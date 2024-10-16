https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/minibuste-17-yasindaki-genc-kizi-taciz-eden-adam-gozaltina-alindi-cezaevinden-izinli-cikmis-1089309511.html

Minibüste 17 yaşındaki genç kızı taciz eden adam gözaltına alındı: Cezaevinden izinli çıkmış

Minibüste 17 yaşındaki genç kızı taciz eden adam gözaltına alındı: Cezaevinden izinli çıkmış

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada Ankara'da 17 yaşındaki bir genç kızın minibüste taciz edildiği iddialarının ortaya çıkması sonrası emniyet müdürlüğünün başlattığı çalışmada... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T19:44+0300

2024-10-16T19:44+0300

2024-10-16T19:45+0300

türkiye

ankara

taciz

cinsel taciz

minibüs

dolmuş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cdf9003c39067f0b7572445f57d1eda.jpg

Ankara'da sosyal medyada paylaşılan bir minibüste genç kızın taciz edildiğine yönelik iddiaların ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.İfadesine başvurulan 17 yaşındaki genç kız, salı günü öğle saatlerinde AŞTİ'den Sincan yönüne yolculuk ettiği sırada şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve tacizciyi videoya alarak tepki gösterdiğini söyledi.Ekipler, şüpheli Ö.S'yi Altındağ'da gözaltına aldı.Zanlının Yozgat Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı, 26 ayrı suç kaydının bulunduğu, bu suçlardan 9'unun cinsel taciz ve cinsel saldırı olduğu ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/yalovadaki-taciz-olayinin-zanlisi-suclamalari-kabul-etmedi-ben-satanist-degilim-muslumanim-1088989510.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankarada minibüste taciz, ankara dolmuş taciz, ankara sosyal medya