

istanbul

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kadın cinayeti

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İstanbul Büyükçekmece'de, Sedef Güler'in denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış şekilde ölü bulunmasına ilişkin Edirne'de yakalanan şüpheli tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Sedef Güler'in öldürülmesiyle ilgili Edirne İl Jandarma Komutanlığının da desteğiyle yürüttüğü çalışmayla Edirne merkeze bağlı Elçili köyünde yakalanarak savcılık kararıyla İstanbul'a getirilen Yavuz G'nin Büyükçekmece Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.Şüpheli Yavuz G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Ne olmuştu?Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan Fırat B. tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Uyuşturucu ticareti ve kasten öldürmenin de bulunduğu 4 suçtan arandığı belirlenen Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve girdiğinin güvenlik kameralarınca tespit edilmesi üzerine İstanbul Cinayet Büro Amirliği ile Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmayla şüpheli Edirne'nin Elçili köyünde yakalanmıştı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yavuz G, Edirne'de adliyeye sevk edilmiş, buradaki sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrasında sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek onu halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/haliya-sarili-halde-bulunan-kadin-cesediyle-ilgili-suphelilerden-biri-yakalandi-1084902208.html

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