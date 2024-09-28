https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/muge-anli-ile-yillardir-program-yapan-rahmi-ozkanin-18-yasindan-beri-ahu-tugbanin-avukatligini-1088555084.html

Müge Anlı ile yıllardır program yapan Rahmi Özkan'ın 18 yaşından beri Ahu Tuğba'nın avukatlığını yaptığı ortaya çıktı

Müge Anlı ile yıllardır program yapan Rahmi Özkan'ın 18 yaşından beri Ahu Tuğba'nın avukatlığını yaptığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Müge Anlı ile uzun yıllardır televizyon ekranlarında adaletin sesi olan ünlü avukat Rahmi Özkan hakkında dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Özkan’ın, 18... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T15:45+0300

2024-09-28T15:45+0300

2024-09-28T15:52+0300

ahu tuğba

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yaşam

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cenaze töreni

cenaze namazı

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Rahmi Özkan ve Ahu Tuğba’nın yollarının, Tuğba henüz 18 yaşındayken kesiştiği ortaya çıktı. O günden bu yana Ahu Tuğba’nın avukatlığını üstlenen Özkan, birçok davada ünlü oyuncunun yanında yer aldı. Konuyla ilgili Ahu Tuğba'nın cenazesinde açıklama yapan Özkan,Ahu Tuğba'nın 18 yaşından beri avukatlığını yaptığını söyleyerek şunları dedi:Müge Anlı ile de yıllardır ekranlardaRahmi Özkan, özellikle Müge Anlı’nın programında hukuk danışmanı olarak geniş kitleler tarafından tanınıyor. Anlı ile birlikte yıllardır çözülemeyen cinayetleri ve kayıp vakalarını aydınlatan Özkan, televizyon kariyerindeki başarısının yanı sıra Ahu Tuğba'nın da en güvendiği isimlerden biri.Hukuk dünyasında güçlü bir i̇simRahmi Özkan’ın 18 yaşından bu yana Ahu Tuğba gibi önemli bir isme avukatlık yapması, onun mesleki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Hukuk dünyasında saygın bir yer edinen Özkan, hem ekranlarda hem de hukuk mücadelesinde adından söz ettirmeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/muge-anli-ile-tatli-sert-programin-unlu-avukati-rahmi-ozkan-acil-olarak-ameliyata-alindi-1085923406.html

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