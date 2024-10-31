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Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı
Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Zonguldak Gülüç Belde Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, belediyede çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T15:06+0300
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mustafa gökhan demirtaş
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Zonguldak Karadeniz Ereğli'ye bağlı Gülüç Belde Belediyesi'nde çalışan Duygu K.'ya 2021'de işe başladıktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Eskişehir'de gözaltına alındı.Bir yakının evinde yakalandıBelediye personeli Duygu K'yi taciz ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada hapis cezası alan Demirtaş'ın, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesine karara yönelik yaptığı itirazı 15 gün önce esastan reddedildi. İtiraz başvurusunun reddedilmesi üzerine hakkındaki hapis kararı kesinleşen Demirtaş'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.Eskişehir'de bir yakınının evinde olduğu belirlenen Demirtaş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirtaş, işlemlerinin ardından Eskişehir'de cezaevine teslim edildi.Geleceğine olumsuz etkilerini dikkate alarak mahkeme indirim yaptıDuygu K'nin 2021'de işe başladıktan sonra taciz edildiği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Demirtaş hakkında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçlarından dava açılmıştı.Karadeniz Ereğli 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Demirtaş'a "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan verilen cezada, hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanıldığı gerekçesiyle artırım, sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alarak da indirim yaparak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmişti. Öte yandan sanık hakkında "cinsel taciz" suçundan verilen 10 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.
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zonguldak, gülüç belde belediye, mustafa gökhan demirtaş, taciz, tutuklama, belediye başkanı
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Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı

15:06 31.10.2024
© AATutuklama
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AA
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Zonguldak Gülüç Belde Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, belediyede çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Zonguldak Karadeniz Ereğli'ye bağlı Gülüç Belde Belediyesi'nde çalışan Duygu K.'ya 2021'de işe başladıktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Bir yakının evinde yakalandı

Belediye personeli Duygu K'yi taciz ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada hapis cezası alan Demirtaş'ın, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesine karara yönelik yaptığı itirazı 15 gün önce esastan reddedildi. İtiraz başvurusunun reddedilmesi üzerine hakkındaki hapis kararı kesinleşen Demirtaş'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Eskişehir'de bir yakınının evinde olduğu belirlenen Demirtaş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirtaş, işlemlerinin ardından Eskişehir'de cezaevine teslim edildi.

Geleceğine olumsuz etkilerini dikkate alarak mahkeme indirim yaptı

Duygu K'nin 2021'de işe başladıktan sonra taciz edildiği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Demirtaş hakkında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçlarından dava açılmıştı.
Karadeniz Ereğli 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Demirtaş'a "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan verilen cezada, hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanıldığı gerekçesiyle artırım, sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alarak da indirim yaparak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmişti. Öte yandan sanık hakkında "cinsel taciz" suçundan verilen 10 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
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