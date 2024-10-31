https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/eski-esi-kardesiyle-evlenince-televizyon-programina-katilmisti-bicaklanarak-olduruldu-1089873151.html
Eski eşi kardeşiyle evlenince televizyon programına katılmıştı: Cansız bedeni bulundu
Eski eşi kardeşiyle evlenince televizyon programına katılmıştı: Cansız bedeni bulundu
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Erzincan merkeze bağlı Soğukoluk Köyünde oturan Ayhan Sarıkaya, evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü. Sarıkaya çocuklarını göremediği gerekçesi ile... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T10:10+0300
2024-10-31T10:10+0300
2024-10-31T10:10+0300
türkiye
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müge anlı ile tatlı sert
cinayet
ayhan sarıkaya
bıçaklama
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Erzincan’da geçen yıl eski eşi kardeşiyle evlenince bir televizyon programına katılan Ayhan Sarıkaya evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.Evinin bahçesinde cansız bedeni bulunduAyhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayhan Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.Çocuklarını göremediğini söyleyerek canlı yayına katılmıştıÖte yandan Ayhan Sarıkaya eski eşi çocuklarını göstermediği gerekçesi ile geçen yıl bir TV programına katılmıştı. Kardeşiyle evlenen eski eş, Müge Anlı'nın sunduğu canlı yayına bağlanarak, Ayhan Sarıkaya ile görücü usulü evlendiğini sürekli şiddet gördüğünü sonrasında hapse girip çıktığını çocuklarıyla ilgilenmediğini anlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/muge-anlida-oglunu-satmak-ile-suclanmisti-seyfi-birbir-oldu-mu-1089767375.html
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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, cinayet, ayhan sarıkaya, bıçaklama
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, cinayet, ayhan sarıkaya, bıçaklama
Eski eşi kardeşiyle evlenince televizyon programına katılmıştı: Cansız bedeni bulundu
Erzincan merkeze bağlı Soğukoluk Köyünde oturan Ayhan Sarıkaya, evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü. Sarıkaya çocuklarını göremediği gerekçesi ile televizyon programına katılmıştı. Sarıkaya, geçen yıl eski eşi kardeşiyle evlenince bir televizyon programına katılmıştı.
Erzincan’da geçen yıl eski eşi kardeşiyle evlenince bir televizyon programına katılan Ayhan Sarıkaya evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.
Evinin bahçesinde cansız bedeni bulundu
Ayhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri
Ayhan Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Çocuklarını göremediğini söyleyerek canlı yayına katılmıştı
Öte yandan Ayhan Sarıkaya eski eşi çocuklarını göstermediği gerekçesi ile geçen yıl bir TV programına katılmıştı. Kardeşiyle evlenen eski eş, Müge Anlı'nın sunduğu canlı yayına bağlanarak, Ayhan Sarıkaya ile görücü usulü evlendiğini sürekli şiddet gördüğünü sonrasında hapse girip çıktığını çocuklarıyla ilgilenmediğini anlatmıştı.