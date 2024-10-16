https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/minibuste-17-yasindaki-genc-kizi-taciz-eden-adam-gozaltina-alindi-cezaevinden-izinli-cikmis-1089309511.html
Minibüste 17 yaşındaki genç kızı taciz eden adam gözaltına alındı: Cezaevinden izinli çıkmış
Minibüste 17 yaşındaki genç kızı taciz eden adam gözaltına alındı: Cezaevinden izinli çıkmış
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada Ankara'da 17 yaşındaki bir genç kızın minibüste taciz edildiği iddialarının ortaya çıkması sonrası emniyet müdürlüğünün başlattığı çalışmada... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T19:44+0300
2024-10-16T19:44+0300
2024-10-16T19:45+0300
türkiye
ankara
taciz
cinsel taciz
minibüs
dolmuş
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Ankara'da sosyal medyada paylaşılan bir minibüste genç kızın taciz edildiğine yönelik iddiaların ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.İfadesine başvurulan 17 yaşındaki genç kız, salı günü öğle saatlerinde AŞTİ'den Sincan yönüne yolculuk ettiği sırada şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve tacizciyi videoya alarak tepki gösterdiğini söyledi.Ekipler, şüpheli Ö.S'yi Altındağ'da gözaltına aldı.Zanlının Yozgat Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı, 26 ayrı suç kaydının bulunduğu, bu suçlardan 9'unun cinsel taciz ve cinsel saldırı olduğu ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/yalovadaki-taciz-olayinin-zanlisi-suclamalari-kabul-etmedi-ben-satanist-degilim-muslumanim-1088989510.html
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ankarada minibüste taciz, ankara dolmuş taciz, ankara sosyal medya
ankarada minibüste taciz, ankara dolmuş taciz, ankara sosyal medya
Minibüste 17 yaşındaki genç kızı taciz eden adam gözaltına alındı: Cezaevinden izinli çıkmış
19:44 16.10.2024 (güncellendi: 19:45 16.10.2024)
Sosyal medyada Ankara'da 17 yaşındaki bir genç kızın minibüste taciz edildiği iddialarının ortaya çıkması sonrası emniyet müdürlüğünün başlattığı çalışmada şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen adamın 9'u cinsel taciz ve cinsel saldırı olmak üzere 26 suç kaydı olduğu belirlendi.
Ankara'da sosyal medyada paylaşılan bir minibüste genç kızın taciz edildiğine yönelik iddiaların ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İfadesine başvurulan 17 yaşındaki genç kız, salı günü öğle saatlerinde AŞTİ'den Sincan yönüne yolculuk ettiği sırada şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve tacizciyi videoya alarak tepki gösterdiğini söyledi.
Ekipler, şüpheli Ö.S'yi Altındağ'da gözaltına aldı.
Zanlının Yozgat Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı, 26 ayrı suç kaydının bulunduğu, bu suçlardan 9'unun cinsel taciz ve cinsel saldırı olduğu ortaya çıktı.