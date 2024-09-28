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Müge Anlı ile yıllardır program yapan Rahmi Özkan'ın 18 yaşından beri Ahu Tuğba'nın avukatlığını yaptığı ortaya çıktı
Müge Anlı ile yıllardır program yapan Rahmi Özkan'ın 18 yaşından beri Ahu Tuğba'nın avukatlığını yaptığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Müge Anlı ile uzun yıllardır televizyon ekranlarında adaletin sesi olan ünlü avukat Rahmi Özkan hakkında dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Özkan’ın, 18... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
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Rahmi Özkan ve Ahu Tuğba’nın yollarının, Tuğba henüz 18 yaşındayken kesiştiği ortaya çıktı. O günden bu yana Ahu Tuğba’nın avukatlığını üstlenen Özkan, birçok davada ünlü oyuncunun yanında yer aldı. Konuyla ilgili Ahu Tuğba'nın cenazesinde açıklama yapan Özkan,Ahu Tuğba'nın 18 yaşından beri avukatlığını yaptığını söyleyerek şunları dedi:Müge Anlı ile de yıllardır ekranlardaRahmi Özkan, özellikle Müge Anlı’nın programında hukuk danışmanı olarak geniş kitleler tarafından tanınıyor. Anlı ile birlikte yıllardır çözülemeyen cinayetleri ve kayıp vakalarını aydınlatan Özkan, televizyon kariyerindeki başarısının yanı sıra Ahu Tuğba'nın da en güvendiği isimlerden biri.Hukuk dünyasında güçlü bir i̇simRahmi Özkan’ın 18 yaşından bu yana Ahu Tuğba gibi önemli bir isme avukatlık yapması, onun mesleki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Hukuk dünyasında saygın bir yer edinen Özkan, hem ekranlarda hem de hukuk mücadelesinde adından söz ettirmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/muge-anli-ile-tatli-sert-programin-unlu-avukati-rahmi-ozkan-acil-olarak-ameliyata-alindi-1085923406.html
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Müge Anlı ile yıllardır program yapan Rahmi Özkan'ın 18 yaşından beri Ahu Tuğba'nın avukatlığını yaptığı ortaya çıktı

15:45 28.09.2024 (güncellendi: 15:52 28.09.2024)
© Fotoğrafmüge anlı Rahmi Özkan
müge anlı Rahmi Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
© Fotoğraf
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Müge Anlı ile uzun yıllardır televizyon ekranlarında adaletin sesi olan ünlü avukat Rahmi Özkan hakkında dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Özkan’ın, 18 yaşından beri ünlü sinema oyuncusu Ahu Tuğba'nın avukatlığını yaptığı öğrenildi.
Rahmi Özkan ve Ahu Tuğba’nın yollarının, Tuğba henüz 18 yaşındayken kesiştiği ortaya çıktı. O günden bu yana Ahu Tuğba’nın avukatlığını üstlenen Özkan, birçok davada ünlü oyuncunun yanında yer aldı.
Konuyla ilgili Ahu Tuğba'nın cenazesinde açıklama yapan Özkan,Ahu Tuğba'nın 18 yaşından beri avukatlığını yaptığını söyleyerek şunları dedi:

"'Bir ay önce bir rahatsızlık geçirmiştim. Bir takım ayetler gönderdi. Bu ayetleri oku başına koy bunlar sana şifa getirecek' demişti."

Müge Anlı ile de yıllardır ekranlarda

Rahmi Özkan, özellikle Müge Anlı’nın programında hukuk danışmanı olarak geniş kitleler tarafından tanınıyor. Anlı ile birlikte yıllardır çözülemeyen cinayetleri ve kayıp vakalarını aydınlatan Özkan, televizyon kariyerindeki başarısının yanı sıra Ahu Tuğba'nın da en güvendiği isimlerden biri.

Hukuk dünyasında güçlü bir i̇sim

Rahmi Özkan’ın 18 yaşından bu yana Ahu Tuğba gibi önemli bir isme avukatlık yapması, onun mesleki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Hukuk dünyasında saygın bir yer edinen Özkan, hem ekranlarda hem de hukuk mücadelesinde adından söz ettirmeye devam ediyor.
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