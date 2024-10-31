https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/hac-kuralar-hac-kuralari-ne-zaman-cekiliyor-2025-hac-kuralari-ne-zaman-cekiliyor-hac-kura-sonuclari-1089875601.html
Hac kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar: 2025 hac kuraları ne zaman ve saat kaçta çekilecek?
Hac kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar: 2025 hac kuraları ne zaman ve saat kaçta çekilecek?
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı hac kurasının detaylarını açıkladı. Duyurunun hemen ardından '2025 hac kuraları ne zaman ve saat kaçta çekilecek' sorusu... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T10:53+0300
2024-10-31T10:53+0300
2024-10-31T10:55+0300
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2025 yılı hac kura sonuçları ve sorgulama ekranına dair en güncel bilgilere erişmek için harekete geçildi.Hac kura çeki̇mi̇ ne zaman?Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı hac kurasının detaylarını açıkladı. Hac kura çekimi, 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda noter ve vatandaşlar huzurunda yapılacak. Yüz binlerce hacı adayının heyecanla beklediği kura, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.Hac kurası canlı i̇zleme detayları2025 yılı hac kuraları, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Çekim, noter huzurunda gerçekleşeceği için hacı adayları adil bir çekim sürecine tanıklık edebilecekler.Hac kura çeki̇mi̇ nasıl i̇zlenecek?Kurayı izlemek için tıklayınızHac kura sonuçları nereden sorgulanacak?Kura sonuçlarının, çekimin ardından kısa süre içinde e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor. Hacı adayları ayrıca cep telefonlarına kısa mesaj olarak kura sonuçlarıyla ilgili bilgilendirme alabilecek.
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hac kuralar, hac kuraları ne zaman çekiliyor 2025, hac kuraları ne zaman çekiliyor, hac kura sonuçları, hac kuraları ne zaman, 2025 hac kuraları ne zaman çekilecek, hac kuraları 2025
Hac kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar: 2025 hac kuraları ne zaman ve saat kaçta çekilecek?
10:53 31.10.2024 (güncellendi: 10:55 31.10.2024)
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı hac kurasının detaylarını açıkladı. Duyurunun hemen ardından '2025 hac kuraları ne zaman ve saat kaçta çekilecek' sorusu merak edildi. İşte gelecek yıl yapılması planlanan hac ile ilgili tüm detaylar...
2025 yılı hac kura sonuçları ve sorgulama ekranına dair en güncel bilgilere erişmek için harekete geçildi.
Hac kura çeki̇mi̇ ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı hac kurasının detaylarını açıkladı. Hac kura çekimi, 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda noter ve vatandaşlar huzurunda yapılacak. Yüz binlerce hacı adayının heyecanla beklediği kura, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Hac kurası canlı i̇zleme detayları
2025 yılı hac kuraları, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalı
üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Çekim, noter huzurunda gerçekleşeceği için hacı adayları adil bir çekim sürecine tanıklık edebilecekler.
Hac kura çeki̇mi̇ nasıl i̇zlenecek?
Hac kura sonuçları nereden sorgulanacak?
Kura sonuçlarının, çekimin ardından kısa süre içinde e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor. Hacı adayları ayrıca cep telefonlarına kısa mesaj olarak kura sonuçlarıyla ilgili bilgilendirme alabilecek.