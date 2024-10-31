https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/guluc-belediye-baskani-demirtas-cinsel-saldiri-sucundan-tutuklandi-1089890012.html

Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı

Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı

Sputnik Türkiye

Zonguldak Gülüç Belde Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, belediyede çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T15:06+0300

2024-10-31T15:06+0300

2024-10-31T15:06+0300

türkiye

zonguldak

gülüç belde belediye

mustafa gökhan demirtaş

taciz

tutuklama

belediye başkanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089299498_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cde8ad3f270111718cd491d2cffad3d4.jpg

Zonguldak Karadeniz Ereğli'ye bağlı Gülüç Belde Belediyesi'nde çalışan Duygu K.'ya 2021'de işe başladıktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Eskişehir'de gözaltına alındı.Bir yakının evinde yakalandıBelediye personeli Duygu K'yi taciz ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada hapis cezası alan Demirtaş'ın, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesine karara yönelik yaptığı itirazı 15 gün önce esastan reddedildi. İtiraz başvurusunun reddedilmesi üzerine hakkındaki hapis kararı kesinleşen Demirtaş'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.Eskişehir'de bir yakınının evinde olduğu belirlenen Demirtaş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirtaş, işlemlerinin ardından Eskişehir'de cezaevine teslim edildi.Geleceğine olumsuz etkilerini dikkate alarak mahkeme indirim yaptıDuygu K'nin 2021'de işe başladıktan sonra taciz edildiği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Demirtaş hakkında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçlarından dava açılmıştı.Karadeniz Ereğli 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Demirtaş'a "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan verilen cezada, hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanıldığı gerekçesiyle artırım, sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alarak da indirim yaparak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmişti. Öte yandan sanık hakkında "cinsel taciz" suçundan verilen 10 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/minibuste-17-yasindaki-genc-kizi-taciz-eden-adam-gozaltina-alindi-cezaevinden-izinli-cikmis-1089309511.html

türkiye

zonguldak

gülüç belde belediye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zonguldak, gülüç belde belediye, mustafa gökhan demirtaş, taciz, tutuklama, belediye başkanı