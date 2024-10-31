https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ispanyada-yuzyilin-en-kotu-donemi-sel-felaketinde-olu-sayisi-158e-yukseldi-1089900562.html

İspanya'da yüzyılın en kötü dönemi: Sel felaketinde ölü sayısı 158'e yükseldi

İspanya'da yüzyılın en kötü dönemi: Sel felaketinde ölü sayısı 158'e yükseldi

Sputnik Türkiye

İspanya'da salı günü etkili olan sağanak yağışlarda sel nedeniyle çoğu insan sulara kapılarak kaybolmuştu. Açıklanan son verilere göre sel felaketinin... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T20:41+0300

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İspanya'nın Valensiya, Castilla La Mancha ve Endülüs Bölgesi'nde selde toplam ölü sayısı 158 oldu.Endülüs Bölgesi'ni etkisi altına alan meteorologlar tarafından İspanya'da 'yüzyılın en kötü dönemi' olarak ifade edilen sel felaketinde ölü sayısı 158 olarak belirtilirken kayıp sayısı açıklanmadı. İspanya'nın Valensiya, Castilla La Mancha ve Endülüs Bölgesi'nde araçları domino taşı gibi deviren, evleri ise çamur yığınına çeviren afette yetkililer evlerde kalınması uyarısında bulundu. Valensiya Belediye Başkanı Jose Catala garajda boğulmuş çok sayıda ceset bulunduğunu açıkladı. Bölgede yaşayan halk ise hükümetin yetersiz kaldığını belirtirken uyarı mesajının selden sonra telefonlara geldiğini ifade etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise fırtınanın halen devam ettiğini evlerde kalınması gerektiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ispanyada-100-yilin-en-buyuk-felaketi-selde-olu-sayisi-95-oldu-1089864002.html

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