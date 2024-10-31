https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/eski-esi-kardesiyle-evlenince-televizyon-programina-katilmisti-bicaklanarak-olduruldu-1089873151.html

Eski eşi kardeşiyle evlenince televizyon programına katılmıştı: Cansız bedeni bulundu

Eski eşi kardeşiyle evlenince televizyon programına katılmıştı: Cansız bedeni bulundu

Sputnik Türkiye

Erzincan merkeze bağlı Soğukoluk Köyünde oturan Ayhan Sarıkaya, evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü. Sarıkaya çocuklarını göremediği gerekçesi ile... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T10:10+0300

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türkiye

müge anlı

müge anlı ile tatlı sert

cinayet

ayhan sarıkaya

bıçaklama

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Erzincan’da geçen yıl eski eşi kardeşiyle evlenince bir televizyon programına katılan Ayhan Sarıkaya evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.Evinin bahçesinde cansız bedeni bulunduAyhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayhan Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.Çocuklarını göremediğini söyleyerek canlı yayına katılmıştıÖte yandan Ayhan Sarıkaya eski eşi çocuklarını göstermediği gerekçesi ile geçen yıl bir TV programına katılmıştı. Kardeşiyle evlenen eski eş, Müge Anlı'nın sunduğu canlı yayına bağlanarak, Ayhan Sarıkaya ile görücü usulü evlendiğini sürekli şiddet gördüğünü sonrasında hapse girip çıktığını çocuklarıyla ilgilenmediğini anlatmıştı.

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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, cinayet, ayhan sarıkaya, bıçaklama